Прилёт в Мурманск. Рекомендуется выбирать дневные рейсы — заселение в отели проводится с 14:00 до 15:00 по международным стандартам. Возможна также встреча на железнодорожном вокзале. После прибытия — встреча с водителем и трансфер в город.

Для тех, кто прилетает ранним рейсом, можно заранее забронировать дополнительные активности за доплату: айс-флоатинг, посещение этнодеревни, катание на квадроциклах и другие варианты. Также по запросу организуется бронирование столиков в лучших ресторанах города на обед и ужин.

В период с сентября по октябрь по погодным условиям возможно участие в дополнительной поездке — охоте за северным сиянием (оплата на месте, фотосессия включена). Видимость сияния зависит от солнечной активности и облачности, поэтому гарантировать его появление невозможно — для этого понадобится немного удачи.

По желанию, можно провести ночь в глэмпингах «Аврора Вилладж», комплексе «Лапландская деревня» или «Резиденции Северное Сияние». Размещение в куполах или зеркальных домах оплачивается дополнительно.