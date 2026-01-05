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Саамская деревня - северный колорит

Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Саамы сохраняют свою самобытную культуру по сей день. Вы окунётесь в их уютный мир: узнаете о промыслах, жилищах, обрядах. Погладите хаски, прокатитесь на санях, запряжённых оленями.

Вы познакомитесь с традициями саамского народа и узнаете, почему на их свадьбах есть не только подарки, но и отдарки.
5
21 отзыв
Саамская деревня - северный колорит
Саамская деревня - северный колорит
Саамская деревня - северный колорит

Описание экскурсии

Экскурсию по деревне для вас проведёт гид-саам — представитель коренного племени северных земель. Вы заглянете в чум, проникнитесь бытом саамов и пройдёте по аллее идолов. По желанию купите саамские обереги.

Вы узнаете, сколько оленей дарят новорождённому сааму и зачем кидать в воду медную монету перед рыбалкой. Разберётесь, почему в местных свадебных обычаях есть подарки и отдарки. И поймёте, почему саамские мамы кормят малышей грудным молоком до 3–4 лет.

Зарядитесь позитивом от общения с пушистыми хаски, песцами, лисами и енотами. Увидите северных оленей и сделаете селфи с ними. Покатаетесь на санях.

Организационные детали

  • Прогулка по деревне длится 3 часа, дорога в одну сторону занимает 2 часа
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вход в саамскую деревню, поездка на санях
  • Дополнительные расходы: обед и личные покупки, еда для животных, местные обереги
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. В деревне вас будет сопровождать гид-саам, сотрудник деревни.
  • Количество человек в экскурсионной группе по деревне — минимум 8, в выходные и праздничные дни может достигать 50-100 человек
  • Обратите внимание: бронировать экскурсию лучше заранее (летом — за 2 недели, зимой — за 3 недели минимум), чтобы мы успели выкупить билеты для посещения деревни

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 7178 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромное спасибо нашему гиду, Виталию!!!
Это был сказочный день! Мы окунулись в атмосферу и историю края, узнали много нового и увидели красивейшие места.
Время пролетело незаметно. Благодаря Виталию мы не скучали даже
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в дороге. Все было организовано на высшем уровне: комфортная машина, вкусный обед, незабываемые впечатления.
Этническая деревня удивила атмосферным рассказом про жизнь коренных народов в большом чуме с открытым очагом (запах костра и дерева - кайф). Ухоженные хаски, ослик, пони, козы, як, кролики и олени.
Получилось покататься в оленьей упряжке и поупражняться в стрельбе из лука.
Всё сделано с заботой, и гостей принимают с душой.

Огромное спасибо нашему гиду, Виталию!!!
Огромное спасибо нашему гиду, Виталию!!!
Огромное спасибо нашему гиду, Виталию!!!
Огромное спасибо нашему гиду, Виталию!!!
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В
导游非常好 非常贴心 墙裂推荐 还给我们推荐了购买纪念品的地方
导游非常好 非常贴心 墙裂推荐 还给我们推荐了购买纪念品的地方
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Татьяна
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой, под интересные истории гида Владислава. Несмотря на то, что Владислав не местный житель и
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не так долго живёт в Мурманске, он отлично знает историю города и области. Было очень интересно и познавательно. В красивых местах, посреди дороги, он останавливал машину у обочины, чтобы мы могли выйти и насладиться красивыми пейзажами, запечатлев их на фото. Когда мы подъехали к месту, у входа было очень много групп, но благодаря Владиславу нас быстро запустили внутрь и провели внутрь дома, где нам предложили одеться в тёплую национальную верхнюю одежду. Нам очень повезло, что мы были одними из первых, потому что потом завалилась толпа народу и на всех одежды не хватило. Затем мы пошли осматривать колоритную местность. Прошлись по аллее идолов, загадали желание, посмотрели на измученных (нашим вниманием) зверюшек, погладили милых хаски, покормили оленей, поиграли в игры, покатались в оленьей упряжке и поели очень вкусной ухи. Мы были в восторге от экскурсии, несмотря на то, что было очень много групп и было очень шумно. Хочу ещё раз выразить огромную благодарность гиду Владиславу. Он отличный, интересный человек и хороший гид + фотограф) Буду всем советовать данную экскурсию.

Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,+2
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой,
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Светлана
Классная экскурсия! Интересная деревня: корыстные олени, готовые подойти только за еду😁, веселые игры Саамов, неожиданно попадающиеся зайчики на дороге.
Очень классно прокатиться на санях, покататься с высокой горки, поисследовать юрты, облачиться
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в интересные костюмы, рассмотреть лисичек, погладить пушистых хасок. Гид много новых фактов вложил в мою голову.
Но так же меня очень впечатлила дорога обратно, когда солнце не восходило, но небо было наполнено мягкими розовыми красками на фоне сказочных деревьев.
Спасибо большое за экскурсию!

Классная экскурсия! Интересная деревня: корыстные олени, готовые подойти только за еду😁, веселые игры Саамов, неожиданно попадающиеся
Классная экскурсия! Интересная деревня: корыстные олени, готовые подойти только за еду😁, веселые игры Саамов, неожиданно попадающиеся
Классная экскурсия! Интересная деревня: корыстные олени, готовые подойти только за еду😁, веселые игры Саамов, неожиданно попадающиеся
Классная экскурсия! Интересная деревня: корыстные олени, готовые подойти только за еду😁, веселые игры Саамов, неожиданно попадающиеся
Классная экскурсия! Интересная деревня: корыстные олени, готовые подойти только за еду😁, веселые игры Саамов, неожиданно попадающиеся
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Марина
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и пофотографироваться с оленями. Нас покатали на оленьих упряжках и на банане. Это было захватывающе. Накормили ухой и чаем. Дополнительно мы заказали плов из оленины. Погода в этот день была супер прекрасна. Поездкой довольна на 1000%. Спасибо
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и
Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и
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Андрей
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов данный отзыв. До деревни пару часов езды от Мурманска, ехали на минивэне. Дорога была
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быстрой и легкой. Сама деревня уже на входе встречает вас красивой надписью "Саамская деревня" и большими инсталляциями. Перед входом в деревню есть уютное кафе, где можно попить чай/кофе, посетить теплую уборную. Программа посещения рассчитана на 3 часа. В целом, место красивое и ухоженное, специально создано для туристов, то есть настоящую жизнь кочевников в диких условиях вы тут не увидите, но хотя бы поверхностно ознакомитесь с их бытом, жилищами, идолами и покормите оленей, зайцев, лис. Рассказчиком и экскурсоводом был саам Витла, который с юмором рассказывал об обычаях и традициях жизни своего народа. В самом начале тура можно загадать желания, отдав горсть монет идолам (монетки нужно брать с собой). Затем вас проведут к животным, с которыми можно сфотографироваться и которых можно покормить. Далее гостей ждет развлекательная программа: игра в перетягивания и саамский футбол. Нам игровая часть очень понравилась, было весело и мы получили заряд энергии. Потом нас пригласили покататься в оленье упряжке и на банане. Поездка была хорошей, но короткой, хотелось бы, конечно, на оленях покататься подольше и не просто по кругу, а по лесу, среди красивейших елей и сосен. Возможно, даже немного прогуляться пешком. Спортивный азарт пробуждает аппетит, и гостей приглашают к обеду, где подают уху, а также можно выбрать второе блюдо за свой счет. Во время обеда Витла интересно и наглядно рассказывал нам о традициях саамов. В конце можно приобрести сувениры и обереги. На территории деревни много красивых фигур животных и саамов, куваксы, можно делать хорошие фото, снимать видео. В общем и целом, впечатления хорошие, всё чисто и красиво, но нам лично немного не хватило погружения в реальную жизнь и быт саамов, а также поездки/прогулки по живому снежному лесу. Организатору, водителям и Витле - большое спасибо!

Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов+2
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов
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