3 дня
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске
Расписание: Выезды по пятницам.
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
35 000₽ за человека
4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
6 мар в 13:00
49 380₽ за человека
3 дня
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
1 июл в 10:00
5 июл в 10:00
28 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- SSHUYAN1 февраля 2025这趟北极三日游设计精良，收获满满！首日在萨米民俗村体验驯鹿雪橇，与哈士奇互动，午餐鹿肉炖土豆温暖可口。下午在基洛夫斯克参观冰屋内的奇幻冰雕，乘缆车登独立雪山，漫步泰加林雪径。 次日在捷里别尔卡乘船游览北极峡湾，中午坐狗拉雪橇沿海岸线飞驰，深夜幸运看到极光。导游德米特里专业可靠，俄语交流顺畅，冰面驾驶稳健。当地人在冰雪路面主动搀扶的善意令人感动。 第三天将探索摩尔曼斯克市区：参观不冻港、阿廖沙纪念碑和列宁号核动力破冰船，期待品尝地道帝王蟹。全程安排紧凑安全，强烈推荐！ Трёхдневный тур по Заполярью превзошёл ожидания! В саамской деревне катались на оленях, кормили хаски, пробовали оленину с картошкой. В Кировске
- ИИнна11 января 2025Прекрасная программа, гид Владимир, который прекрасно разбирается во всем и ещё профессиональный фотограф, поэтому фото с северным сиянием будут прекрасные.
- ММарина7 января 2025В Кировске очень интересная и насыщенная программа. В Мурманске красивые виды на город с подсветками. Все что нужно знать туристу
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Таинственный Лес»
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