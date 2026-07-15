Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы отдыхаете в Нальчике, то посещение Чегемских водопадов обязательно нужно записать в план отдыха. Это удивительное место находится всего лишь в 55 километрах от Нальчика. Сюда приезжают как летом, так и зимой. Красоту природы можно оценить в любое время года.



За время нашей экскурсии мы посетим самый большой водопад — 30-метровый Адай-Су и насладимся приятной прохладой среди скал. 4.8 4 отзыва

Автоликон Компания Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% 9000 ₽ выгода 450 ₽ 8550 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 4 отзыва 6 часов 1-6 человек На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы увидите: Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты. Вода в ущелье не бьет одной мощной струей, а разделяется на множество мелких потоков, которые в месте падения превращаются в миллионы брызг. Второй водопад находится недалеко от первого, его образует река Сакал-Туп. А в нескольких километрах от села Нижний Чегем находится самый мощный из водопадов ущелья — 30-метровый Малый Чегемский водопад или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы». Что вас ждет: Чегемские водопады хороши в любое время года. Летом в ущелье растет множество трав и цветов. А зимой потоки воды застывают в живописные глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. На подходе к водопадам продают изделия из шерсти, сувениры, мед, варенье, чак-чак и другие кабардинские и балкарские товары. В ущелье несколько небольших кафе, где вы можете попробовать блюда национальной кухни. После прохладных чегемских водопадов мы поедем с Вами в в оздоровительный комплекс "Гедуко", где можно искупаться не только в горячем термальном источнике, но и в холодном

ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чегемские водопады

Чегемское ущелье

Термальный комплекс Гедуко Что включено Экскурсионное и транспортное обслуживание

Страховка пассажиров Что не входит в цену Питание

Вход на термальный источник Гедуко - 300 рублей Место начала и завершения? Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Когда и сколько длится? Когда: ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.