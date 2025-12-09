Вас ждут стремительные водопады Лавны и Титовки, каскады Хибин и легендарный Батарейский водопад в Териберке.
Увидите горы, покрытые мхом и
Описание тура
Организационные детали
Важно знать.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очерёдность экскурсий может быть изменена без сокращения программы.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск
Прилёт в Мурманск. Рекомендуется выбирать дневные рейсы — заселение в отели проводится с 14:00 до 15:00 по международным стандартам. Возможна также встреча на железнодорожном вокзале. После прибытия — встреча с водителем и трансфер в город.
Для тех, кто прилетает ранним рейсом, можно заранее забронировать дополнительные активности за доплату: айс-флоатинг, посещение этнодеревни, катание на квадроциклах и другие варианты. Также по запросу организуется бронирование столиков в лучших ресторанах города на обед и ужин.
В период с сентября по октябрь по погодным условиям возможно участие в дополнительной поездке — охоте за северным сиянием (оплата на месте, фотосессия включена). Видимость сияния зависит от солнечной активности и облачности, поэтому гарантировать его появление невозможно — для этого понадобится немного удачи.
По желанию, можно провести ночь в глэмпингах «Аврора Вилладж», комплексе «Лапландская деревня» или «Резиденции Северное Сияние». Размещение в куполах или зеркальных домах оплачивается дополнительно.
Водопады Кольского полуострова и Долина Славы
После завтрака встреча с гидом около 9:00. Сегодня предстоит путешествие к 3 живописным водопадам: Мельничный каскад, Ура и Большая Лавна. Необходимо взять с собой российский паспорт.
Первым посетим водопад на реке Лавна. Река длиной около 21 километра берёт начало из одноимённого озера и впадает в Кольский залив. Водопад высотой около четырёх метров поражает мощным потоком, а берега, покрытые мхом и лишайником, создают особую атмосферу заполярной природы. Это популярное место для прогулок и фотосессий, особенно среди местных жителей и молодожёнов.
Затем поездка продолжится к водопаду Ура, высота которого достигает 4,5 метров. Поток воды падает на каменную плиту и далее мягко спускается по наклонной поверхности, образуя живописный пологий водоскат. На полянке рядом предусмотрена короткая остановка и лёгкий перекус.
Далее — путь к реке Титовка, где находятся водопады небольшого размера, но с мощным потоком. Здесь расположен Мельничный каскад — самый известный и эффектный. Ниже него находятся водопады Подушки и Прощание славянки, отличающиеся скоростью течения и шумом падающей воды.
Финальным пунктом станет мемориальный комплекс «Долина Славы» — место ожесточённых боёв времён Великой Отечественной войны. Здесь проходила линия фронта, и именно на этом участке советские войска сорвали попытку противника захватить Мурманск, обеспечив сохранение стратегического доступа к Баренцеву морю.
После осмотра комплекса — возвращение в Мурманск.
Кировск и Хибины
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в 8:30–9:00 и выезд в Кировск — небольшой город у подножия Хибинских гор. Он появился в конце 1920-х годов и уже в 1931 году получил статус города. Сегодня Кировск известен не столько промышленными предприятиями, сколько красотой северных пейзажей и возможностями для горнолыжного отдыха.
Дорога займёт около 2,5 часов. По пути гид расскажет о Кольском полуострове, истории населённых пунктов, расположенных вдоль маршрута, особенностях климата и промышленности региона.
После прибытия начнётся джип-тур к водопаду на реке Рисйок. Участники отправятся в самое сердце Хибин, к базе Куэльпорр. Прогулка к водопаду высотой около 20 метров и на смотровую площадку подарит возможность увидеть суровую красоту северных гор. В пути предусмотрены остановки для фотографий. Продолжительность маршрута — около четырёх часов, протяжённость — 50 километров. Пример используемых автомобилей: Mitsubishi Pajero, УАЗ Patriot, УАЗ 390995.
После возвращения — обед в кафе «Тирвас» (включён в стоимость). Далее при наличии времени — посещение музейно-выставочного комплекса «Апатит» с интерактивной экспозицией минералов, добытых в Хибинах и Ловозерских тундрах.
Если канатная дорога будет работать, возможно посещение горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Подъём на кресельном подъёмнике к вершине Айкуайвенчорр (1075 м) откроет великолепную панораму города и озера Большой Вудъявр.
Возвращение в Мурманск.
Териберка
После завтрака встреча с гидом и выезд в Териберку — уникальный арктический посёлок с богатой историей, самобытной культурой и суровой северной природой. По дороге гид расскажет о флоре и фауне тундры, жизни саамов и поморов, их традициях и легендах.
В Териберке предстоит посещение кладбища кораблей и каменного пляжа драконьих яиц с округлыми валунами, выточенными морем. Затем пешая прогулка к Батарейскому водопаду, чья вода меняет оттенок в зависимости от сезона и освещения. Прогулка займёт около двух с половиной часов.
После экскурсии — обед в одном из лучших ресторанов посёлка с блюдами арктической кухни (оплачивается на месте).
По погодным условиям и желанию участников доступны дополнительные активности за доплату: поездка на квадроциклах (от 3500 ₽ с человека); морская прогулка по Баренцеву морю (от 5500 ₽); айс-флоатинг в спасательном костюме (6000 ₽); сап-прогулка по реке Териберке (6000 ₽). Активности бронируются заранее.
Во время морской прогулки можно увидеть дельфинов и китов, хотя это зависит от природных условий. После активностей — прогулка по песчаному пляжу, осмотр выброшенного корабля и кадры у «трона Посейдона» и скелета из фильма «Левиафан». По желанию возможно посещение оленьей фермы. Возвращение в Мурманск.
Экскурсия по Мурманску
После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения отеля. Затем начнётся обзорная экскурсия по городу.
Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом, «столица Арктики», город-герой с богатой историей и многочисленными памятниками. По возможности, посещение атомного ледокола «Ленин» (билеты приобретаются самостоятельно или бронируются по запросу). Это первое в мире судно с ядерной энергетической установкой, проведшее тысячи судов через льды Арктики и прошедшее более 654 тысяч морских миль.
Затем осмотр главных достопримечательностей: памятник защитникам Заполярья «Алёша», мемориальный комплекс «Маяк», рубка подводной лодки «Курск», памятник печной трубе и площади Пять углов. На обзорных площадках открываются панорамы города. Увидим самый большой термометр России и сможем сделать фото с мурманским символом — котом Семёном.
После экскурсии — свободное время и обед. Трансфер в аэропорт к рейсам после 18:00 или на железнодорожный вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, перекус на водопадах
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода со 2-го по 5-й дни программы (возможен гид-водитель)
- Работа координатора тура
- Экскурсия к водопадам
- Поездка в Кировск
- Джип-тур по Хибинам
- Экскурсия в Териберку
- Обзорная экскурсия по Мурманску
Что не входит в цену
- Авиаперелёт или железнодорожный переезд до Мурманска
- Остальное питание
- Ночь в глэмпинге - от 10 000 ₽ с человека при 2-хместном размещении в иглу
- 1-местное размещение - цена по запросу
- Входной билет на ледокол «Ленин»: 200-800 ₽ (в зависимости от категории граждан) бронь билета заранее - дополнительно 400 ₽ за билет
- Экскурсия в этнодеревню «Олений двор» - 5000 ₽ с человека
- Поездка «Охота за северным сиянием» (сентябрь-октябрь) - 5500 ₽ с человека
- Входной билет в природный парк «Териберка» - 440 ₽ с человека (оплачивается онлайн, при необходимости помощь гида)
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽ с человека
- Айсфлоатинг в Териберке - 6000 ₽ с человека
- Поездка на квадроциклах в Териберке - 3000-5000 ₽ с человека
- Сап-прогулка по реке Териберка - 6000 ₽ с человека
- Билеты на канатную дорогу в Кировске
- Дополнительные активности в 1-й день (айс-флоатинг, квадроциклы) - стоимость по запросу
- Повышение категории номеров и отелей - по запросу