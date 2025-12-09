Мы заселимся в уютные шале, из окон которых открываются невероятные виды Заполярья, а ночью во всей красе можно увидеть северное сияние.
Затем усядемся на снегоходы и помчим читать дальше
на хребет Муста-Тунтури, любуясь суровыми пейзажами и наслаждаясь природой вдали от цивилизации.
На следующий день вы испытаете неповторимое чувство свободы и покоя во время айс-флоатинга — медитативного плавания среди льдин Баренцева моря.
Вас ждут и гастрономические открытия: шеф-повар ресторана подаст изысканные свежие морепродукты в качестве комплимента. А ещё мы согреемся ароматным северным чаем с вареньем из морошки.
Описание тура
Организационные детали
Билеты лучше покупать после подтверждения тура.
С собой: тёплая зимняя одежда и обувь, одежда флисовая, головной убор, перчатки/варежки.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в аркшале, арктический обед, поездка на снегоходах к хребту Муста-Тунтури
Встретим вас в аэропорту и начнём наше приключение. По прибытии разместимся в уютном аркшале, после чего вас ждёт приветственный обед — гастрономическое знакомство с Арктикой. В ресторане MOEJ шеф-повар подаст целую тарелку свежих морепродуктов в качестве комплимента. По желанию можно заказать блюда из полноценного меню арктической кухни.
После обеда — время настоящего приключения: восхождение на снегоходах к хребту Муста-Тунтури. Всем участникам выдадут тёплые арктические комбинезоны Barents, непромокаемые сапоги Torvi, шлемы и варежки — всё для максимального комфорта и безопасности. На вершине вы сможете насладиться тишиной, просторами и, если повезёт, танцем полярных огней.
Вечером поедим в ресторане MOEJ, где подадут сытный и тёплый ужин.
2 день
Айс-флоатинг в Баренцевом море
После завтрака вас ждёт уникальный опыт — айс-флоатинг, медитативное плавание среди льдин Баренцева моря. Это не соревнование и не заплыв на выносливость, а путешествие внутрь себя и навстречу арктической стихии. Специальный гидрокостюм надёжно защитит от холода и позволит полностью сосредоточиться на ощущениях: чистейший воздух, кристальная вода, полная тишина, нарушаемая лишь звуками дыхания.
Перекусим на острове — время согреться ароматным северным чаем с вареньем из морошки, брусники или черники. Затем отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, обед
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экипировка
Активности по программе
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Мурманска и обратно
Питание вне программы
Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Мурманска, 14:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Мурманске
Добрый день! Меня зовут Алина. В любимом живу Мурманске с рождения. Я совладелец отеля. В нём путешественников ждут не только уютные шале и вкуснейшая еда с блюдами арктической кухни, но и множество вариантов активностей.
Хотелось бы масштабироваться, дарить ещё больше эмоций и новых впечатлений нашим гостям.