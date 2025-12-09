В первый вечер вы попробуете деликатесы Арктики и освоите секреты приготовления гребешков, крабов и морского ежа, а затем
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите тёплую многослойную одежду. Желательно также иметь свои ледоступы.
Программа тура по дням
Кулинарный мастер-класс и поиски северного сияния
Рекомендуемое время прибытия в Мурманск — до 16:00, чтобы успеть добраться до отеля и разместиться перед началом программы. Наше приключение откроется сытным ужином и арктическим мастер-классом. Вы освоите технику разделки морских деликатесов и их приготовления. Часть занятия пройдёт на свежем воздухе в мангальной зоне, а основная часть — в уютном помещении.
Меню вечера включает арктического гребешка на гриле (по желанию — с сырным соусом), камчатского краба, морского ежа с соевым соусом и перепелиным яйцом, мясо северного оленя на гриле, овощи-гриль по рецепту, настойки из северных ягод (5 видов), а также чай и кофе без ограничений.
Если позволит погода, состоится выезд на охоту за северным сиянием. Это захватывающее путешествие может занять несколько часов, поэтому важно заранее позаботиться о тёплой одежде и обуви.
Во время поиска гид расскажет о природе и происхождении этого удивительного явления, поделится легендами, мифами и секретами съёмки сияния.
Возвращение в Мурманск к месту старта.
Путешествие в Териберку: Батарейский водопад, каменный пляж, Песчаная бухта и Баренцево море
Утром мы отправимся в легендарную Териберку — поселение на берегу Баренцева моря, где стихия Севера встречается с тишиной тундры. Ориентировочное время выезда — 8:00 (точное время уточнит гид накануне). Дорога займёт около 2,5 часов в одну сторону. По пути сделаем несколько остановок в живописных местах.
Вы увидите замерзший Батарейский водопад — одно из самых красивых мест Кольского полуострова. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с гладкими округлыми валунами. Погуляем по Песчаной бухте, покатаемся на гигантских качелях с видом на бескрайнее Баренцево море. Вы заглянете на кладбище кораблей и увидите металлический каркас «Левиафана».
Завершится день вкусным обедом в арктическом ресторане, где подают блюда из свежих северных продуктов.
Кировск: подъём на фуникулёре, музей камня "Апатит", "Снежная деревня" и "Таинственный лес"
Сегодня нас ждёт поездка в небольшой, но удивительно живописный город Кировск — место, спрятанное среди величественных гор Хибин. Ориентировочное время выезда — 8:00 (точное время сообщит гид накануне).
Мы поднимемся на фуникулёре к смотровой площадке горнолыжного курорта, откуда открываются панорамные виды на заснеженные склоны и долины.
После нас ждёт обед по системе «шведский стол», а затем — экскурсия в музейно-выставочный центр «Апатит». Здесь вы познакомитесь с историей освоения Кольского полуострова, узнаете о добыче полезных ископаемых и увидите уникальную геологическую коллекцию минералов, собранную в экспедициях по России.
Прогуляемся по снежному лабиринту, где собраны ледяные скульптуры. Побываем в парке «Таинственный лес» с арт-объектами и скульптурами.
Поездка на снегоходах, катание на упряжке и снежном банане, милые северные олени
Финальный день тура пройдёт в загородном парке, расположенном всего в 20 минутах езды от Мурманска. Мы отправимся на снегоходах в захватывающее снежное сафари вдоль живописных лесных массивов.
В парке вы познакомитесь с дружелюбными обитателями — хаски, которых можно будет погладить, поиграть с ними и сделать фотографии. Затем покормите северных оленей ягелем и узнаете больше об этих удивительных животных, без которых невозможно представить жизнь заполярных народов.
Прокатимся на собачьей упряжке и снежном банане. После активного дня мы заглянем в уютное кафе, где вас ждёт горячий и сытный обед. На этом наш тур завершён, мы вернёмся в Мурманск, трансфер в аэропорт — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|57 900 ₽
|1-местное размещение в отеле 3*
|63 900 ₽
|1-местное размещение в отеле 4*
|66 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Завтраки, 3 обеда и 1 ужин с кулинарным мастер-классом
- Экскурсии по программе
- Активности: катание на снегоходе, снежном банане, собачьей упряжке, посещение парка животных и кормление северных оленей
- Выезд за северным сиянием
- Услуги гида, круглосуточное сопровождение
- Входные билеты
- Помощь в подборе билетов на самолёт или поезд
- Фото - видеосъёмка
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за проживание в отеле 4