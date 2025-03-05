5 дней
Снежная сказка за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Прокатиться по лесу на снегоходе, попробовать арктическую кухню и покормить оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, вы можете выбирать любые рейсы...
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
74 900₽ за человека
7 дней
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Полюбоваться нетронутой природой и увядающей архитектурой и погрузиться в жизнь северного народа
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 11:20
10 июл в 11:20
70 990₽ за человека
3 дня
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
1 июл в 10:00
5 июл в 10:00
28 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пляж драконьих яиц»
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