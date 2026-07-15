Если вы отдыхаете в Нальчике, то посещение Чегемских водопадов обязательно нужно записать в план отдыха. Это удивительное место находится всего лишь в 55 километрах от Нальчика. Сюда приезжают как летом, так и зимой. Красоту природы можно оценить в любое время года.
За время нашей экскурсии мы посетим самый большой водопад — 30-метровый Адай-Су и насладимся приятной прохладой среди скал.
За время нашей экскурсии мы посетим самый большой водопад — 30-метровый Адай-Су и насладимся приятной прохладой среди скал.
Описание экскурсииВы увидите: Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты. Вода в ущелье не бьет одной мощной струей, а разделяется на множество мелких потоков, которые в месте падения превращаются в миллионы брызг. Второй водопад находится недалеко от первого, его образует река Сакал-Туп. А в нескольких километрах от села Нижний Чегем находится самый мощный из водопадов ущелья — 30-метровый Малый Чегемский водопад или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы». Что вас ждет: Чегемские водопады хороши в любое время года. Летом в ущелье растет множество трав и цветов. А зимой потоки воды застывают в живописные глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. На подходе к водопадам продают изделия из шерсти, сувениры, мед, варенье, чак-чак и другие кабардинские и балкарские товары. В ущелье несколько небольших кафе, где вы можете попробовать блюда национальной кухни. После прохладных чегемских водопадов мы поедем с Вами в в оздоровительный комплекс "Гедуко", где можно искупаться не только в горячем термальном источнике, но и в холодном
ежедневно по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские водопады
- Чегемское ущелье
- Термальный комплекс Гедуко
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Страховка пассажиров
Что не входит в цену
- Питание
- Вход на термальный источник Гедуко - 300 рублей
Место начала и завершения?
Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
Спасибо большое нашему гиду, за замечательное путешествие к водопадом, очень общительный, очень много всего поведал про Нальчик и окрестности, про национальности которые проживают на территории Кабардино Балкарии. Очень все понравилось остались в полном восторге
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А
Поездка не особо впечатляющая на фоне других, особенно весной. Водопады не набрали еще своей мощи. Для индивидуальной программы чего то не хватало, но если ехать, например, вчетвером, то цена оправдывает
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Г
Все прошло отлично,спасибо Мурату!
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И
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