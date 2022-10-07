Приготовьтесь забраться на край света и вернуться от туда другим человеком. Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках китов, тюленей и дельфинов. Такое путешествие запомнится на долгие годы, а полученные фотографии помогут возвращаться в этот день снова и снова. Гид заберет вас из места проживания в Мурманске и вместе с ним вы отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле. По пути мы поговорим о Кольском полуострове, Баренцевом море и о его обитателях. Сделаем небольшую остановку в тундре, чтобы насладиться ее суровой красотой, прогуляться и сделать фотографии. В Териберке вам проведут инструктаж по технике безопасности и наконец, мы выйдем в море на поиск морских млекопитающих, морская прогулка длится 2-3 часа, а также проведём полную экскурсию по самой Териберке. Общее время экскурсии 10 часов. Необходимо тепло одеться, на море всегда холоднее, чем на суше

Возьмите с собой паспорт

Рекомендуем взять с собой термос с горячим чаем и небольшой перекус

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит с апреля по октябрь.