Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды. Так же вы можете прогуляться по чудесному Чегемскому ущелью.
Дальше находится селение Эль-Тюбю. Увидите, как живут в горах балкарцы. А неподалеку посетите «Город Мертвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями. Затем на пути из Чегемского ущелья в Балкарское, будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина».
Далее вас ждем знаменитое горное озеро — Гижгит (Былымское озеро). Озеро представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников.
🚩 Начало и место завершения: Назначает турист
Что входит
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Страховка пассажиров
Что не входит
Питание
Время проведения: Ежедневно в 09:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.