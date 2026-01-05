Саамы сохраняют свою самобытную культуру по сей день. Вы окунётесь в их уютный мир: узнаете о промыслах, жилищах, обрядах. Погладите хаски, прокатитесь на санях, запряжённых оленями.
Вы познакомитесь с традициями саамского народа и узнаете, почему на их свадьбах есть не только подарки, но и отдарки.
Вы познакомитесь с традициями саамского народа и узнаете, почему на их свадьбах есть не только подарки, но и отдарки.
Описание экскурсии
Экскурсию по деревне для вас проведёт гид-саам — представитель коренного племени северных земель. Вы заглянете в чум, проникнитесь бытом саамов и пройдёте по аллее идолов. По желанию купите саамские обереги.
Вы узнаете, сколько оленей дарят новорождённому сааму и зачем кидать в воду медную монету перед рыбалкой. Разберётесь, почему в местных свадебных обычаях есть подарки и отдарки. И поймёте, почему саамские мамы кормят малышей грудным молоком до 3–4 лет.
Зарядитесь позитивом от общения с пушистыми хаски, песцами, лисами и енотами. Увидите северных оленей и сделаете селфи с ними. Покатаетесь на санях.
Организационные детали
- Прогулка по деревне длится 3 часа, дорога в одну сторону занимает 2 часа
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вход в саамскую деревню, поездка на санях
- Дополнительные расходы: обед и личные покупки, еда для животных, местные обереги
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. В деревне вас будет сопровождать гид-саам, сотрудник деревни.
- Количество человек в экскурсионной группе по деревне — минимум 8, в выходные и праздничные дни может достигать 50-100 человек
- Обратите внимание: бронировать экскурсию лучше заранее (летом — за 2 недели, зимой — за 3 недели минимум), чтобы мы успели выкупить билеты для посещения деревни
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 7178 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Огромное спасибо нашему гиду, Виталию!!!
Это был сказочный день! Мы окунулись в атмосферу и историю края, узнали много нового и увидели красивейшие места.
Время пролетело незаметно. Благодаря Виталию мы не скучали даже
Это был сказочный день! Мы окунулись в атмосферу и историю края, узнали много нового и увидели красивейшие места.
Время пролетело незаметно. Благодаря Виталию мы не скучали даже
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В
导游非常好 非常贴心 墙裂推荐 还给我们推荐了购买纪念品的地方
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Был очень солнечный и морозный день! Мы ехали минигруппой из 4-ёх человек наслаждаясь дорогой и природой, под интересные истории гида Владислава. Несмотря на то, что Владислав не местный житель и
+2
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Классная экскурсия! Интересная деревня: корыстные олени, готовые подойти только за еду😁, веселые игры Саамов, неожиданно попадающиеся зайчики на дороге.
Очень классно прокатиться на санях, покататься с высокой горки, поисследовать юрты, облачиться
Очень классно прокатиться на санях, покататься с высокой горки, поисследовать юрты, облачиться
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Посетив деревню Самь-Сыйт, я исполнила свою мечту-погладить и увидеть оленей. У нас была возможность покормить и пофотографироваться с оленями. Нас покатали на оленьих упряжках и на банане. Это было захватывающе. Накормили ухой и чаем. Дополнительно мы заказали плов из оленины. Погода в этот день была супер прекрасна. Поездкой довольна на 1000%. Спасибо
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Всем привет! Жена и дочь посещали Саамскую деревню на прошлой неделе, поэтому пишу с их слов данный отзыв. До деревни пару часов езды от Мурманска, ехали на минивэне. Дорога была
+2
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Входит в следующие категории Мурманска
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