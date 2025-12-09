Мои заказы

Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние

Приготовить блюда северной кухни, прокатиться на снегоходе, упряжке и банане, встретить оленей
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Заполярью: будет весело, красиво и очень вкусно.

В первый вечер вы попробуете деликатесы Арктики и освоите секреты приготовления гребешков, крабов и морского ежа, а затем
читать дальше

отправитесь на охоту за северным сиянием — редким чудом, которое освещает ночное небо.

На берегах Баренцева моря, в Териберке, вы пройдёте по пляжу «Яйца дракона», увидите замёрзший водопад и кладбище, где нашли покой старые корабли.

В Кировске полюбуетесь белоснежными горами Хибин, заглянете в музей минералов и осмотрите ледяные скульптуры.

Последний день проведём в загородном парке: покатаемся на снегоходах, собачьей упряжке и банане, встретим милых хаски и покормим северных оленей.

Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние
Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние
Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние

Описание тура

Организационные детали

С собой возьмите тёплую многослойную одежду. Желательно также иметь свои ледоступы.

Программа тура по дням

1 день

Кулинарный мастер-класс и поиски северного сияния

Рекомендуемое время прибытия в Мурманск — до 16:00, чтобы успеть добраться до отеля и разместиться перед началом программы. Наше приключение откроется сытным ужином и арктическим мастер-классом. Вы освоите технику разделки морских деликатесов и их приготовления. Часть занятия пройдёт на свежем воздухе в мангальной зоне, а основная часть — в уютном помещении.

Меню вечера включает арктического гребешка на гриле (по желанию — с сырным соусом), камчатского краба, морского ежа с соевым соусом и перепелиным яйцом, мясо северного оленя на гриле, овощи-гриль по рецепту, настойки из северных ягод (5 видов), а также чай и кофе без ограничений.

Если позволит погода, состоится выезд на охоту за северным сиянием. Это захватывающее путешествие может занять несколько часов, поэтому важно заранее позаботиться о тёплой одежде и обуви.

Во время поиска гид расскажет о природе и происхождении этого удивительного явления, поделится легендами, мифами и секретами съёмки сияния.

Возвращение в Мурманск к месту старта.

Кулинарный мастер-класс и поиски северного сиянияКулинарный мастер-класс и поиски северного сиянияКулинарный мастер-класс и поиски северного сияния
2 день

Путешествие в Териберку: Батарейский водопад, каменный пляж, Песчаная бухта и Баренцево море

Утром мы отправимся в легендарную Териберку — поселение на берегу Баренцева моря, где стихия Севера встречается с тишиной тундры. Ориентировочное время выезда — 8:00 (точное время уточнит гид накануне). Дорога займёт около 2,5 часов в одну сторону. По пути сделаем несколько остановок в живописных местах.

Вы увидите замерзший Батарейский водопад — одно из самых красивых мест Кольского полуострова. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с гладкими округлыми валунами. Погуляем по Песчаной бухте, покатаемся на гигантских качелях с видом на бескрайнее Баренцево море. Вы заглянете на кладбище кораблей и увидите металлический каркас «Левиафана».

Завершится день вкусным обедом в арктическом ресторане, где подают блюда из свежих северных продуктов.

Путешествие в Териберку: Батарейский водопад, каменный пляж, Песчаная бухта и Баренцево мореПутешествие в Териберку: Батарейский водопад, каменный пляж, Песчаная бухта и Баренцево мореПутешествие в Териберку: Батарейский водопад, каменный пляж, Песчаная бухта и Баренцево море
3 день

Кировск: подъём на фуникулёре, музей камня "Апатит", "Снежная деревня" и "Таинственный лес"

Сегодня нас ждёт поездка в небольшой, но удивительно живописный город Кировск — место, спрятанное среди величественных гор Хибин. Ориентировочное время выезда — 8:00 (точное время сообщит гид накануне).

Мы поднимемся на фуникулёре к смотровой площадке горнолыжного курорта, откуда открываются панорамные виды на заснеженные склоны и долины.

После нас ждёт обед по системе «шведский стол», а затем — экскурсия в музейно-выставочный центр «Апатит». Здесь вы познакомитесь с историей освоения Кольского полуострова, узнаете о добыче полезных ископаемых и увидите уникальную геологическую коллекцию минералов, собранную в экспедициях по России.

Прогуляемся по снежному лабиринту, где собраны ледяные скульптуры. Побываем в парке «Таинственный лес» с арт-объектами и скульптурами.

Кировск: подъём на фуникулёре, музей камня "Апатит", "Снежная деревня" и "Таинственный лес"Кировск: подъём на фуникулёре, музей камня "Апатит", "Снежная деревня" и "Таинственный лес"Кировск: подъём на фуникулёре, музей камня "Апатит", "Снежная деревня" и "Таинственный лес"
4 день

Поездка на снегоходах, катание на упряжке и снежном банане, милые северные олени

Финальный день тура пройдёт в загородном парке, расположенном всего в 20 минутах езды от Мурманска. Мы отправимся на снегоходах в захватывающее снежное сафари вдоль живописных лесных массивов.

В парке вы познакомитесь с дружелюбными обитателями — хаски, которых можно будет погладить, поиграть с ними и сделать фотографии. Затем покормите северных оленей ягелем и узнаете больше об этих удивительных животных, без которых невозможно представить жизнь заполярных народов.

Прокатимся на собачьей упряжке и снежном банане. После активного дня мы заглянем в уютное кафе, где вас ждёт горячий и сытный обед. На этом наш тур завершён, мы вернёмся в Мурманск, трансфер в аэропорт — самостоятельно.

Поездка на снегоходах, катание на упряжке и снежном банане, милые северные олениПоездка на снегоходах, катание на упряжке и снежном банане, милые северные олениПоездка на снегоходах, катание на упряжке и снежном банане, милые северные олени

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение57 900 ₽
1-местное размещение в отеле 3*63 900 ₽
1-местное размещение в отеле 4*66 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Завтраки, 3 обеда и 1 ужин с кулинарным мастер-классом
  • Экскурсии по программе
  • Активности: катание на снегоходе, снежном банане, собачьей упряжке, посещение парка животных и кормление северных оленей
  • Выезд за северным сиянием
  • Услуги гида, круглосуточное сопровождение
  • Входные билеты
  • Помощь в подборе билетов на самолёт или поезд
  • Фото - видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за проживание в отеле 4
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23, холл отеля «Конгресс-Меридиан», 17:00
Завершение: Мурманск, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Мурманске
Меня зовут Дмитрий. Туризм — дело, которому я отдаюсь всей душой, это моя мечта, воплощающаяся в реальность каждый день моими руками и руками моей дружной и профессиональной команды. Я прожил на территории Мурманской области всю жизнь и готов дальше наслаждаться жизнью на севере вместе с вами.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
На машине
3 дня
-
15%
1 отзыв
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори,...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
33 150 ₽39 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
3 отзыва
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
На машине
На снегоступах
3 дня
-
30%
2 отзыва
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
11 дек в 11:00
20 дек в 11:00
84 910 ₽121 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска