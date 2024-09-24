Туры на микроавтобусе в Мурманске с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Мурманске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
На машине
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
6 отзывов
5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
23 июн в 11:00
7 июл в 11:00
42 000 за человека
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 49 900 за человека
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
«Lada Largus Cross, Niva Travel или минивэн, в зависимости от количества участников»
1 июл в 10:00
5 июл в 10:00
28 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    24 сентября 2024
    Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
    Прекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северное сияние наблюдали два дня подряд! Прекрасные гиды и водители! А еще очень вкусные обеды с северным колоритом. Захотелось приехать снова!
    Прекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северноеПрекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северноеПрекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северноеПрекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северноеПрекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северноеПрекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северноеПрекрасный тур, масса эмоций. Китов, к сожалению, не увидели, так как был сильный шторм. Зато северное
  • О
    Ольга
    24 сентября 2024
    Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
    Мне очень понравилось, только положительные эмоции. Особенно Иван и Сергей. Обязательно вернусь в эти места и буду рекомендовать друзьям.
  • А
    Алексей
    20 августа 2024
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Край земли, океан, природа неописуема! Организация на 5. Базовый лагерь прекрасно организован. Кровати в палатках. Еда разнообразная и вкусная. Транспорт удобен,
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    хоть и трясет. Дорог там по сути нет. Но во время поездки на крыше забываешь об этих неудобствах. Отдельное спасибо гиду Никите, программа, тайминги, настроение-все прекрасно! Советую 100%

  • А
    Артем
    20 августа 2024
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Это было максимально насыщенное и комфортное путешествие! Палаточный лагерь заслуживает всяческих похвал и пяти звёзд. Палатки просторные, в них стоят
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    раскладушки, спать очень удобно, мягко, спина не болит. Есть баня в нескольких метрах от залива Баренцева моря, в котором можно купаться, напарившись. Очень обильное и вкусное питание. Комфортный чистый туалет. Но он один, поэтому бывают очереди. Локации топовые, шикарные виды. Нам просто невероятно повезло с погодой. Отличный весёлый и заботливый гид Никита, опытный водитель Дмитрий, который практически в одиночку справился с внезапной и серьезной поломкой КамАЗа. Прошу обратить внимание, что указана устаревшая цена за аренду спальника (сейчас 1500 ₽). Также не указано, что в дополнительные расходы входит плата за посещение природного парка (320 ₽ в сутки).

  • Е
    Елена
    27 октября 2023
    Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
    Благодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, за комфортабельные микроавтобусы, за вкусные обеды и ужины. Успехов и процветания вам!
    Благодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, заБлагодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, заБлагодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, заБлагодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, за

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  2. Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
  3. Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Полуостров Средний
  7. Таинственный Лес
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Снежная деревня
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 28 000 до 49 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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