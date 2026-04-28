Активности в Заполярье: индивидуальный выезд с айс-флоатингом и катанием на снегоходах
Познакомиться с Мурманском, приобрести необычный опыт и получить заряд ярких эмоций
Главный вау-опыт этого выезда — флоатинг в море: вы будете плавать в специальных костюмах в окружении северных пейзажей.
Мы прогуляемся по столице Арктики, по желанию, заглянем в краеведческий музей и рыбный магазин при производстве.
А ещё один день посвятим катанию на снегоходах — будем покорять сопки, а потом насладимся пикником на вершине одной из них.
Рекомендации по одежде: Зима: термобельё + флис + мембрана, мембранные штаны, тёплая обувь (или EVA), шапка, шарф/снуд, перчатки, тёплые термоноски. Лето–осень: мембрана, дождевик, влагозащитная обувь. Одежда не должна сковывать движения. Не рекомендуются длинные пальто/пуховики, объёмная одежда или шубы.
1 день
Встреча, экскурсия по Мурманску
Встречаемся и отправляемся на экскурсию по городу. Посетим смотровые точки, откуда откроются впечатляющие виды на сопки и море, сделаем фотографии на память. Затем заглянем в арктический фудтрак — вы сможете попробовать рыбку и прочувствовать северный гастрономический колорит. После — свободное время.
2 день
Айс-флоатинг, посещение краеведческого музея и рыбного магазина
В этот день вас ждёт айс-флоатинг — купание в морской воде в специальных костюмах: вы будете плавать, расслабляться и получать новые ощущения. Затем отправимся на познавательную экскурсию в краеведческий музей города Кола, а после посетим рыбный магазин при производстве. Вечером желающие поужинают в ресторане «Царская охота».
3 день
Катание на снегоходах, пикник, посещение музея
Сегодня вы прокатитесь на снегоходах: будете покорять сопки и наслаждаться зимними пейзажами. Устроим пикник с живописным видом, чтобы запомнить этот момент надолго. Затем посетим ещё один краеведческий музей, заглянем в магазин с сувенирами местного производства и завершим выезд ужином в ресторане.
Стандартный билет
35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Катание на снегоходах
Айс-флоатинг
Авиабилеты до Мурманска и обратно
Проживание
Питание (средний чек от 400 ₽)
Билеты в музеи - от 150 до 600 ₽ с человека
Начало: Мурманск, по адресу проживания, 10:00
Завершение: Мурманск, по адресу проживания, 21:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1128 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом!
Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой.
Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!
