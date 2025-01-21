А для восстановления сил мы подготовили для вас уютные теплые юрты и вкуснейшие арктические блюда от лучших поваров.
Описание тура
Организационные детали
Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику — снегоходы STELS Viking 2.0. За доплату можно взять снегоход BRP Lynx 49 Ranger 600 ACE заранее по договорённости.
Перед туром мы подберем вам по размеру теплую снегоходную экипировку (пр-во Финляндия), которая защитит вас в путешествии: комбинезон, сапоги, перчатки/ варежки, шлем для вашей безопасности, подшлемник
Проживание. Будем жить на комфортной базе отдыха на полуострове Средний. На территории базы есть 3 двухместных жилых юрты и 5 четырехместных юрты. Отопление печное, внутри тепло и уютно. В каждой юрте есть кровати, прикроватные столики, стеллаж для одежды, умывальник и печка.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора. Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.
На территории есть баня, рассчитанная на 4 человек. Сауна работает с 19:00 до 00:00. Также можно принять теплый душ с утра. Есть 2 туалетных кабинки с подогреваемыми сидениями, одноразовыми бумажными накладками и влажными салфетками.
Питание. Трехразовое питание включено: завтрак и ужин в формате «шведский стол» на базе, ланч на маршруте — горячий куриный бульон с травами, мясная, колбасная и сырная нарезки, сладости с чаем (кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда). Вы попробуете вкуснейшие блюда арктической кухни от нашего шеф-повара: например, шурпу из оленины, сливочный суп с крабом, суп из местных грибов, стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины), а также морс из брусники и компот из шиповника.
В любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты. На вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии). Если вы вегетарианец, предупредите нас об этом заранее, мы приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу.
Уровень сложности. За три дня мы проедем примерно 250 км на снегоходах — это несложный маршрут, доступный всем желающим. Водителями можно быть от 18 лет, дети от 10 лет — пассажиры.
Связь и интернет. Мобильной связи и интернета на базе нет. В сотне метров от базы ловит Мегафон (только звонки).
Программа тура по дням
На снегоходах к Баренцеву морю
Мы встретим вас на ресепшене отеля «Азимут» в 9 утра (рекомендуем прилететь заранее и провести одну ночь в Мурманске, чтобы утром чувствовать себя бодро и сразу включиться в путешествие. Доберемся до нашей базы в Старой Титовке. Там вы пройдете инструктаж, получите снаряжение и сядете на снегоходы. Сегодня мы проедем около 50 км и сделаем несколько остановок. Вы увидите историко-краеведческую экспозицию «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья, живописный водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 году, полюбуетесь горным перевалом Муста-Тунтури и полуостровом Рыбачий со смотровой площадки и узнаете о китовом промысле.
Доберемся на нашу уютную базу, разместимся в юртах и отдохнем. Вечером можно сходить в баню — это отличное расслабление после насыщенного дня.
На краю земли: самая северная точка Европейской части России
Утром нас ждет вкуснейший завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/ вафли с джемами и сметаной, чай, кофе — все, что вы захотите. В 10 часов едем на снегоходах на мыс Немецкий и мыс Кекурский. Сегодня нас ждут северные пляжи Баренцева моря, красивейшие утесы и севшее на мель судно, эффектно возвышающееся на побережье.
Вы увидите уникальный каменистый берег «Армагеддон», действующий Вайдагубский маяк и древний норвежский колодец. А в конце маршрута у нас будет заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка». За весь день мы проедем около 85 км и вечером вернемся на базу. Там нас будет ждать горячий ужин, а после этого можно расслабиться в бане.
Саамское капище и водопады
В 9 утра завтракаем, собираемся и едем к древнему саамскому капищу «Два брата». Вы узнаете саамские легенды и познакомитесь с мифологией этого удивительного северного народа, издавна населяющего Кольский полуостров.
Посмотрим фантастический сад каменных фигур, а также комплекс береговой артиллерии, насладимся плеском водопадов на реке Титовка и вернемся на Старую Титовку — место, где мы позавчера пересели на квадроциклы. Возвращаемся в цивилизацию — отсюда на машине или микроавтобусе мы довезем вас в Мурманск: в центр или аэропорт, как вам удобнее. Выбирайте билеты на вечерние рейсы с вылетом после 20 часов или можете остаться в Мурманске еще на один день, чтобы самостоятельно посмотреть город.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|130 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехдневная насыщенная экскурсионная программа
- Аренда снегохода Stels Viking 2.0
- Теплое снегоходное снаряжение (комбинезон, сапоги, перчатки, шлем, подшлемник)
- Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
- Проживание на туристической базе
- Трехразовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
- Посещение бани
- Трансферы по программе
- Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
Что не входит в цену
- Такси из аэропорта по прилету - около 700 ₽
- Ночь в отеле Мурманска перед туром
- Местные деликатесы (не входящие в меню)
- Алкоголь
- Аренда снегохода BRP Lynx 49 Ranger 600 ACE
- Обратите внимание: стоимость тура указана с передвижением на снегоходе Stels Viking 2.0. Стоимость со снегоходом BRP Lynx 49 Ranger 600 ACE составит 165 000 ₽