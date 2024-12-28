1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундру

Прилет нужно планировать до 12-13 часов дня.

Встречаемся в аэропорту и на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser по трассе «Кола» доезжаем до поворота к полуостровам Средний и Рыбачий на Титовке.

Сворачиваем на Титовке в Тундру и в течение двух часов едем по снежной Тундре.

На десятки километров вокруг – ни населённых пунктов, ни вышек мобильной связи.

После заселения и приветственного полдника рекомендуем отдохнуть (и набраться сил для будущих приключений) в банном комплексе.

На ужин – изысканные блюда северной кухни.