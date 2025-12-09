Рекомендуемое время прибытия в Мурманск — до 16:00, чтобы успеть добраться до отеля и разместиться перед началом программы. Наше приключение откроется сытным ужином и арктическим мастер-классом. Вы освоите технику разделки морских деликатесов и их приготовления. Часть занятия пройдёт на свежем воздухе в мангальной зоне, а основная часть — в уютном помещении.

Меню вечера включает арктического гребешка на гриле (по желанию — с сырным соусом), камчатского краба, морского ежа с соевым соусом и перепелиным яйцом, мясо северного оленя на гриле, овощи-гриль по рецепту, настойки из северных ягод (5 видов), а также чай и кофе без ограничений.

Если позволит погода, состоится выезд на охоту за северным сиянием. Это захватывающее путешествие может занять несколько часов, поэтому важно заранее позаботиться о тёплой одежде и обуви.

Во время поиска гид расскажет о природе и происхождении этого удивительного явления, поделится легендами, мифами и секретами съёмки сияния.

Возвращение в Мурманск к месту старта.