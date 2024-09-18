Площадь пяти углов – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Площадь пяти углов» в Мурманске, цены от 34 333 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
19 сен в 00:00
26 сен в 00:00
64 900 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 13:00
6 дек в 13:00
47 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Площадь пяти углов»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
  2. Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
  3. Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Снежная деревня
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Площадь пяти углов
  10. Териберский маяк
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Площадь пяти углов" можно забронировать 3 тура от 34 333 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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