Приглашаем вас в путешествие на комфортабельном джипе, который способен проехать даже по самым труднодоступным дорогам Кабардино-Балкарии.



Вас ждут живописные ущелья с горными водопадами, древние некрополи и ледяные озера — не забудьте захватить с собой фотоаппарат!