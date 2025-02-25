Замок Шато Эркен, напоминающий средневековую крепость, построен в 21 веке.
И это не единственное, чем он вас удивит! Замок состоит из 5 уровней, а в его озере плавают не только лебеди, но и экзотические рыбы.
После прогулки по Шато Эркен вы отправитесь в комплекс Гедуко — первый в Кабардино-Балкарии центр отдыха на термальных источниках. Поплаваете там в горячих водах и оздоровитесь.
И это не единственное, чем он вас удивит! Замок состоит из 5 уровней, а в его озере плавают не только лебеди, но и экзотические рыбы.
После прогулки по Шато Эркен вы отправитесь в комплекс Гедуко — первый в Кабардино-Балкарии центр отдыха на термальных источниках. Поплаваете там в горячих водах и оздоровитесь.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Замок Шато Эркен на берегу озера — многоуровневая крепость с остроконечными башнями, построенная в 2012 году и отсылающая к романскому стилю в архитектуре. Вы прогуляетесь по территории замка и узнаете, как и зачем его построили.
Горячие источники Гедуко, вода которых обладает обезболивающими и противовоспалительными свойствами. Вы услышите о происхождении источников и сможете в них искупаться. На территории комплекса расположено семь бассейнов с температурой воды от +25 до +45 градусов.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели
Дополнительные расходы
- Вход на территорию замка — 100 ₽ за чел.
- Вход на территорию Гедуко — 500 ₽ за чел. Можно заказать отдельную кабинку: цены от 900 до 2300 ₽ за чел. в час (зависит от количества человек).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 864 туристов
Меня зовут Альберт, родом из Кабардино-Балкарии и всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!Задать вопрос
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