Горы и водопады Севера: тур на Кольский полуостров в мини-группе

Увидеть Хибины, посетить Териберку и добраться на джипах к реке Рисйок
В этом путешествии северная природа раскроет свой суровый характер и завораживающую красоту.

Вас ждут стремительные водопады Лавны и Титовки, каскады Хибин и легендарный Батарейский водопад в Териберке.

Увидите горы, покрытые мхом и
лишайником, почувствуете холод арктического воздуха и услышите шум Баренцева моря. Прогулки по Хибинам и Териберке откроют пейзажи, в которых сливаются ледяная мощь и тишина тундры.

В Мурманске познакомитесь с жизнью самого крупного города за Полярным кругом и узнаете историю покорения Севера. А в Долине Славы почтите память защитников Заполярья.

Описание тура

Организационные детали

Важно знать.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очерёдность экскурсий может быть изменена без сокращения программы.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск

Прилёт в Мурманск. Рекомендуется выбирать дневные рейсы — заселение в отели проводится с 14:00 до 15:00 по международным стандартам. Возможна также встреча на железнодорожном вокзале. После прибытия — встреча с водителем и трансфер в город.

Для тех, кто прилетает ранним рейсом, можно заранее забронировать дополнительные активности за доплату: айс-флоатинг, посещение этнодеревни, катание на квадроциклах и другие варианты. Также по запросу организуется бронирование столиков в лучших ресторанах города на обед и ужин.

В период с сентября по октябрь по погодным условиям возможно участие в дополнительной поездке — охоте за северным сиянием (оплата на месте, фотосессия включена). Видимость сияния зависит от солнечной активности и облачности, поэтому гарантировать его появление невозможно — для этого понадобится немного удачи.

По желанию, можно провести ночь в глэмпингах «Аврора Вилладж», комплексе «Лапландская деревня» или «Резиденции Северное Сияние». Размещение в куполах или зеркальных домах оплачивается дополнительно.

2 день

Водопады Кольского полуострова и Долина Славы

После завтрака встреча с гидом около 9:00. Сегодня предстоит путешествие к 3 живописным водопадам: Мельничный каскад, Ура и Большая Лавна. Необходимо взять с собой российский паспорт.

Первым посетим водопад на реке Лавна. Река длиной около 21 километра берёт начало из одноимённого озера и впадает в Кольский залив. Водопад высотой около четырёх метров поражает мощным потоком, а берега, покрытые мхом и лишайником, создают особую атмосферу заполярной природы. Это популярное место для прогулок и фотосессий, особенно среди местных жителей и молодожёнов.

Затем поездка продолжится к водопаду Ура, высота которого достигает 4,5 метров. Поток воды падает на каменную плиту и далее мягко спускается по наклонной поверхности, образуя живописный пологий водоскат. На полянке рядом предусмотрена короткая остановка и лёгкий перекус.

Далее — путь к реке Титовка, где находятся водопады небольшого размера, но с мощным потоком. Здесь расположен Мельничный каскад — самый известный и эффектный. Ниже него находятся водопады Подушки и Прощание славянки, отличающиеся скоростью течения и шумом падающей воды.

Финальным пунктом станет мемориальный комплекс «Долина Славы» — место ожесточённых боёв времён Великой Отечественной войны. Здесь проходила линия фронта, и именно на этом участке советские войска сорвали попытку противника захватить Мурманск, обеспечив сохранение стратегического доступа к Баренцеву морю.

После осмотра комплекса — возвращение в Мурманск.

3 день

Кировск и Хибины

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в 8:30–9:00 и выезд в Кировск — небольшой город у подножия Хибинских гор. Он появился в конце 1920-х годов и уже в 1931 году получил статус города. Сегодня Кировск известен не столько промышленными предприятиями, сколько красотой северных пейзажей и возможностями для горнолыжного отдыха.

Дорога займёт около 2,5 часов. По пути гид расскажет о Кольском полуострове, истории населённых пунктов, расположенных вдоль маршрута, особенностях климата и промышленности региона.

После прибытия начнётся джип-тур к водопаду на реке Рисйок. Участники отправятся в самое сердце Хибин, к базе Куэльпорр. Прогулка к водопаду высотой около 20 метров и на смотровую площадку подарит возможность увидеть суровую красоту северных гор. В пути предусмотрены остановки для фотографий. Продолжительность маршрута — около четырёх часов, протяжённость — 50 километров. Пример используемых автомобилей: Mitsubishi Pajero, УАЗ Patriot, УАЗ 390995.

После возвращения — обед в кафе «Тирвас» (включён в стоимость). Далее при наличии времени — посещение музейно-выставочного комплекса «Апатит» с интерактивной экспозицией минералов, добытых в Хибинах и Ловозерских тундрах.

Если канатная дорога будет работать, возможно посещение горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Подъём на кресельном подъёмнике к вершине Айкуайвенчорр (1075 м) откроет великолепную панораму города и озера Большой Вудъявр.

Возвращение в Мурманск.

4 день

Териберка

После завтрака встреча с гидом и выезд в Териберку — уникальный арктический посёлок с богатой историей, самобытной культурой и суровой северной природой. По дороге гид расскажет о флоре и фауне тундры, жизни саамов и поморов, их традициях и легендах.

В Териберке предстоит посещение кладбища кораблей и каменного пляжа драконьих яиц с округлыми валунами, выточенными морем. Затем пешая прогулка к Батарейскому водопаду, чья вода меняет оттенок в зависимости от сезона и освещения. Прогулка займёт около двух с половиной часов.

После экскурсии — обед в одном из лучших ресторанов посёлка с блюдами арктической кухни (оплачивается на месте).

По погодным условиям и желанию участников доступны дополнительные активности за доплату: поездка на квадроциклах (от 3500 ₽ с человека); морская прогулка по Баренцеву морю (от 5500 ₽); айс-флоатинг в спасательном костюме (6000 ₽); сап-прогулка по реке Териберке (6000 ₽). Активности бронируются заранее.

Во время морской прогулки можно увидеть дельфинов и китов, хотя это зависит от природных условий. После активностей — прогулка по песчаному пляжу, осмотр выброшенного корабля и кадры у «трона Посейдона» и скелета из фильма «Левиафан». По желанию возможно посещение оленьей фермы. Возвращение в Мурманск.

5 день

Экскурсия по Мурманску

После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения отеля. Затем начнётся обзорная экскурсия по городу.

Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом, «столица Арктики», город-герой с богатой историей и многочисленными памятниками. По возможности, посещение атомного ледокола «Ленин» (билеты приобретаются самостоятельно или бронируются по запросу). Это первое в мире судно с ядерной энергетической установкой, проведшее тысячи судов через льды Арктики и прошедшее более 654 тысяч морских миль.

Затем осмотр главных достопримечательностей: памятник защитникам Заполярья «Алёша», мемориальный комплекс «Маяк», рубка подводной лодки «Курск», памятник печной трубе и площади Пять углов. На обзорных площадках открываются панорамы города. Увидим самый большой термометр России и сможем сделать фото с мурманским символом — котом Семёном.

После экскурсии — свободное время и обед. Трансфер в аэропорт к рейсам после 18:00 или на железнодорожный вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед, перекус на водопадах
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода со 2-го по 5-й дни программы (возможен гид-водитель)
  • Работа координатора тура
  • Экскурсия к водопадам
  • Поездка в Кировск
  • Джип-тур по Хибинам
  • Экскурсия в Териберку
  • Обзорная экскурсия по Мурманску
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт или железнодорожный переезд до Мурманска
  • Остальное питание
  • Ночь в глэмпинге - от 10 000 ₽ с человека при 2-хместном размещении в иглу
  • 1-местное размещение - цена по запросу
  • Входной билет на ледокол «Ленин»: 200-800 ₽ (в зависимости от категории граждан) бронь билета заранее - дополнительно 400 ₽ за билет
  • Экскурсия в этнодеревню «Олений двор» - 5000 ₽ с человека
  • Поездка «Охота за северным сиянием» (сентябрь-октябрь) - 5500 ₽ с человека
  • Входной билет в природный парк «Териберка» - 440 ₽ с человека (оплачивается онлайн, при необходимости помощь гида)
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽ с человека
  • Айсфлоатинг в Териберке - 6000 ₽ с человека
  • Поездка на квадроциклах в Териберке - 3000-5000 ₽ с человека
  • Сап-прогулка по реке Териберка - 6000 ₽ с человека
  • Билеты на канатную дорогу в Кировске
  • Дополнительные активности в 1-й день (айс-флоатинг, квадроциклы) - стоимость по запросу
  • Повышение категории номеров и отелей - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1131 туриста
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Мурманска

