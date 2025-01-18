Захватывающее путешествие по Баренцеву морю подарит вам незабываемые впечатления.
Вас ждут скалистые берега, богатая дикая природа и возможность увидеть китов, дельфинов и морских котиков. Прогулка включает посещение Батайского водопада, Териберского маяка и других знаковых мест. Будьте готовы к разнообразным погодным условиям и соблюдайте меры безопасности на воде. Это приключение подходит для всех, кто любит природу и активный отдых
Вас ждут скалистые берега, богатая дикая природа и возможность увидеть китов, дельфинов и морских котиков. Прогулка включает посещение Батайского водопада, Териберского маяка и других знаковых мест. Будьте готовы к разнообразным погодным условиям и соблюдайте меры безопасности на воде. Это приключение подходит для всех, кто любит природу и активный отдых
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Наблюдение за китами и дельфинами
- 🏞 Посещение Батайского водопада
- 🌅 Уникальные виды скалистых берегов
- 🦭 Встреча с морскими котиками
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Что можно увидеть
- Батайский водопад
- Териберский маяк
- Териберка
Описание водной прогулкиОткройте для себя Баренцево море: приключения и дикая красота! Морская прогулка по Баренцеву морю – это не просто путешествие по воде, а погружение в мир дикой природы и неповторимой атмосферы Севера. Особенность Баренцева моря – это холодная, богатая жизнь. Приглашаем вас на незабываемую морскую прогулку по Баренцеву морю, где вас ждут: Красоты побережья: необычные скалистые берега, создают захватывающий вид, который меняется в зависимости от времени года. Встреча с дикой природой: наблюдение за китами, дельфинами, морскими котиками и птичьими базарами. Посещение достопримечательностей: Батайский водопад, пушки, Терибеский маяк, Териберка, птичий базар (по времени года) Важная информация:
- Погода в Баренцевом море непредсказуема, необходимо быть готовым к различным погодным условиям.
- Важно соблюдать меры безопасности на воде, обязательно ознакомиться с инструкциями в памятке.
- К посадке допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено!
Пятница 14:00-16:00 Суббота 14:00-16:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Батайский водопад, пушки, Терибеский маяк, Териберка, птичий базар (в зависимости от времени года)
- Вы сможете увидеть китов в их естественной среде обитания
- Но помните, открытое море - это дикая природа, а киты свободные животные, и никто и никогда не сможет дать вам 100% гарантию на встречу с ними
Что включено
- Прогулка на катере
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер из Мурманска в Териберку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии один из причалов Териберки
Завершение: Окончание экскурсии один из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница 14:00-16:00 Суббота 14:00-16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Погода в Баренцевом море непредсказуема, необходимо быть готовым к различным погодным условиям
- Безопасность: важно соблюдать меры безопасности на воде, обязательно ознакомиться с инструкциями в памятке
- К посадке допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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