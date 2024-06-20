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рассказал и показал знаковые места. Дополнительно отметил, куда еще можно сходить/съездить. Хочется отметить профессионализм и готовность подробнее рассказать именно ту часть (духовная, историческая и тд), которая наиболее интересна гостям города. Экскурсия была не сухим изложением фактов, а демонстрацией и фотографий и других интересных вещей, которые "припрятаны" у Владимира с собой.

Так как были на экскурсии в 17 часов и после никого не было, Владимир уделил нам больше времени и могли неспешно с ним все посмотреть, пофотографироваться. В заключении оставил приятный и нужный туристу подарок - карту-путеводитель города с достопримечательностями