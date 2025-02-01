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Дмитрий рассказал. Посещение Териберки также прошло отлично, очень рекомендую воспользоваться там именно снегокатами, как советует Дмитрий. Это и время экономит и силы))) сам поселок красиво смотрится, виды открываются на море потрясающие))) В целом прекрасно провела время, переключилась, организацией тура довольна. Дмитрию спасибо большое, он максимально старался все сделать, чтобы нам понравилось!!!