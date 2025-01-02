Вас ожидает катание на снегоходах по бескрайне снежной тундре, рыбалка в Баренцевом море, северная морская кухня и напитки, развлекательная программа с профессиональными ведущими, салют и DJ-сет. Самое невероятное и богатое на впечатление Рождество в купольном глэмпинге!
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундру
Прилет нужно планировать до 12-13 часов дня.
Встречаемся в аэропорту и на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser по трассе «Кола» доезжаем до поворота к полуостровам Средний и Рыбачий на Титовке.
Сворачиваем на Титовке в Тундру и в течение двух часов едем по снежной Тундре.
На десятки километров вокруг – ни населённых пунктов, ни вышек мобильной связи.
После заселения и приветственного полдника рекомендуем отдохнуть (и набраться сил для будущих приключений) в банном комплексе.
На ужин – изысканные блюда северной кухни.
Снегоходное сафари и рождественский банкет
Утром завтрак (шведский стол) и сразу отправляемся в приключения в снежное царство на снегоходах по Среднему или Рыбачьему полуострову с остановкой на перекус.
Приключение займет 6-8 часов в зависимости от погоды и активности группы.
По возвращению нас ждет обед и свободное время для отдыха и подготовки к застолью, также Вы сможете посетить наш банный комплекс.
21:00-01:00 Вас ждет незабываемый вечер с развлекательной программой, профессиональным ведущими и саамскими шаманами.
Весь вечер наши официанты будут угощать Вас настойкой из морошки, а блюда от шеф-повара со свежими морскими деликатесами не оставят вас равнодушными.
00:10 Начинается DJ сет.
01:00-04:00 Незабываемый салют на фоне водяной глади, который мы запустим для вас с морского судна.
Рыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сет
Завтрак (шведский стол).
Распределение на группы для морской рыбалки.
Рыбалка будет проходить в открытом море, и прямо на судне вы сможете продегустировать свежий улов.
Нахождение в море продлится 3−4 часа.
Обед с блюдами арктической кухни от шеф-повара.
Во время обеда шаманы скрасят Ваш досуг своей необычной музыкой, а ведущие затянут Вас в увлекательные конкурсы и игры.
Для желающих по заказу и за дополнительную плату мы можем провести мастер класс на снегоходах.
Время отдыха и подготовки к вечеру.
21:00 С гастрономическим ударом по вашим вкусовым рецепторам от шеф-повара.
Деликатесы, морские гады, другие арктические вкусности. И, конечно, шаманы с праздничной программой и музыкой.
01:00-04:00 DJ сет с дискотекой.
День спа в банном комплексе и отдых
Завтрак (шведский стол) и день спа в нашем банном комплексе, с японскими бочками-фурако с панорамным видом на Баренцево море.
Релакс, отдых, единение с собой и природой.
Обед по меню от шеф-повара и спокойный отдых в лаунж зоне ресторана.
Вы можете посмотреть новогодние фильмы, поиграть в настольные игры и просто расслабиться в комфортной и приятной атмосфере.
Для особо неугомонных и активных можем организовать мастер класс на снегоходах (за дополнительную плату).
20:00 Выступление кавер-группы + живая музыка.
20:00-23:00 Ужин с блюдами арктической кухни от шеф-повара.
Завершение программы
Завтракаем и собираемся в обратную дорогу.
На все тех же Toyota Land Cruiser отправляемся через снежную Тундру в Мурманск.
Рекомендуемые рейсы из Мурманска с вылетом после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в уникальном глэмпинге на берегу Баренцева моря на Кольском полуострове.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Номер/количество человек
|1
|2
|3
|Standart (27 м²)
|300 000
|400 000
|600 000
|Suite (37 м²)
|400 000
|500 000
|700 000
Варианты проживания
Глэмпинг на берегу Баренцева моря
Арктик-отель 4* состоит из 26 купольных шатров. В каждом — удобная кровать, дизайнерская мебель, душ и туалет, зона отдыха и вид на Баренцево море.
На территории есть глэмпцентр в котором вы будете завтракать и ужинать. Но он открыт в любое время суток – для новых знакомств, обмена впечатлениями и настольных игр под треск дров в камине. Так же есть бани: каждая баня вмещает до 5 человек. Из неё —–такой же вид на Баренцево море, как из экосфер и глэмпцентра. А бочки находятся прямо на берегу: мы наполняем их морской водой и нагреваем до 43 °C. Распарившись в бане или бочке, вы точно захотите с разбега окунуться в море: здесь оно не замерзает даже зимой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в эко-сфере выбранной категории
- Питание - полный пансион (алкоголь только на двух ужинах)
- Выступление кавер-группы Hotel Ritz
- DJ и новогодние танцы
- Шаманское шоу и конкурсы с Саамскими шаманами
- Профессиональные ведущие (молодой человек и девушка)
- Заполярный салют
- Активности в соответствии с программой тура
- Посещение банного комплекса
- Услуги опытных гидов, экскурсоводов и инструкторов
- Аренда защитной экипировки (если требуется в активности)
- Все трансферы по маршруту (внедорожники Toyota Land Cruiser или аналоги)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Трансфер на вертолете (по желанию)
- Услуги бара
- Дополнительные услуги
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Высокие трекинговые ботинки или зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случаи настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
- Теплая зимняя курта с мембраной. Днем и по вечерам на базе температура может опускаться ниже 0.
- Дополнительная комфортная пара обуви. Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки – сохнуть.
- Непромокаемые штаны и куртка из мембраны. На время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и не практична.
- Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
- Два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
- Флисовые перчатки.
- Носки для трекинга 2-3 пары, 1 -2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
- Футболка 2-3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
- Нижнее белье. Белье не должно натирать.
- Зимняя шапка, бафф, кепка. На берегу Баренцева моря быстро меняется погода, сегодня жаркое солнце, а на утро холодный ветер со снегом.
- Средства личной гигиены.
- Личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
- Небольшой рюкзак не более 35 литров, для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
- Термос 0,5 л.
- Сланцы для душа и бани.
- Купальные принадлежности.
Рекомендуемое снаряжение:
- Трекинговые палки.
- Герметичный мешок для телефона.
- Бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
- Налобный фонарик.
Какова стоимость трансфера на вертолете?
Трансфер происходит на вертолетах МИ-2 или МИ-8, от и до аэропорта, продолжительность до 45 минут в один конец, вместимость до 20 человек.
Стоимость:
|Вертолет МИ-2 (до 6 чел.)
|Вертолет МИ-8 (до 22 чел.)
|Вертолет МИ-8Т VIP (до 18 чел.)
|500 000 руб.
|700 000 руб.
|1 200 000 руб.
Важная информация по туру
Общая информация. Проживание гостей глэмпинга и все активности туров будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания гостей, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий. Возрастные ограничения: с 18 лет за рулем снегохода.
Питание. Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали при бронировании тура для возможной корректировки меню. Поставка продуктов в глэмпинг осуществляется 1-2 раза в неделю, альтернативных вариантов питания в глэмпинге нет.
Алкоголь. Во время активной части маршрута употребление алкоголя запрещено. В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.
Курение. В помещениях и общественных зонах курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На п-ве Средний и Рыбачий большинство маршрутов проходит в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Мобильная связь, интернет, финансы. В городах уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: Теле 2, МТС, Билайн, Мегафон. В глэмпинге мобильная связь отсутствует, wi-fi – спутниковый, СМС не приходят. В городе есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.