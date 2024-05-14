6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер
Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Аушигер, источник Дарят Путешествие продолжится к Аушигеру — курортному комплексу с чудесными природными ландшафтами»
Расписание: понедельник 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бездонное карстовое озеро и целебные источники Аушигер - из Нальчика
Забыть об усталости и насладиться природой Кавказа
«Вход в Аушигер — 300 ₽ с человека, кабинка на час — от 1500 до 2500 ₽ (зависит от количества человек)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
80006 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
Насладиться пейзажами Северного Кавказа и окунуться в знаменитые термальные воды
«Аушигерские термальные источники (1–1,5 часа)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения14 мая 2024Понравились и голубые озера и термальные источники и очень приятный человек возил по маршруту, к сожалению было мало информации
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Аушигер»
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