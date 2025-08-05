Прогулка к природным жемчужинам Кабардино-Балкарии — Голубым озёрам и термальным источникам Аушигер Ваше путешествие начнётся с Верхнего Голубого озера (Чирик-Кёль) — одного из глубочайших карстовых озёр мира с кристально чистой лазурной
Описание экскурсииМы отправляемся в настоящее сокровище Кавказа — к загадочным Голубым озёрам и тёплым целебным источникам Аушигер. Первым лучом пробуждается Верхнее Голубое озеро — словно огромный сапфир, спрятанный в пологах Черекского ущелья. Его прозрачная лазурная вода манит взгляды, отражая в себе величественные горные вершины и безбрежное небо. Ледяная глубина, достигающая почти 280 метров, скрывает тайны, будто приглашая заглянуть в мир неизведанного. Здесь кажется, что ты паришь над бездной, а волны, едва касаясь камней, шёпотом рассказывают легенды Кавказа. Неподалёку таит свою красоту Нижнее Голубое озеро — более уютное и спокойное, с бирюзовой водой, ласкаемой нежным горным ветром. Оно словно приглашает окунуться в объятия природы, наполненные свежестью и покоем. После погружения в холодную сказку, ждёт тёплый оазис — термальные источники Аушигер. Здесь, среди горных склонов, бьёт целебный поток воды, согретой до 50 градусов. В желанных бассейнах под открытым небом вы ощутите, как тепло нежно обволакивает тело, растворяя усталость и наполняя живительной силой. Водные капли словно дарят обновление, а вокруг — величественная природа и неукротимый горный дух. Это путешествие — волшебный контраст: от кристальной прохлады до нежного тепла, от загадочной глубины до природного уюта, создающий неповторимую симфонию красок, звучащую в сердце Кавказа.
По понедельникам в 13:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхнее Голубое озеро
- Нижнее Голубое озеро
- Термальные источники Аушигер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Купание в термальных источниках: 400 руб. /час
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
5 авг 2025
От экскурсии в восторге. Экскурсовод Ирина профессионал, самые лучшие слова благодарности. Спасибо Вам за доставленное удовольствие. Очень интересно рассказывает. Отношение супер!!! Водитель Мурат прекрасно вел транспорт, считался с пожеланиями. Спасибо огромное Вам за все.
