Из Мурома — в Дивеевский монастырь

Что вас ожидает

История Дивеево

Село Дивеево находится практически на границе с Мордовией. По пути из Мурома в Дивеево вы услышите историю жизни Серафима Саровского и узнаете, как в этих местах появилась богатая помещица Агафья Мельгунова, основательница монастыря. Кроме того, я поясню, кто такой мурза Дивей и за что Иван Грозный даровал ему княжеский титул и земли.

Дивное Дивеево

Вы зайдете в Троицкий собор, где покоятся мощи Серафима Саровского, и в Казанский собор, построенный матушкой Александрой. А также пройдете по величайшей мировой святыне — Канавке Божией Матери, которую обошла и своим пояском измерила сама Царица Небесная.

Купание в святых источниках

Мы посетим 5 святых источников: батюшки Серафима, матушки Александры, Казанской Божией матери, целителя Пантелеймона и источник в честь иконы Умиления. Купание в их ледяной воде подарит вам ощущение невероятной легкости, радости и очищения.