Таинственный Лес – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Таинственный Лес» в Мурманске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
На машине
3 отзыва
3 дня
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске
Расписание: Выезды по пятницам.
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
35 000 за человека
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
На машине
2 отзыва
4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
6 мар в 13:00
49 380 за человека
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
1 июл в 10:00
5 июл в 10:00
28 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • S
    SHUYAN
    1 февраля 2025
    Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
    这趟北极三日游设计精良，收获满满！首日在萨米民俗村体验驯鹿雪橇，与哈士奇互动，午餐鹿肉炖土豆温暖可口。下午在基洛夫斯克参观冰屋内的奇幻冰雕，乘缆车登独立雪山，漫步泰加林雪径。 次日在捷里别尔卡乘船游览北极峡湾，中午坐狗拉雪橇沿海岸线飞驰，深夜幸运看到极光。导游德米特里专业可靠，俄语交流顺畅，冰面驾驶稳健。当地人在冰雪路面主动搀扶的善意令人感动。 第三天将探索摩尔曼斯克市区：参观不冻港、阿廖沙纪念碑和列宁号核动力破冰船，期待品尝地道帝王蟹。全程安排紧凑安全，强烈推荐！ Трёхдневный тур по Заполярью превзошёл ожидания! В саамской деревне катались на оленях, кормили хаски, пробовали оленину с картошкой. В Кировске
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    восхитились ледяными скульптурами в гуллуриге, поднимались на гору по канатной дороге и гуляли по тайге. В Териберке совершили морскую прогулку, катались на собачьих упряжках вдоль берега, ночью наблюдали северное сияние. Гид Дмитрий безупречно организовал маршрут, местные жители помогали на скользких дорожках. Завтра экскурсия по Мурманску: посетим незамерзающий порт, памятник "Алёша" и атомный ледокол "Ленин", попробуем королевского краба. Тур идеален для любителей Русского Севера!

  • И
    Инна
    11 января 2025
    Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
    Прекрасная программа, гид Владимир, который прекрасно разбирается во всем и ещё профессиональный фотограф, поэтому фото с северным сиянием будут прекрасные.
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    Рекомендации ресторанов, где можно попробовать лучшую кухню. Координатор Ирина всегда на связи, помогает разрешить любой вопрос и с проживанием и с дополнительными экскурсиями, айсфлоатингом. Выше всех похвал, главное, зарядили положительными эмоциями!!!! Буду рекомендовать всем, кто собирается поехать в Мурманск!

  • М
    Марина
    7 января 2025
    Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
    В Кировске очень интересная и насыщенная программа. В Мурманске красивые виды на город с подсветками. Все что нужно знать туристу
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    Дмитрий рассказал. Посещение Териберки также прошло отлично, очень рекомендую воспользоваться там именно снегокатами, как советует Дмитрий. Это и время экономит и силы))) сам поселок красиво смотрится, виды открываются на море потрясающие))) В целом прекрасно провела время, переключилась, организацией тура довольна. Дмитрию спасибо большое, он максимально старался все сделать, чтобы нам понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Таинственный Лес»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
  2. Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
  3. Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Полуостров Средний
  7. Таинственный Лес
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Снежная деревня
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Таинственный Лес" можно забронировать 3 тура от 28 000 до 49 380. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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