Программа может незначительно меняться в связи с погодными условиями.

Мы не несём ответственности за закрытие дороги в Териберку, но, в случае если это произойдет, мы вправе скорректировать программу.

Проживание. В гостинице или квартире в Мурманске, в Териберке — 3-, 4-местное размещение в квартире с удобствами.

Питание. Не входит в стоимость. Средний чек — 300-1 000 руб.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.