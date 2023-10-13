Саамы сохраняют свою самобытную культуру по сей день. Вы окунётесь в их уютный мир: узнаете о промыслах, жилищах, обрядах. Погладите хаски, прокатитесь на санях, запряжённых оленями, а после согреетесь ароматной ухой и чаем. Вы познакомитесь с традициями саамского народа и узнаете, почему на их свадьбах есть не только подарки, но и отдарки.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсию по деревне для вас проведёт гид-саам — представитель коренного племени северных земель. Вы заглянете в чум, проникнитесь бытом саамов и пройдёте по аллее идолов. По желанию купите саамские обереги.

Вы узнаете, сколько оленей дарят новорождённому сааму и зачем кидать в воду медную монету перед рыбалкой. Разберётесь, почему в местных свадебных обычаях есть подарки и отдарки. И поймёте, почему саамские мамы кормят малышей грудным молоком до 3–4 лет.

Зарядитесь позитивом от общения с пушистыми хаски, песцами, лисами и енотами. Увидите северных оленей и сделаете селфи с ними. Покатаетесь на санях, а после развлечений отведаете свежую уху и чай.

Организационные детали