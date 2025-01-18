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Захватывающее путешествие по Баренцеву морю подарит вам незабываемые впечатления.



Вас ждут скалистые берега, богатая дикая природа и возможность увидеть китов, дельфинов и морских котиков. Прогулка включает посещение Батайского водопада, Териберского маяка и других знаковых мест. Будьте готовы к разнообразным погодным условиям и соблюдайте меры безопасности на воде. Это приключение подходит для всех, кто любит природу и активный отдых