Путешествие по Мурому - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древнего города, богатого историей и культурой.
На индивидуальной экскурсии вы посетите знаковые достопримечательности, услышите увлекательные рассказы о былинных героях и исторических
На индивидуальной экскурсии вы посетите знаковые достопримечательности, услышите увлекательные рассказы о былинных героях и исторических
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические места
- 🏰 Древние монастыри
- 👣 Прогулки по старинным улочкам
- 📜 Интересные рассказы о героях былин
- 🕍 Посещение почитаемых святынь
- 🎨 Знакомство с культурой и традициями
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Монастыри
- Старинные улочки
- Памятники
- Народные гуляния
Описание экскурсии
Муром: первое знакомство «Россия возродится через провинцию!» — сказал академик Д. С. Лихачев. Вот она — перед вами! Муром древний и современный, город героев былинных, нынешних и исторических персонажей, мастеров и деятелей культуры, почитаемых святых и монастырей, старинных улочек и памятников, народных гуляний и русских традиций. Из этой тематики сами выбирайте, что вам интереснее, а я поведаю вам об этих страницах жизни родного города. Постараюсь заинтриговать даже за 1 час экскурсии. До встречи в древнем Муроме!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 000 ₽
|Школьники, студенты, пенсионеры
|900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ул. Московская
- Башня Ермакова
- Памятник калачу
- Смотровая площадка
- Памятник И. Муромцу
- Благовещенский и Троицкий монастыри
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимирская область, г. Муром, ул. Московская 2
Завершение: Пл. Крестьянина 3а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 июня 2024
Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Несмотря на продолжительность-1 час, этого хватило. Много новой информации о городе, мы с интересом слушали о памятниках архитектуры, об известных людях Мурома. Владимир очень интересно рассказывает, посоветовал места, которые можно посетить и те, которые не стоит. Мы прикоснулись к реликвиям древних окаменелостей! Это было невероятно. Выражаем большую благодарность Владимиру!
А
Анна
13 июня 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Было интересно и взрослым, и детям 6 и 9 лет."Продегустировали" Муром, обязательно ещё вернёмся!
Н
Наталья
10 мая 2024
Отличный экскурсовод. Увлеченный своим делом человек. Очень интересно и познавательно. Захотелось приехать еще раз.
А
Анастасия
27 апр 2024
Спасибо Владимиру за познавательную обзорную экскурсию. Понравилось, что бронировали в ночь с вс на пн, а в пн уже пошли на экскурсию. Владимир тепло нас встретил, погрузил в историю города,
Л
Леонид
19 апр 2024
Очень понравилось. Экскурсию вели очень интересно, со множеством малоизвестными историческими фактами. Посетили множество интересных мест, время пролетело незаметно. Очень довольны проведенным временем
Е
Елена
27 мар 2024
Очень понравилась экскурсия. Полностью отражает наш запрос (мы в Мороме были впервые и ненадолго, проездом:)).
С Владимиром мы увидели самые важные достопримечательности города и услышали немало занимательных историй о нём. Интелегентная и открытая форма подачи информация экскурсовода Владимира очень импонировала. Видно что человек с соответвуюшим образованием и любит свой город.
Спасибо большое!
С Владимиром мы увидели самые важные достопримечательности города и услышали немало занимательных историй о нём. Интелегентная и открытая форма подачи информация экскурсовода Владимира очень импонировала. Видно что человек с соответвуюшим образованием и любит свой город.
Спасибо большое!
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