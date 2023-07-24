Трансфер из Мурманска: Пологие сопки и скалистые склоны Ловозерских тундр
Ловозёрские тундры — массив в форме подковы со скалистыми склонами, пологими сопками, чистейшими озёрами, реками и ручьями. Мы отправимся к нему в мини-группе до 7 человек. Несмотря на фантастические пейзажи, пока здесь нет толп туристов. Это место, где вы ещё можете застать нетронутую красоту Кольского полуострова. А мы вам в этом поможем!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ловозерские тундры
- Гора Аллуайв
- Перевал Геологов
- Цирк Раслака
- Кедыкварпахк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы увидите отвесные стены горных цирков и заброшенные штольни.
- Мы окажемся в окружении красных марсианских пейзажей.
- Поход к горе Кедыкварпахк. Высота вершины — 1119 метров. В пути я поделюсь историями о местных шаманах и летающих камнях.
Важная информация:
- Забираем с места проживания в Мурманске;
- Накануне поездки связываемся для уточнения деталей поездки;
- Обязательно теплые вещи с собой (лето-осень — может даже пригодится дождевик или резиновые сапоги);
- Очередность локаций может меняться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Трансфер туда и обратно
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, место проживания гостейЗавершение: Место проживания гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- 1. Забираем с места проживания в Мурманске
- 2. Накануне поездки связываемся для уточнения деталей поездки
- 3. Обязательно теплые вещи с собой (лето-осень - может даже пригодится дождевик или резиновые сапоги)
- Очередность локаций может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
24 июля 2023
Несмотря на непогоду, экскурсия получилась очень интересной. Создавалось ощущение нахождения на другой планете. Гид Лидия всю дорогу рассказывала интересные истории, от этого поездка получилась еще занимательнее!
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