Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады

Приглашаем вас в путешествие на комфортабельном джипе, который способен проехать даже по самым...

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2 отзыва
Приглашаем вас в путешествие на комфортабельном джипе, который способен проехать даже по самым труднодоступным дорогам Кабардино-Балкарии.

Вас ждут живописные ущелья с горными водопадами, древние некрополи и ледяные озера — не забудьте захватить с собой фотоаппарат!
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады

Что вы увидите 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Селение Эль-Тюбю
  • перевал Актопрак
  • Былымские озера

Что вас ждет:

  • Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды. Так же вы можете прогуляться по чудесному Чегемскому ущелью.
  • Дальше находится селение Эль-Тюбю. Увидите, как живут в горах балкарцы. А неподалеку посетите «Город Мертвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями. Затем на пути из Чегемского ущелья в Балкарское, будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина».
  • Далее вас ждем знаменитое горное озеро — Гижгит (Былымское озеро). Озеро представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников.
🚩 Начало и место завершения: Назначает турист
 Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
 Что не входит
  • Питание
Время проведения: Ежедневно в 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автоликон П.
Автоликон П.
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