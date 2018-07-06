Древнее балкарское селение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья на левом берегу реки Чегем. Это родина великого балкарского поэта и мудреца Кайсына Кулиева. Башня любви Башню Балкаруковых в Эль-Тюбю ещё называют Башней любви. Легенда рассказывает, что построил её Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников украденной им в Дагестане красавицы Кериме. Греческие лестницы Недалеко от селения вверх по скалистой стене уходят две старинные оборонительные Греческие лестницы. Они поднимаются на высоту около 30 метров и ведут к небольшой площадке, огороженной стенами высотой до двух метров и толщиной около полуметра. Согласно легендам, путь можно было продолжить и дальше, по узкой тропке, ведущей в таинственную пещеру, где были спрятаны христианские реликвии — книги и утварь. Спрятанное пока никому не удалось найти. В древние времена по лестницам уходили в горы от врагов, а выше лестниц воины занимали позиции для обороны. Огранизационные моменты:

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