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быстрой и легкой. Сама деревня уже на входе встречает вас красивой надписью "Саамская деревня" и большими инсталляциями. Перед входом в деревню есть уютное кафе, где можно попить чай/кофе, посетить теплую уборную. Программа посещения рассчитана на 3 часа. В целом, место красивое и ухоженное, специально создано для туристов, то есть настоящую жизнь кочевников в диких условиях вы тут не увидите, но хотя бы поверхностно ознакомитесь с их бытом, жилищами, идолами и покормите оленей, зайцев, лис. Рассказчиком и экскурсоводом был саам Витла, который с юмором рассказывал об обычаях и традициях жизни своего народа. В самом начале тура можно загадать желания, отдав горсть монет идолам (монетки нужно брать с собой). Затем вас проведут к животным, с которыми можно сфотографироваться и которых можно покормить. Далее гостей ждет развлекательная программа: игра в перетягивания и саамский футбол. Нам игровая часть очень понравилась, было весело и мы получили заряд энергии. Потом нас пригласили покататься в оленье упряжке и на банане. Поездка была хорошей, но короткой, хотелось бы, конечно, на оленях покататься подольше и не просто по кругу, а по лесу, среди красивейших елей и сосен. Возможно, даже немного прогуляться пешком. Спортивный азарт пробуждает аппетит, и гостей приглашают к обеду, где подают уху, а также можно выбрать второе блюдо за свой счет. Во время обеда Витла интересно и наглядно рассказывал нам о традициях саамов. В конце можно приобрести сувениры и обереги. На территории деревни много красивых фигур животных и саамов, куваксы, можно делать хорошие фото, снимать видео. В общем и целом, впечатления хорошие, всё чисто и красиво, но нам лично немного не хватило погружения в реальную жизнь и быт саамов, а также поездки/прогулки по живому снежному лесу. Организатору, водителям и Витле - большое спасибо!