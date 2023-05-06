Вы увидите:

Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты. Вода в ущелье не бьет одной мощной струей, а разделяется на множество мелких потоков, которые в месте падения превращаются в миллионы брызг.

Второй водопад находится недалеко от первого, его образует река Сакал-Туп.

А в нескольких километрах от села Нижний Чегем находится самый мощный из водопадов ущелья — 30-метровый Малый Чегемский водопад или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы».

Что вас ждет:

Чегемские водопады хороши в любое время года. Летом в ущелье растет множество трав и цветов. А зимой потоки воды застывают в живописные глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. На подходе к водопадам продают изделия из шерсти, сувениры, мед, варенье, чак-чак и другие кабардинские и балкарские товары. В ущелье несколько небольших кафе, где вы можете попробовать блюда национальной кухни.

После прохладных чегемских водопадов мы поедем с Вами в в оздоровительный комплекс "Гедуко", где можно искупаться не только в горячем термальном источнике, но и в холодном