Мои заказы

Приключения в Арктике только для вас: снегоходы, северное сияние и айс-флоатинг (комфорт-тур)

Провести ночь в аркшале в свете Авроры, подняться на хребет Муста-Тунтури и поплавать среди льдин
Наше захватывающее арктическое приключение начинается.

Мы заселимся в уютные шале, из окон которых открываются невероятные виды Заполярья, а ночью во всей красе можно увидеть северное сияние.

Затем усядемся на снегоходы и помчим
читать дальше

на хребет Муста-Тунтури, любуясь суровыми пейзажами и наслаждаясь природой вдали от цивилизации.

На следующий день вы испытаете неповторимое чувство свободы и покоя во время айс-флоатинга — медитативного плавания среди льдин Баренцева моря.

Вас ждут и гастрономические открытия: шеф-повар ресторана подаст изысканные свежие морепродукты в качестве комплимента. А ещё мы согреемся ароматным северным чаем с вареньем из морошки.

Приключения в Арктике только для вас: снегоходы, северное сияние и айс-флоатинг (комфорт-тур)
Приключения в Арктике только для вас: снегоходы, северное сияние и айс-флоатинг (комфорт-тур)
Приключения в Арктике только для вас: снегоходы, северное сияние и айс-флоатинг (комфорт-тур)

Описание тура

Организационные детали

Билеты лучше покупать после подтверждения тура.

С собой: тёплая зимняя одежда и обувь, одежда флисовая, головной убор, перчатки/варежки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в аркшале, арктический обед, поездка на снегоходах к хребту Муста-Тунтури

Встретим вас в аэропорту и начнём наше приключение. По прибытии разместимся в уютном аркшале, после чего вас ждёт приветственный обед — гастрономическое знакомство с Арктикой. В ресторане MOEJ шеф-повар подаст целую тарелку свежих морепродуктов в качестве комплимента. По желанию можно заказать блюда из полноценного меню арктической кухни.

После обеда — время настоящего приключения: восхождение на снегоходах к хребту Муста-Тунтури. Всем участникам выдадут тёплые арктические комбинезоны Barents, непромокаемые сапоги Torvi, шлемы и варежки — всё для максимального комфорта и безопасности. На вершине вы сможете насладиться тишиной, просторами и, если повезёт, танцем полярных огней.

Вечером поедим в ресторане MOEJ, где подадут сытный и тёплый ужин.

Прибытие в аркшале, арктический обед, поездка на снегоходах к хребту Муста-ТунтуриПрибытие в аркшале, арктический обед, поездка на снегоходах к хребту Муста-ТунтуриПрибытие в аркшале, арктический обед, поездка на снегоходах к хребту Муста-ТунтуриПрибытие в аркшале, арктический обед, поездка на снегоходах к хребту Муста-Тунтури
2 день

Айс-флоатинг в Баренцевом море

После завтрака вас ждёт уникальный опыт — айс-флоатинг, медитативное плавание среди льдин Баренцева моря. Это не соревнование и не заплыв на выносливость, а путешествие внутрь себя и навстречу арктической стихии. Специальный гидрокостюм надёжно защитит от холода и позволит полностью сосредоточиться на ощущениях: чистейший воздух, кристальная вода, полная тишина, нарушаемая лишь звуками дыхания.

Перекусим на острове — время согреться ароматным северным чаем с вареньем из морошки, брусники или черники. Затем отвезём вас в аэропорт.

Айс-флоатинг в Баренцевом мореАйс-флоатинг в Баренцевом море

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, обед
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экипировка
  • Активности по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Мурманска, 14:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Мурманске
Добрый день! Меня зовут Алина. В любимом живу Мурманске с рождения. Я совладелец отеля. В нём путешественников ждут не только уютные шале и вкуснейшая еда с блюдами арктической кухни, но и множество вариантов активностей. Хотелось бы масштабироваться, дарить ещё больше эмоций и новых впечатлений нашим гостям.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
3 отзыва
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
На машине
На снегоступах
3 дня
-
30%
2 отзыва
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
11 дек в 11:00
20 дек в 11:00
84 910 ₽121 300 ₽ за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
5 дек в 10:00
от 132 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска