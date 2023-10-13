Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Саамы сохраняют свою самобытную культуру по сей день. Вы окунётесь в их уютный мир: узнаете о промыслах, жилищах, обрядах.
Погладите хаски, прокатитесь на санях, запряжённых оленями, а после согреетесь ароматной ухой и чаем.
Вы познакомитесь с традициями саамского народа и узнаете, почему на их свадьбах есть не только подарки, но и отдарки.
Погладите хаски, прокатитесь на санях, запряжённых оленями, а после согреетесь ароматной ухой и чаем.
Вы познакомитесь с традициями саамского народа и узнаете, почему на их свадьбах есть не только подарки, но и отдарки.
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экскурсию по деревне для вас проведёт гид-саам — представитель коренного племени северных земель. Вы заглянете в чум, проникнитесь бытом саамов и пройдёте по аллее идолов. По желанию купите саамские обереги.
Вы узнаете, сколько оленей дарят новорождённому сааму и зачем кидать в воду медную монету перед рыбалкой. Разберётесь, почему в местных свадебных обычаях есть подарки и отдарки. И поймёте, почему саамские мамы кормят малышей грудным молоком до 3–4 лет.
Зарядитесь позитивом от общения с пушистыми хаски, песцами, лисами и енотами. Увидите северных оленей и сделаете селфи с ними. Покатаетесь на санях, а после развлечений отведаете свежую уху и чай.
Организационные детали
- Прогулка по деревне длится 3 часа, дорога в одну сторону занимает 2 часа
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вход в саамскую деревню, поездка на санях, уха и чай
- Дополнительные расходы: дополнительное питание и личные покупки, еда для животных, местные обереги
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. В деревне вас будет сопровождать гид-саам.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1198 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
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