Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приготовьтесь забраться на край света и вернуться от туда другим человеком. Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках китов, тюленей и дельфинов. Такое путешествие запомнится на долгие годы, а полученные фотографии помогут возвращаться в этот день снова и снова. Гид заберет вас из места проживания в Мурманске и вместе с ним вы отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле. По пути мы поговорим о Кольском полуострове, Баренцевом море и о его обитателях. Сделаем небольшую остановку в тундре, чтобы насладиться ее суровой красотой, прогуляться и сделать фотографии. В Териберке вам проведут инструктаж по технике безопасности и наконец, мы выйдем в море на поиск морских млекопитающих, морская прогулка длится 2-3 часа, а также проведём полную экскурсию по самой Териберке. Общее время экскурсии 10 часов. Необходимо тепло одеться, на море всегда холоднее, чем на суше
Возьмите с собой паспорт
Рекомендуем взять с собой термос с горячим чаем и небольшой перекус
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит с апреля по октябрь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение гида Аренда прогулочного катера Экскурсия по Териберке Транспорт
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес встречи, в месте вашего проживания
Завершение: Место окончания экскурсии в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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