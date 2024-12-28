Шаманский новогодний тур в Заполярье

Встречайте Новый год в самом невероятном глэмпинге в Заполярье! В этом эксклюзивном туре вы промчитесь на снегоходах по заснеженной тундре Кольского полуострова, порыбачите в открытом море, порелаксируете в кедровой бане,
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после которой можно искупаться прямо в Баренцевом море, а изюминкой тура станет развлекательная программа с профессиональными ведущими, северной морской кухней, DJ-сетом и салютом.

Проведите новогодние праздники в шатрах-сферах на самом краю света, в окружении фантастической красоты дикой природы, с саамскими шаманами и с премиальным сервисом.

Шаманский новогодний тур в Заполярье
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундру

Прилет нужно планировать до 12-13 часов дня.

Встречаемся в аэропорту и на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser по трассе «Кола» доезжаем до поворота к полуостровам Средний и Рыбачий на Титовке.

Сворачиваем на Титовке в Тундру и в течение двух часов едем по снежной Тундре.

На десятки километров вокруг – ни населённых пунктов, ни вышек мобильной связи.

После заселения и приветственного полдника рекомендуем отдохнуть (и набраться сил для будущих приключений) в банном комплексе.

На ужин – изысканные блюда северной кухни.

Встреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундруВстреча в Мурманске. Переезд в глэмпинг через снежную тундру
2 день

Рыбалка в открытом море и праздничный банкет

Желающие выходят в море в аутентичном рыболовецком судне.

Нас ждёт глубоководная рыбалка.

Баренцево море кишмя кишит промысловыми сортами рыбы: треской, пикшей, сайдой, камбалой, палтусом, окунем и многими другими.

Капитан и его команда помогут опознать ваш улов. Кроме того, член экипажа нырнёт на дно и достанет морских гадов: исландских гребешков, морских ежей, сочных мидий.

Прямо на борту судна мы научимся правильно разделывать и есть их.

Общее время морского приключения – 3-4 часа.

Те, кто предпочёл остаться на берегу, посетят мастер-классы шаманов и из первых рук узнают об истории саамского шаманизма, смысле их ритуалов и особенностях музыкальной техники.

После обеда в глэмпинге и отдыха (самое время вновь заглянуть в баню) встречаемся на новогоднем банкете.

21:00-01:00 Насыщенная развлекательная программа включая ритуалы настоящих саамских шаманов.

Свежие морские деликатесы, приготовленные шеф-поварами, рекомендуем запивать ароматной настойкой из морошки нашего приготовления.

00:10 Сногсшибательный новогодний фейерверк. Начинается DJ сет.

01:00-04:00 Серия DJ-сетов от профессионального диджея.

Рыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкетРыбалка в открытом море и праздничный банкет
3 день

Разделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сет

Завтрак (шведский стол) и распределение на группы для морской рыбалки.

Разделяемся на две группы.

Первая группа на снегоходах отправляется на сафари по полуостровам Средний и Рыбачий.

Именно на Рыбачьем находится самая северная точка Европейской части России – мыс Немецкий.

Среди достопримечательностей – сейды (природные объекты, почитающиеся саамами как священные) Два брата и Берег рыжих камней, неолитические лабиринты, остов затонувшего корабля.

Будем ехать у самой кромки незамерзающего Баренцева моря и дышать свежим солёным воздухом, стоя на отвесных скалистых берегах.

Вместе с остановкой на перекус приключение займёт 6–8 часов.

Вторая группа посещает мастер-классы шаманов в глэмпцентре.

Обед с блюдами арктической кухни проходит под волшебную шаманскую музыку.

Вторая половина дня идеальна для мастер-классов на снегоходах.

Вечером вас ждёт ещё один гала-ужин – с выступлением кавер-группы Hotel Ritz, невероятными вкусностями и DJ-сетами до самого утра.

Разделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сетРазделяемся на 2 группы: снегоходное сафари или мастер-классы и расслабление. Гала-ужин, развлекательная программа и DJ-сет
4 день

Снегоходное сафари и релакс

Сегодня вторая группа отправляется на снежное сафари.

У первой группы – день полного релакса.

Рекомендуем вдумчиво и неспешно распариться в банях и бочках фурако.

Душевно пообщаться с новыми знакомыми, поиграть в настольные игры или посмотреть новогодние фильмы в глэмпцентре под треск камина.

Но если дух приключений вас не отпускает, мы продолжим давать мастер-классы на снегоходах.

Банный комплекс работает весь день, поэтому жара хватит и всем вернувшимся с сафари.

Снегоходное сафари и релаксСнегоходное сафари и релаксСнегоходное сафари и релаксСнегоходное сафари и релаксСнегоходное сафари и релаксСнегоходное сафари и релакс
5 день

Завершение программы

Завтракаем и собираемся в обратную дорогу.

На все тех же Toyota Land Cruiser отправляемся через снежную Тундру в Мурманск.

Рекомендуемые рейсы из Мурманска с вылетом после 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в уникальном глэмпинге на берегу Баренцева моря на Кольском полуострове.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Номер/количество человек123
Standart (27 м²)300 000400 000600 000
Suite (37 м²)400 000500 000700 000

Варианты проживания

Глэмпинг на берегу Баренцева моря

4 ночи

Арктик-отель 4* состоит из 26 купольных шатров. В каждом — удобная кровать, дизайнерская мебель, душ и туалет, зона отдыха и вид на Баренцево море.

На территории есть глэмпцентр в котором вы будете завтракать и ужинать. Но он открыт в любое время суток – для новых знакомств, обмена впечатлениями и настольных игр под треск дров в камине. Так же есть бани: каждая баня вмещает до 5 человек. Из неё – такой же вид на Баренцево море, как из экосфер и глэмпцентра. А бочки находятся прямо на берегу: мы наполняем их морской водой и нагреваем до 43 °C. Распарившись в бане или бочке, вы точно захотите с разбега окунуться в море: здесь оно не замерзает даже зимой.

Глэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моряГлэмпинг на берегу Баренцева моря

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в эко-сфере выбранной категории
  • Питание - полный пансион (алкоголь только на двух ужинах)
  • Выступление кавер-группы Hotel Ritz
  • DJ и новогодние танцы
  • Шаманское шоу и конкурсы с Саамскими шаманами
  • Профессиональные ведущие (молодой человек и девушка)
  • Заполярный салют
  • Активности в соответствии с программой тура
  • Посещение банного комплекса
  • Услуги опытных гидов, экскурсоводов и инструкторов
  • Аренда защитной экипировки (если требуется в активности)
  • Все трансферы по маршруту (внедорожники Toyota Land Cruiser или аналоги)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Трансфер на вертолете (по желанию)
  • Услуги бара
  • Дополнительные услуги
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
  1. Высокие трекинговые ботинки или зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случаи настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
  2. Теплая зимняя курта с мембраной. Днем и по вечерам на базе температура может опускаться ниже 0.
  3. Дополнительная комфортная пара обуви. Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки – сохнуть.
  4. Непромокаемые штаны и куртка из мембраны. На время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и не практична.
  5. Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
  6. Два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
  7. Флисовые перчатки.
  8. Носки для трекинга 2-3 пары, 1 -2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
  9. Футболка 2-3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
  10. Нижнее белье. Белье не должно натирать.
  11. Зимняя шапка, бафф, кепка. На берегу Баренцева моря быстро меняется погода, сегодня жаркое солнце, а на утро холодный ветер со снегом.
  12. Средства личной гигиены.
  13. Личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
  14. Небольшой рюкзак не более 35 литров, для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
  15. Термос 0,5 л.
  16. Сланцы для душа и бани.
  17. Купальные принадлежности.

Рекомендуемое снаряжение:

  1. Трекинговые палки.
  2. Герметичный мешок для телефона.
  3. Бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
  4. Налобный фонарик.
Какова стоимость трансфера на вертолете?

Трансфер происходит на вертолетах МИ-2 или МИ-8, от и до аэропорта, продолжительность до 45 минут в один конец, вместимость до 20 человек.

Стоимость:

Вертолет МИ-2 (до 6 чел.)Вертолет МИ-8 (до 22 чел.)Вертолет МИ-8Т VIP (до 18 чел.)
500 000 руб. 700 000 руб. 1 200 000 руб.
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Важная информация по туру

Общая информация. Проживание гостей глэмпинга и все активности туров будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания гостей, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий. Возрастные ограничения: с 18 лет за рулем снегохода.

Питание. Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали при бронировании тура для возможной корректировки меню. Поставка продуктов в глэмпинг осуществляется 1-2 раза в неделю, альтернативных вариантов питания в глэмпинге нет.

Алкоголь. Во время активной части маршрута употребление алкоголя запрещено. В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.

Курение. В помещениях и общественных зонах курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На п-ве Средний и Рыбачий большинство маршрутов проходит в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.

Мобильная связь, интернет, финансы. В городах уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: Теле 2, МТС, Билайн, Мегафон. В глэмпинге мобильная связь отсутствует, wi-fi – спутниковый, СМС не приходят. В городе есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ДжиппингПрирода и пейзажиМожно с детьмиРыбалкаВодные развлеченияЖивотныеДжип-турыВсе туры5-дневные турыНа снегоходахРыболовные турыЗимниеНовогодние 2025Новогодние туры 2025

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