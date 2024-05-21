Село Карачарово – экскурсии в Муроме

Найдено 5 экскурсий в категории «Село Карачарово» в Муроме, цены от 4 270 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Муром
Индивидуальная
2.5 часа
144 отзыва
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270 за всё до 10 чел.
Муром - город любви и силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340 за всё до 12 чел.
Муром - страж земли русской
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    21 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
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    участникам тура позволили получить максимальное удовольствие от увиденного, полученной информации - т. е. замечательно провести время. Окунулись в историю, словно попали в X, а в иных местах в XV и XVI века. Гид от бога! Не только информирует об исторических фактах, но и сопровождает свой рассказ многочисленными народными поверьями, легендами. А как она лихо управляет монастырски колоколами! Замечательно напитались историческими знаниями, прогулялись и отдохнули. Неизгладимые впечатления долго еще держали нас в воспоминании. Много информации получили от Ксении о том, где и что еще можно получить в Муроме при посещении иных объектов, как провести вечер, что можно запланировать на следующие дни проживания в городе. Рекомендуем всем данного специалиста, лучшего гида по теме истории Ильи Муромца.

    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    В один из дней нашей поездки в Муром прогулялись по городу с Ксюшей. Всем советуем эту девушку в качестве гида,
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    так как материал подаётся очень легко и непринужденно. Всего за пару часов мы узнали множество интересных и занимательных фактов об этом симпатичном городке и его жителях. К тому же Ксюша очень веселый и общительный человек, благодаря чему почти сразу появилось ощущение, что мы уже давно знакомы)))…

  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Прекрасная экскурсия с хорошим маршрутом. Елена прекрасный рассказчик. Все очень понятно, интересно. Спасибо за знакомство с Муромом!
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Восторг! Елена превосходный рассказчик, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Спасибо Елене огромное!!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Муром - город любви и силы
    Большое спасибо нашему экскурсоводу Ксюше за чудесную, интересную, веселую и познавательную прогулку по Мурому. Выбрали Ксению из многих экскурсоводов и
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    не ошиблись! Постоянный контакт со всей группой, внимание к нам, помощь с решением организационных вопросов. Ксюша - очаровательная барышня с чувством юмора, знающая и любящая свой город и его историю и хорошо относящаяся к нам, туристам. Счастья, здоровья и любви, Вам, Ксения!

  • И
    Илья
    30 апреля 2024
    По стопам былинного героя (на вашем авто)
    Посетили с семьёй Муром. Получили большое удовольствие от общения с Ириной! Умный, образованный, добросовестный гид, приятный собеседник! Рекомендую.
  • А
    Антон
    29 апреля 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Экскурсия прошла на отлично, Елена настоящий профессионал. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Село Карачарово»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Село Карачарово" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 270 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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