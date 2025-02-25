Перезагрузка и умиротворение среди невероятных пейзажей Кабардино-Балкарии. Вы услышите истории о местных народах, о событиях, которые повлияли на формирование культуры и общества. Совершите путешествие к водным красотам Кавказа, раскроете тайны «гнилого озера» и погрузитесь в термальные источники.

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Описание экскурсии

Голубые озёра

Вы увидите три из пяти карстовых озёр: Нижнее Голубое озеро, Верхнее Голубое озеро и Секретное озеро.

Нижнее озеро из-за высокого содержания сероводорода называют «Церик Кёль» — «гнилое озеро». Его глубина составляет почти 300 метров, это одно из глубочайших карстовых озёр мира. Сюда погружался сам Жак ив Кусто, но вам мы рекомендуем повременить с купанием и дождаться следующей остановки.

Термальные источники Аушигер

Вода в источниках поднимается с глубины 4000 метров, а по пути наверх насыщается минералами. Считается, что такой состав делает её целебной.

У вас будет время, чтобы протестировать пользу воды и окунуться в тёплые источники. Температура — от 30 до 60 градусов. Общий бассейн находится на открытом воздухе.

Организационные детали