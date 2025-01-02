Рождественский тур в Заполярье

Проведите рождество в окружении фантастической красоты дикой природы, с саамскими шаманами и премиальным сервисом.

Вас ожидает катание на снегоходах по бескрайне снежной тундре, рыбалка в Баренцевом море, северная морская кухня и напитки, развлекательная программа с профессиональными ведущими, салют и DJ-сет. Самое невероятное и богатое на впечатление Рождество в купольном глэмпинге!
Рождественский тур в Заполярье
Рождественский тур в Заполярье
Рождественский тур в Заполярье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундру

Прилет нужно планировать до 12-13 часов дня.

Встречаемся в аэропорту и на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser по трассе «Кола» доезжаем до поворота к полуостровам Средний и Рыбачий на Титовке.

Сворачиваем на Титовке в Тундру и в течение двух часов едем по снежной Тундре.

На десятки километров вокруг – ни населённых пунктов, ни вышек мобильной связи.

После заселения и приветственного полдника рекомендуем отдохнуть (и набраться сил для будущих приключений) в банном комплексе.

На ужин – изысканные блюда северной кухни.

Встреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундру
2 день

Снегоходное сафари и рождественский банкет

Утром завтрак (шведский стол) и сразу отправляемся в приключения в снежное царство на снегоходах по Среднему или Рыбачьему полуострову с остановкой на перекус.

Приключение займет 6-8 часов в зависимости от погоды и активности группы.

По возвращению нас ждет обед и свободное время для отдыха и подготовки к застолью, также Вы сможете посетить наш банный комплекс.

21:00-01:00 Вас ждет незабываемый вечер с развлекательной программой, профессиональным ведущими и саамскими шаманами.

Весь вечер наши официанты будут угощать Вас настойкой из морошки, а блюда от шеф-повара со свежими морскими деликатесами не оставят вас равнодушными.

00:10 Начинается DJ сет.

01:00-04:00 Незабываемый салют на фоне водяной глади, который мы запустим для вас с морского судна.

Снегоходное сафари и рождественский банкетСнегоходное сафари и рождественский банкетСнегоходное сафари и рождественский банкетСнегоходное сафари и рождественский банкетСнегоходное сафари и рождественский банкетСнегоходное сафари и рождественский банкет
3 день

Рыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сет

Завтрак (шведский стол).

Распределение на группы для морской рыбалки.

Рыбалка будет проходить в открытом море, и прямо на судне вы сможете продегустировать свежий улов.

Нахождение в море продлится 3−4 часа.

Обед с блюдами арктической кухни от шеф-повара.

Во время обеда шаманы скрасят Ваш досуг своей необычной музыкой, а ведущие затянут Вас в увлекательные конкурсы и игры.

Для желающих по заказу и за дополнительную плату мы можем провести мастер класс на снегоходах.

Время отдыха и подготовки к вечеру.

21:00 С гастрономическим ударом по вашим вкусовым рецепторам от шеф-повара.

Деликатесы, морские гады, другие арктические вкусности. И, конечно, шаманы с праздничной программой и музыкой.

01:00-04:00 DJ сет с дискотекой.

Рыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРыбалка в открытом море. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сет
4 день

День спа в банном комплексе и отдых

Завтрак (шведский стол) и день спа в нашем банном комплексе, с японскими бочками-фурако с панорамным видом на Баренцево море.

Релакс, отдых, единение с собой и природой.

Обед по меню от шеф-повара и спокойный отдых в лаунж зоне ресторана.

Вы можете посмотреть новогодние фильмы, поиграть в настольные игры и просто расслабиться в комфортной и приятной атмосфере.

Для особо неугомонных и активных можем организовать мастер класс на снегоходах (за дополнительную плату).

20:00 Выступление кавер-группы + живая музыка.

20:00-23:00 Ужин с блюдами арктической кухни от шеф-повара.

День спа в банном комплексе и отдыхДень спа в банном комплексе и отдыхДень спа в банном комплексе и отдыхДень спа в банном комплексе и отдыхДень спа в банном комплексе и отдыхДень спа в банном комплексе и отдыхДень спа в банном комплексе и отдыхДень спа в банном комплексе и отдых
5 день

Завершение программы

Завтракаем и собираемся в обратную дорогу.

На все тех же Toyota Land Cruiser отправляемся через снежную Тундру в Мурманск.

Рекомендуемые рейсы из Мурманска с вылетом после 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в уникальном глэмпинге на берегу Баренцева моря на Кольском полуострове.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Номер/количество человек123
Standart (27 м²)300 000400 000600 000
Suite (37 м²)400 000500 000700 000

Варианты проживания

Глэмпинг на берегу Баренцева моря

4 ночи

Арктик-отель 4* состоит из 26 купольных шатров. В каждом — удобная кровать, дизайнерская мебель, душ и туалет, зона отдыха и вид на Баренцево море.

На территории есть глэмпцентр в котором вы будете завтракать и ужинать. Но он открыт в любое время суток – для новых знакомств, обмена впечатлениями и настольных игр под треск дров в камине. Так же есть бани: каждая баня вмещает до 5 человек. Из неё —–такой же вид на Баренцево море, как из экосфер и глэмпцентра. А бочки находятся прямо на берегу: мы наполняем их морской водой и нагреваем до 43 °C. Распарившись в бане или бочке, вы точно захотите с разбега окунуться в море: здесь оно не замерзает даже зимой.

Глэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моря

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в эко-сфере выбранной категории
  • Питание - полный пансион (алкоголь только на двух ужинах)
  • Выступление кавер-группы Hotel Ritz
  • DJ и новогодние танцы
  • Шаманское шоу и конкурсы с Саамскими шаманами
  • Профессиональные ведущие (молодой человек и девушка)
  • Заполярный салют
  • Активности в соответствии с программой тура
  • Посещение банного комплекса
  • Услуги опытных гидов, экскурсоводов и инструкторов
  • Аренда защитной экипировки (если требуется в активности)
  • Все трансферы по маршруту (внедорожники Toyota Land Cruiser или аналоги)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Трансфер на вертолете (по желанию)
  • Услуги бара
  • Дополнительные услуги
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
  1. Высокие трекинговые ботинки или зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случаи настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
  2. Теплая зимняя курта с мембраной. Днем и по вечерам на базе температура может опускаться ниже 0.
  3. Дополнительная комфортная пара обуви. Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки – сохнуть.
  4. Непромокаемые штаны и куртка из мембраны. На время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и не практична.
  5. Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
  6. Два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
  7. Флисовые перчатки.
  8. Носки для трекинга 2-3 пары, 1 -2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
  9. Футболка 2-3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
  10. Нижнее белье. Белье не должно натирать.
  11. Зимняя шапка, бафф, кепка. На берегу Баренцева моря быстро меняется погода, сегодня жаркое солнце, а на утро холодный ветер со снегом.
  12. Средства личной гигиены.
  13. Личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
  14. Небольшой рюкзак не более 35 литров, для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
  15. Термос 0,5 л.
  16. Сланцы для душа и бани.
  17. Купальные принадлежности.

Рекомендуемое снаряжение:

  1. Трекинговые палки.
  2. Герметичный мешок для телефона.
  3. Бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
  4. Налобный фонарик.
Какова стоимость трансфера на вертолете?

Трансфер происходит на вертолетах МИ-2 или МИ-8, от и до аэропорта, продолжительность до 45 минут в один конец, вместимость до 20 человек.

Стоимость:

Вертолет МИ-2 (до 6 чел.)Вертолет МИ-8 (до 22 чел.)Вертолет МИ-8Т VIP (до 18 чел.)
500 000 руб. 700 000 руб. 1 200 000 руб.
0db93d343b1bca72fd4c4fb07192875c.jpeg
Важная информация по туру

Общая информация. Проживание гостей глэмпинга и все активности туров будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания гостей, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий. Возрастные ограничения: с 18 лет за рулем снегохода.

Питание. Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали при бронировании тура для возможной корректировки меню. Поставка продуктов в глэмпинг осуществляется 1-2 раза в неделю, альтернативных вариантов питания в глэмпинге нет.

Алкоголь. Во время активной части маршрута употребление алкоголя запрещено. В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.

Курение. В помещениях и общественных зонах курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На п-ве Средний и Рыбачий большинство маршрутов проходит в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.

Мобильная связь, интернет, финансы. В городах уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: Теле 2, МТС, Билайн, Мегафон. В глэмпинге мобильная связь отсутствует, wi-fi – спутниковый, СМС не приходят. В городе есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ДжиппингПрирода и пейзажиМожно с детьмиРыбалкаВодные развлеченияЖивотныеДжип-турыВсе туры5-дневные турыНа снегоходахРыболовные турыЗимние

Похожие туры из Мурманска

Летнее очарование Заполярья
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
43 000 за человека
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
ХорошоТам