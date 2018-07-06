Чегемское ущелье хранит следы нескольких культур, его называют центром цивилизации в Кабардино-Балкарии.
В этом ущелье можно побывать в любое время года, в отличие от других — не дожидаясь весны или лета! Ледники, Водопады, Рододендроны, Нарзаны, Горы, молочные реки и кисельные берега — ждут вас.
В этом ущелье можно побывать в любое время года, в отличие от других — не дожидаясь весны или лета! Ледники, Водопады, Рододендроны, Нарзаны, Горы, молочные реки и кисельные берега — ждут вас.
Описание экскурсии
Древнее балкарское селение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья на левом берегу реки Чегем. Это родина великого балкарского поэта и мудреца Кайсына Кулиева. Башня любви Башню Балкаруковых в Эль-Тюбю ещё называют Башней любви. Легенда рассказывает, что построил её Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников украденной им в Дагестане красавицы Кериме. Греческие лестницы Недалеко от селения вверх по скалистой стене уходят две старинные оборонительные Греческие лестницы. Они поднимаются на высоту около 30 метров и ведут к небольшой площадке, огороженной стенами высотой до двух метров и толщиной около полуметра. Согласно легендам, путь можно было продолжить и дальше, по узкой тропке, ведущей в таинственную пещеру, где были спрятаны христианские реликвии — книги и утварь. Спрятанное пока никому не удалось найти. В древние времена по лестницам уходили в горы от врагов, а выше лестниц воины занимали позиции для обороны. Огранизационные моменты:
Возьмите с собой куртку непромокаемую или дождевик • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
по набору группы
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские водопады
- Парадром (можно полетать на параплане)
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Город мертвых в ауле Эль-Тюбю
- Башня Балкаруковых в Эль-Тюбю
- Музей Кайсына Кулиева
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Еда - 300-500 руб/чел
- По желанию: полет на параплане - 4000 руб/чел
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: по набору группы
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Очень красивое место, шум водопада захватывает дух. Можно там ещё разные сувениры купит у местных балкарцев, особенно вязанные вещи. За 250-300 рублей можно вязанные валенки купит или за 400-500 рублей как там называется не знаю женские платки тоже вязанные. . Хотя на балкарском рынке, Нальчике более дёшево можно найти…
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А
Чегемское ущелье. Дорога в сторону Эль-тюбю красивое ущелье есть где погулять и наплодиться красотой Кавказа. Не далеко находится заповедник там есть водопады,прекрасные виды гор.
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А
Чегемское ущелье. Дорога в сторону Эль-тюбю красивое ущелье есть где погулять и наплодиться красотой Кавказа. Не далеко находится заповедник там есть водопады,прекрасные виды гор.
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О
Очень понравилось. Очень вкусные хычины и приветливые хозяева в придорожном кафе
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О
Очень понравилось. Очень вкусные хычины и приветливые хозяева в придорожном кафе
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Л
Замечательная экскурсия! Виды шикарные! Ездили с Шамилем. Довольны 💯🔥
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