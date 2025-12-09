Встретим вас в аэропорту и начнём наше приключение. По прибытии разместимся в уютном аркшале, после чего вас ждёт приветственный обед — гастрономическое знакомство с Арктикой. В ресторане MOEJ шеф-повар подаст целую тарелку свежих морепродуктов в качестве комплимента. По желанию можно заказать блюда из полноценного меню арктической кухни.

После обеда — время настоящего приключения: восхождение на снегоходах к хребту Муста-Тунтури. Всем участникам выдадут тёплые арктические комбинезоны Barents, непромокаемые сапоги Torvi, шлемы и варежки — всё для максимального комфорта и безопасности. На вершине вы сможете насладиться тишиной, просторами и, если повезёт, танцем полярных огней.

Вечером поедим в ресторане MOEJ, где подадут сытный и тёплый ужин.