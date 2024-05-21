1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван21 мая 202411 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
- ССергей20 мая 2024Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
- ИИрина13 мая 2024Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
- ГГалина11 мая 2024Экскурсия была великолепной!!! Экскурсовод очень интересно и захватывающе обо всем рассказывала!!! Спасибо большое Ксении за очень увлекательную и познавательную экскурсию. Дети в восторге.
- ННадежда8 мая 2024Путешествуем все майские каникулы. За неделю четвертая экскурсия. И она ЛУЧШАЯ! Мы с детьми. Им было интересно. Ксения большая молодец. Прочувствовала наше настроение и создала комфортную атмосферу для всех. Умная, харизматичная, коммуникабельная. 10 из 10
- ГГалина6 мая 2024В один из дней нашей поездки в Муром прогулялись по городу с Ксюшей. Всем советуем эту девушку в качестве гида,
- ННаталья5 мая 2024Прекрасная экскурсия с хорошим маршрутом. Елена прекрасный рассказчик. Все очень понятно, интересно. Спасибо за знакомство с Муромом!
- ММарина4 мая 2024Восторг! Елена превосходный рассказчик, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Спасибо Елене огромное!!
- ЕЕлена2 мая 2024Прекрасная экскурсия, интересно и детям и взрослым, несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно, спасибо за гостеприимство!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «По следам Ильи Муромца»
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