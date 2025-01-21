На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера

Промчаться на снегоходах по побережью океана и почувствовать драйв безмолвной тундры
Это фантастическое зимнее приключение на снегоходах по Крайнему Северу! Вас ждет захватывающая дорога вдоль морского прибоя с видом на огни одиноких маяков вдали, заснеженные пляжи, северное сияние, заброшенные корабли и саамские легенды.

А для восстановления сил мы подготовили для вас уютные теплые юрты и вкуснейшие арктические блюда от лучших поваров.
На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
Ближайшие даты:
21
янв24
янв28
янв31
янв4
фев7
фев11
фев
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику — снегоходы STELS Viking 2.0. За доплату можно взять снегоход BRP Lynx 49 Ranger 600 ACE заранее по договорённости.

Перед туром мы подберем вам по размеру теплую снегоходную экипировку (пр-во Финляндия), которая защитит вас в путешествии: комбинезон, сапоги, перчатки/ варежки, шлем для вашей безопасности, подшлемник

Проживание. Будем жить на комфортной базе отдыха на полуострове Средний. На территории базы есть 3 двухместных жилых юрты и 5 четырехместных юрты. Отопление печное, внутри тепло и уютно. В каждой юрте есть кровати, прикроватные столики, стеллаж для одежды, умывальник и печка.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора. Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

На территории есть баня, рассчитанная на 4 человек. Сауна работает с 19:00 до 00:00. Также можно принять теплый душ с утра. Есть 2 туалетных кабинки с подогреваемыми сидениями, одноразовыми бумажными накладками и влажными салфетками.

Питание. Трехразовое питание включено: завтрак и ужин в формате «шведский стол» на базе, ланч на маршруте — горячий куриный бульон с травами, мясная, колбасная и сырная нарезки, сладости с чаем (кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда). Вы попробуете вкуснейшие блюда арктической кухни от нашего шеф-повара: например, шурпу из оленины, сливочный суп с крабом, суп из местных грибов, стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины), а также морс из брусники и компот из шиповника.

В любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты. На вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии). Если вы вегетарианец, предупредите нас об этом заранее, мы приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу.

Уровень сложности. За три дня мы проедем примерно 250 км на снегоходах — это несложный маршрут, доступный всем желающим. Водителями можно быть от 18 лет, дети от 10 лет — пассажиры.

Связь и интернет. Мобильной связи и интернета на базе нет. В сотне метров от базы ловит Мегафон (только звонки).

Программа тура по дням

1 день

На снегоходах к Баренцеву морю

Мы встретим вас на ресепшене отеля «Азимут» в 9 утра (рекомендуем прилететь заранее и провести одну ночь в Мурманске, чтобы утром чувствовать себя бодро и сразу включиться в путешествие. Доберемся до нашей базы в Старой Титовке. Там вы пройдете инструктаж, получите снаряжение и сядете на снегоходы. Сегодня мы проедем около 50 км и сделаем несколько остановок. Вы увидите историко-краеведческую экспозицию «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья, живописный водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 году, полюбуетесь горным перевалом Муста-Тунтури и полуостровом Рыбачий со смотровой площадки и узнаете о китовом промысле.

Доберемся на нашу уютную базу, разместимся в юртах и отдохнем. Вечером можно сходить в баню — это отличное расслабление после насыщенного дня.

На снегоходах к Баренцеву морюНа снегоходах к Баренцеву морюНа снегоходах к Баренцеву морюНа снегоходах к Баренцеву морю
2 день

На краю земли: самая северная точка Европейской части России

Утром нас ждет вкуснейший завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/ вафли с джемами и сметаной, чай, кофе — все, что вы захотите. В 10 часов едем на снегоходах на мыс Немецкий и мыс Кекурский. Сегодня нас ждут северные пляжи Баренцева моря, красивейшие утесы и севшее на мель судно, эффектно возвышающееся на побережье.

Вы увидите уникальный каменистый берег «Армагеддон», действующий Вайдагубский маяк и древний норвежский колодец. А в конце маршрута у нас будет заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка». За весь день мы проедем около 85 км и вечером вернемся на базу. Там нас будет ждать горячий ужин, а после этого можно расслабиться в бане.

На краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части России
3 день

Саамское капище и водопады

В 9 утра завтракаем, собираемся и едем к древнему саамскому капищу «Два брата». Вы узнаете саамские легенды и познакомитесь с мифологией этого удивительного северного народа, издавна населяющего Кольский полуостров.

Посмотрим фантастический сад каменных фигур, а также комплекс береговой артиллерии, насладимся плеском водопадов на реке Титовка и вернемся на Старую Титовку — место, где мы позавчера пересели на квадроциклы. Возвращаемся в цивилизацию — отсюда на машине или микроавтобусе мы довезем вас в Мурманск: в центр или аэропорт, как вам удобнее. Выбирайте билеты на вечерние рейсы с вылетом после 20 часов или можете остаться в Мурманске еще на один день, чтобы самостоятельно посмотреть город.

Саамское капище и водопадыСаамское капище и водопадыСаамское капище и водопадыСаамское капище и водопады

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет130 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехдневная насыщенная экскурсионная программа
  • Аренда снегохода Stels Viking 2.0
  • Теплое снегоходное снаряжение (комбинезон, сапоги, перчатки, шлем, подшлемник)
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе
  • Трехразовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
  • Посещение бани
  • Трансферы по программе
  • Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
Что не входит в цену
  • Такси из аэропорта по прилету - около 700 ₽
  • Ночь в отеле Мурманска перед туром
  • Местные деликатесы (не входящие в меню)
  • Алкоголь
  • Аренда снегохода BRP Lynx 49 Ranger 600 ACE
  • Обратите внимание: стоимость тура указана с передвижением на снегоходе Stels Viking 2.0. Стоимость со снегоходом BRP Lynx 49 Ranger 600 ACE составит 165 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель «Азимут» (центр города), 9:00
Завершение: Мурманск, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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