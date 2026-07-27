Из Мурома - в Дивеевский монастырь (на вашем авто)
Погрузитесь в историю Дивеево, посетите святые места и ощутите духовное обновление. Экскурсия на вашем авто станет незабываемым путешествием
Экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь подарит вам возможность поклониться мощам Серафима Саровского и пройти по Святой Канавке. Узнайте историю монастыря и его основательницы Агафьи Мельгуновой. Купание в святых источниках добавит легкости и радости.
Путешествие начинается и заканчивается в Муроме, а экскурсия проходит на вашем автомобиле, что делает её удобной и комфортной
Лучшие месяцы для посещения Дивеевского монастыря - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно наслаждаться прогулками и купанием в святых источниках.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Троицкий собор
Казанский собор
Святая Канавка
Описание экскурсии
История Дивеево
Село Дивеево находится практически на границе с Мордовией. По пути из Мурома в Дивеево вы услышите историю жизни Серафима Саровского и узнаете, как в этих местах появилась богатая помещица Агафья Мельгунова, основательница монастыря. Кроме того, я поясню, кто такой мурза Дивей и за что Иван Грозный даровал ему княжеский титул и земли.
Дивное Дивеево
Вы зайдете в Троицкий собор, где покоятся мощи Серафима Саровского, и в Казанский собор, построенный матушкой Александрой. А также пройдете по величайшей мировой святыне — Канавке Божией Матери, которую обошла и своим пояском измерила сама Царица Небесная.
Купание в святых источниках
Мы посетим 5 святых источников: батюшки Серафима, матушки Александры, Казанской Божией матери, целителя Пантелеймона и источник в честь иконы Умиления. Купание в их ледяной воде подарит вам ощущение невероятной легкости, радости и очищения.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
Экскурсия начинается и заканчивается в Муроме
Посещение монастыря
В программе предусмотрено время для посещения трапезной
При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках или длинных платьях с покрытой головой, мужчины — в брюках или джинсах
Для купания в источниках женщинам нужна сорочка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4979 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н. Новгород читать дальшеуменьшить
и т. д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ирина
Спасибо Елене за потрясающую экскурсию!!! Нам было с вами очень интересно!
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елена
Елена встретила нас солнечным утром м мы поехали в Дивеево. На протяжении пути она рассказывала об истории проезжающих сел, посёлков и городков. При приближение к Дивеево Елена интересно рассказала об истории жизни дивеевских святых, настоятельницах и тех кто помогал в основание и существование монастыря. Информация была интересна и познавательно изложена. На все вопросы были даны подробные, исчерпывающие ответы.
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