Активности в Заполярье: индивидуальный выезд с айс-флоатингом и катанием на снегоходах

Познакомиться с Мурманском, приобрести необычный опыт и получить заряд ярких эмоций
Главный вау-опыт этого выезда — флоатинг в море: вы будете плавать в специальных костюмах в окружении северных пейзажей.

Мы прогуляемся по столице Арктики, по желанию, заглянем в краеведческий музей и рыбный магазин при производстве.

А ещё один день посвятим катанию на снегоходах — будем покорять сопки, а потом насладимся пикником на вершине одной из них.
Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по одежде:
Зима: термобельё + флис + мембрана, мембранные штаны, тёплая обувь (или EVA), шапка, шарф/снуд, перчатки, тёплые термоноски.
Лето–осень: мембрана, дождевик, влагозащитная обувь.
Одежда не должна сковывать движения. Не рекомендуются длинные пальто/пуховики, объёмная одежда или шубы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Мурманску

Встречаемся и отправляемся на экскурсию по городу. Посетим смотровые точки, откуда откроются впечатляющие виды на сопки и море, сделаем фотографии на память. Затем заглянем в арктический фудтрак — вы сможете попробовать рыбку и прочувствовать северный гастрономический колорит. После — свободное время.

2 день

Айс-флоатинг, посещение краеведческого музея и рыбного магазина

В этот день вас ждёт айс-флоатинг — купание в морской воде в специальных костюмах: вы будете плавать, расслабляться и получать новые ощущения. Затем отправимся на познавательную экскурсию в краеведческий музей города Кола, а после посетим рыбный магазин при производстве. Вечером желающие поужинают в ресторане «Царская охота».

3 день

Катание на снегоходах, пикник, посещение музея

Сегодня вы прокатитесь на снегоходах: будете покорять сопки и наслаждаться зимними пейзажами. Устроим пикник с живописным видом, чтобы запомнить этот момент надолго. Затем посетим ещё один краеведческий музей, заглянем в магазин с сувенирами местного производства и завершим выезд ужином в ресторане.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Катание на снегоходах
  • Айс-флоатинг
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание (средний чек от 400 ₽)
  • Билеты в музеи - от 150 до 600 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, по адресу проживания, 10:00
Завершение: Мурманск, по адресу проживания, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1128 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

