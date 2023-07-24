Ловозерские тундры

Ловозёрские тундры — массив в форме подковы со скалистыми склонами, пологими сопками, чистейшими озёрами, реками и ручьями. Мы отправимся к нему в мини-группе до 7 человек. Несмотря на фантастические пейзажи, пока здесь нет толп туристов. Это место, где вы ещё можете застать нетронутую красоту Кольского полуострова. А мы вам в этом поможем!