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Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🛣Джиппинг
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген

Что вы увидите

  • два каскада Нижних Чегемских водопадов
  • Парадром (можно полетать на параплане)
  • Город мертвых в ауле Эль-Тюбю
  • Башня Балкаруковых в Эль-Тюбю
  • Чегемское ущелье
  • Водопад Абай-Су (высота 72 метра)
  • Главный кавказский хребет
  • Гора Тихтенген высотой 4600м
Чегемское ущелье хранит следы нескольких культур, его называют центром цивилизации в Кабардино-Балкарии. В этом ущелье можно побывать в любое время года, в отличие от других — не дожидаясь весны или лета!
Древнее балкарское селение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья на левом берегу реки Чегем. Это родина великого балкарского поэта и мудреца Кайсына Кулиева.
Башню Балкаруковых в Эль-Тюбю ещё называют Башней любви. Легенда рассказывает, что построил её Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников украденной им в Дагестане красавицы Кериме.
Недалеко от селения вверх по скалистой стене уходят две старинные оборонительные Греческие лестницы. Они поднимаются на высоту около 30 метров и ведут к небольшой площадке, огороженной стенами высотой до двух метров и толщиной около полуметра. Согласно легендам, путь можно было продолжить и дальше, по узкой тропке, ведущей в таинственную пещеру, где были спрятаны христианские реликвии — книги и утварь. Спрятанное пока никому не удалось найти. В древние времена по лестницам уходили в горы ⛰️ от врагов, а выше лестниц воины занимали позиции для обороны.
Ледники, Водопады, Рододендроны, Нарзаны, Горы, молочные реки и кисельные берега — ждут Вас.
Что входит
  • транспорт
  • сопровождение гида
Что не входит
  • еда -300-500 руб/чел
  • по желанию:полет на параплане -4000 руб/чел
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген
Чегемское ущелье + Абай-Су + Техтенген

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий В.
Виталий В.
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