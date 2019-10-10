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  3. Из Мурома — в Дивеевский монастырь

Посетить Четвертый удел Богородицы и окунуться в святые источники

Елена
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Елена – ваш гид
Мы отправимся в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где вы поклонитесь мощам Серафима Саровского, пройдете по Святой Канавке, получите благословение Царицы Небесной и искупаетесь в источниках земли дивеевской.

Я расскажу историю возникновения монастыря и помогу расшифровать символику его соборов.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Мурома — в Дивеевский монастырь
Из Мурома — в Дивеевский монастырь

Что вас ожидает

История Дивеево
Село Дивеево находится практически на границе с Мордовией. По пути из Мурома в Дивеево вы услышите историю жизни Серафима Саровского и узнаете, как в этих местах появилась богатая помещица Агафья Мельгунова, основательница монастыря. Кроме того, я поясню, кто такой мурза Дивей и за что Иван Грозный даровал ему княжеский титул и земли.

Дивное Дивеево
Вы зайдете в Троицкий собор, где покоятся мощи Серафима Саровского, и в Казанский собор, построенный матушкой Александрой. А также пройдете по величайшей мировой святыне — Канавке Божией Матери, которую обошла и своим пояском измерила сама Царица Небесная.

Купание в святых источниках
Мы посетим 5 святых источников: батюшки Серафима, матушки Александры, Казанской Божией матери, целителя Пантелеймона и источник в честь иконы Умиления. Купание в их ледяной воде подарит вам ощущение невероятной легкости, радости и очищения.

Организационные детали

  • Мы можем поехать на вашем или арендованном автомобиле. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно. Детали, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Муроме.
  • В программе предусмотрено время для посещения трапезной.
  • При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках или длинных платьях с покрытой головой, мужчины — в брюках или джинсах.
  • Для купания в источниках женщинам нужна сорочка.
Из Мурома — в Дивеевский монастырь
Из Мурома — в Дивеевский монастырь
Из Мурома — в Дивеевский монастырь
Из Мурома — в Дивеевский монастырь
Из Мурома — в Дивеевский монастырь
Из Мурома — в Дивеевский монастырь
Из Мурома — в Дивеевский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н.Новгород и т.д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 октября 2019
Елена встретила нас солнечным утром м мы поехали в Дивеево. На протяжении пути она рассказывала об истории проезжающих сел, посёлков и городков. При приближение к Дивеево Елена интересно рассказала об истории жизни дивеевских святых , настоятельницах и тех кто помогал в основание и существование монастыря. Информация была интересна и познавательно изложена. На все вопросы были даны подробные, исчерпывающие ответы.

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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