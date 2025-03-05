Пляж драконьих яиц – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Пляж драконьих яиц» в Мурманске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Снежная сказка за полярным кругом: Мурманск и Териберка
На машине
На снегоходах
5 дней
Снежная сказка за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Прокатиться по лесу на снегоходе, попробовать арктическую кухню и покормить оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, вы можете выбирать любые рейсы...
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
74 900 за человека
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
На машине
7 дней
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Полюбоваться нетронутой природой и увядающей архитектурой и погрузиться в жизнь северного народа
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 11:20
10 июл в 11:20
70 990 за человека
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
1 июл в 10:00
5 июл в 10:00
28 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пляж драконьих яиц»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Снежная сказка за полярным кругом: Мурманск и Териберка
  2. Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
  3. Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Полуостров Средний
  7. Таинственный Лес
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Снежная деревня
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
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