Из Мурома — в Дивеевский монастырь

Посетить Четвертый удел Богородицы и окунуться в святые источники
Я расскажу историю возникновения монастыря и помогу расшифровать символику его соборов.
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Что вас ожидает
История Дивеево
Село Дивеево находится практически на границе с Мордовией. По пути из Мурома в Дивеево вы услышите историю жизни Серафима Саровского и узнаете, как в этих местах появилась богатая помещица Агафья Мельгунова, основательница монастыря. Кроме того, я поясню, кто такой мурза Дивей и за что Иван Грозный даровал ему княжеский титул и земли.
Дивное Дивеево
Вы зайдете в Троицкий собор, где покоятся мощи Серафима Саровского, и в Казанский собор, построенный матушкой Александрой. А также пройдете по величайшей мировой святыне — Канавке Божией Матери, которую обошла и своим пояском измерила сама Царица Небесная.
Купание в святых источниках
Мы посетим 5 святых источников: батюшки Серафима, матушки Александры, Казанской Божией матери, целителя Пантелеймона и источник в честь иконы Умиления. Купание в их ледяной воде подарит вам ощущение невероятной легкости, радости и очищения.
Организационные детали
- Мы можем поехать на вашем или арендованном автомобиле. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно. Детали, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Муроме.
- В программе предусмотрено время для посещения трапезной.
- При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках или длинных платьях с покрытой головой, мужчины — в брюках или джинсах.
- Для купания в источниках женщинам нужна сорочка.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.