Перезагрузка и умиротворение среди невероятных пейзажей Кабардино-Балкарии.
Вы услышите истории о местных народах, о событиях, которые повлияли на формирование культуры и общества.
Совершите путешествие к водным красотам Кавказа, раскроете тайны «гнилого озера» и погрузитесь в термальные источники.
Вы услышите истории о местных народах, о событиях, которые повлияли на формирование культуры и общества.
Совершите путешествие к водным красотам Кавказа, раскроете тайны «гнилого озера» и погрузитесь в термальные источники.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Голубые озёра
Вы увидите три из пяти карстовых озёр: Нижнее Голубое озеро, Верхнее Голубое озеро и Секретное озеро.
Нижнее озеро из-за высокого содержания сероводорода называют «Церик Кёль» — «гнилое озеро». Его глубина составляет почти 300 метров, это одно из глубочайших карстовых озёр мира. Сюда погружался сам Жак ив Кусто, но вам мы рекомендуем повременить с купанием и дождаться следующей остановки.
Термальные источники Аушигер
Вода в источниках поднимается с глубины 4000 метров, а по пути наверх насыщается минералами. Считается, что такой состав делает её целебной.
У вас будет время, чтобы протестировать пользу воды и окунуться в тёплые источники. Температура — от 30 до 60 градусов. Общий бассейн находится на открытом воздухе.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Voxy, Niva travel, Mitsubishi pajero или аналогичном
- Вход в Аушигер — 300 ₽ с человека, кабинка на час — от 1500 до 2500 ₽ (зависит от количества человек)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 864 туристов
Меня зовут Альберт, родом из Кабардино-Балкарии и всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!Задать вопрос
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