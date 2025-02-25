Замок Шато Эркен, напоминающий средневековую крепость, построен в 21 веке. И это не единственное, чем он вас удивит! Замок состоит из 5 уровней, а в его озере плавают не только лебеди, но и экзотические рыбы. После прогулки по Шато Эркен вы отправитесь в комплекс Гедуко — первый в Кабардино-Балкарии центр отдыха на термальных источниках. Поплаваете там в горячих водах и оздоровитесь.

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Описание экскурсии

Замок Шато Эркен на берегу озера — многоуровневая крепость с остроконечными башнями, построенная в 2012 году и отсылающая к романскому стилю в архитектуре. Вы прогуляетесь по территории замка и узнаете, как и зачем его построили.

Горячие источники Гедуко, вода которых обладает обезболивающими и противовоспалительными свойствами. Вы услышите о происхождении источников и сможете в них искупаться. На территории комплекса расположено семь бассейнов с температурой воды от +25 до +45 градусов.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели

Дополнительные расходы