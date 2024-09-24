5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
23 июн в 11:00
7 июл в 11:00
42 000₽ за человека
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 49 900₽ за человека
3 дня
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
«Lada Largus Cross, Niva Travel или минивэн, в зависимости от количества участников»
1 июл в 10:00
5 июл в 10:00
28 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья24 сентября 2024Прекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северное сияние наблюдали два дня подряд! Прекрасные гиды и водители! А еще очень вкусные обеды с северным колоритом. Захотелось приехать снова!
- ООльга24 сентября 2024Мне очень понравилось, только положительные эмоции. Особенно Иван и Сергей. Обязательно вернусь в эти места и буду рекомендовать друзьям.
- ААлексей20 августа 2024Край земли, океан, природа неописуема! Организация на 5. Базовый лагерь прекрасно организован. Кровати в палатках. Еда разнообразная и вкусная. Транспорт удобен,
- ААртем20 августа 2024Это было максимально насыщенное и комфортное путешествие! Палаточный лагерь заслуживает всяческих похвал и пяти звёзд. Палатки просторные, в них стоят
- ЕЕлена27 октября 2023Благодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, за комфортабельные микроавтобусы, за вкусные обеды и ужины. Успехов и процветания вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Мурманске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 28 000 до 49 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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