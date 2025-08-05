Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше водой.



Ледяная, но прозрачная вода создаёт ощущение парения над бездной, а зеркальная поверхность отражает величественные горные скалы.



Рядом расположено Нижнее Голубое озеро — бирюзовое и уютное, оно дарит покой и единение с природой. Затем вы отправитесь к горячим термальным источникам Аушигер, Здесь чистые целебные воды с температурой до +50°C подарят расслабление в тёплых бассейнах на фоне горных пейзажей. Эти источники известны своими лечебными свойствами — они помог Прогулка к природным жемчужинам Кабардино-Балкарии — Голубым озёрам и термальным источникам Аушигер Ваше путешествие начнётся с Верхнего Голубого озера (Чирик-Кёль) — одного из глубочайших карстовых озёр мира с кристально чистой лазурной

Описание экскурсии Мы отправляемся в настоящее сокровище Кавказа — к загадочным Голубым озёрам и тёплым целебным источникам Аушигер. Первым лучом пробуждается Верхнее Голубое озеро — словно огромный сапфир, спрятанный в пологах Черекского ущелья. Его прозрачная лазурная вода манит взгляды, отражая в себе величественные горные вершины и безбрежное небо. Ледяная глубина, достигающая почти 280 метров, скрывает тайны, будто приглашая заглянуть в мир неизведанного. Здесь кажется, что ты паришь над бездной, а волны, едва касаясь камней, шёпотом рассказывают легенды Кавказа. Неподалёку таит свою красоту Нижнее Голубое озеро — более уютное и спокойное, с бирюзовой водой, ласкаемой нежным горным ветром. Оно словно приглашает окунуться в объятия природы, наполненные свежестью и покоем. После погружения в холодную сказку, ждёт тёплый оазис — термальные источники Аушигер. Здесь, среди горных склонов, бьёт целебный поток воды, согретой до 50 градусов. В желанных бассейнах под открытым небом вы ощутите, как тепло нежно обволакивает тело, растворяя усталость и наполняя живительной силой. Водные капли словно дарят обновление, а вокруг — величественная природа и неукротимый горный дух. Это путешествие — волшебный контраст: от кристальной прохлады до нежного тепла, от загадочной глубины до природного уюта, создающий неповторимую симфонию красок, звучащую в сердце Кавказа.

