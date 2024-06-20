Впервые в Муроме

Добро пожаловать в Муром - город героев и святых. Прогуляйтесь по старинным улочкам, узнайте о жизни и истории этого удивительного места
Путешествие по Мурому - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древнего города, богатого историей и культурой.

На индивидуальной экскурсии вы посетите знаковые достопримечательности, услышите увлекательные рассказы о былинных героях и исторических
читать дальше

персонажах, прогуляетесь по старинным улочкам и монастырям. Муром - это край мастеров и деятелей культуры, место народных гуляний и русских традиций. Погружение в жизнь и историю города оставит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя все грани этого удивительного места

4.7
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические места
  2. 🏰 Древние монастыри
  3. 👣 Прогулки по старинным улочкам
  4. 📜 Интересные рассказы о героях былин
  5. 🕍 Посещение почитаемых святынь
  6. 🎨 Знакомство с культурой и традициями
Впервые в Муроме
Впервые в Муроме
Впервые в Муроме
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Монастыри
  • Старинные улочки
  • Памятники
  • Народные гуляния

Описание экскурсии

Муром: первое знакомство «Россия возродится через провинцию!» — сказал академик Д. С. Лихачев. Вот она — перед вами! Муром древний и современный, город героев былинных, нынешних и исторических персонажей, мастеров и деятелей культуры, почитаемых святых и монастырей, старинных улочек и памятников, народных гуляний и русских традиций. Из этой тематики сами выбирайте, что вам интереснее, а я поведаю вам об этих страницах жизни родного города. Постараюсь заинтриговать даже за 1 час экскурсии. До встречи в древнем Муроме!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 000 ₽
Школьники, студенты, пенсионеры900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ул. Московская
  • Башня Ермакова
  • Памятник калачу
  • Смотровая площадка
  • Памятник И. Муромцу
  • Благовещенский и Троицкий монастыри
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимирская область, г. Муром, ул. Московская 2
Завершение: Пл. Крестьянина 3а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
20 июня 2024
Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Несмотря на продолжительность-1 час, этого хватило. Много новой информации о городе, мы с интересом слушали о памятниках архитектуры, об известных людях Мурома. Владимир очень интересно рассказывает, посоветовал места, которые можно посетить и те, которые не стоит. Мы прикоснулись к реликвиям древних окаменелостей! Это было невероятно. Выражаем большую благодарность Владимиру!
А
13 июня 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Было интересно и взрослым, и детям 6 и 9 лет."Продегустировали" Муром, обязательно ещё вернёмся!
Н
10 мая 2024
Отличный экскурсовод. Увлеченный своим делом человек. Очень интересно и познавательно. Захотелось приехать еще раз.
А
27 апр 2024
Спасибо Владимиру за познавательную обзорную экскурсию. Понравилось, что бронировали в ночь с вс на пн, а в пн уже пошли на экскурсию. Владимир тепло нас встретил, погрузил в историю города,
читать дальше

рассказал и показал знаковые места. Дополнительно отметил, куда еще можно сходить/съездить. Хочется отметить профессионализм и готовность подробнее рассказать именно ту часть (духовная, историческая и тд), которая наиболее интересна гостям города. Экскурсия была не сухим изложением фактов, а демонстрацией и фотографий и других интересных вещей, которые "припрятаны" у Владимира с собой.
Так как были на экскурсии в 17 часов и после никого не было, Владимир уделил нам больше времени и могли неспешно с ним все посмотреть, пофотографироваться. В заключении оставил приятный и нужный туристу подарок - карту-путеводитель города с достопримечательностями

Л
19 апр 2024
Очень понравилось. Экскурсию вели очень интересно, со множеством малоизвестными историческими фактами. Посетили множество интересных мест, время пролетело незаметно. Очень довольны проведенным временем
Е
27 мар 2024
Очень понравилась экскурсия. Полностью отражает наш запрос (мы в Мороме были впервые и ненадолго, проездом:)).
С Владимиром мы увидели самые важные достопримечательности города и услышали немало занимательных историй о нём. Интелегентная и открытая форма подачи информация экскурсовода Владимира очень импонировала. Видно что человек с соответвуюшим образованием и любит свой город.
Спасибо большое!

Входит в следующие категории Мурома

ИндивидуальныеПешеходныеОбзорные

Похожие экскурсии из Мурома

Муром впервые
Пешая
133 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 950 за всё до 6 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
93 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
13 июля в 15:00
14 июля в 09:30
4 500 за всё до 15 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
101 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
12 июля в 08:00
14 июля в 08:30
6 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Муроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Муроме
ХорошоТам