Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады

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Если вы отдыхаете в Нальчике, то посещение Чегемских водопадов обязательно нужно записать в план отдыха. Это удивительное место находится всего лишь в 55 километрах от Нальчика. Сюда приезжают как летом, так и зимой. Красоту природы можно оценить в любое время года.

За время нашей экскурсии мы посетим самый большой водопад — 30-метровый Адай-Су и насладимся приятной прохладой среди скал.
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Термальный источник Гедуко + Чегемские водопады
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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Что вас ожидает:

  • Чегемские водопады
  • Чегемское ущелье
  • Термальный комплекс Гедуко
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите:

  • Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты. Вода в ущелье не бьет одной мощной струей, а разделяется на множество мелких потоков, которые в месте падения превращаются в миллионы брызг.
  • Второй водопад находится недалеко от первого, его образует река Сакал-Туп.
  • А в нескольких километрах от села Нижний Чегем находится самый мощный из водопадов ущелья — 30-метровый Малый Чегемский водопад или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы».

Что вас ждет:

Чегемские водопады хороши в любое время года. Летом в ущелье растет множество трав и цветов. А зимой потоки воды застывают в живописные глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. На подходе к водопадам продают изделия из шерсти, сувениры, мед, варенье, чак-чак и другие кабардинские и балкарские товары. В ущелье несколько небольших кафе, где вы можете попробовать блюда национальной кухни.
После прохладных чегемских водопадов мы поедем с Вами в в оздоровительный комплекс "Гедуко", где можно искупаться не только в горячем термальном источнике, но и в холодном

в субботу с 10.00 до 18.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
Что не входит
  • Питание
  • Вход на термальный источник Гедуко - 300 рублей
Место начала и завершения?
Шогенцукова / Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу с 10.00 до 18.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Убедительная просьба звонить в рабочее время, а именно с 8 утра до 19 вечера.
  • Вход на термальный источник оплачивается отдельно - 300 рублей с человека
  • Дети до 7 лет, Инвалиды 1,2 группы, а так же дети инвалиды купаются бесплатно, при наличии справки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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