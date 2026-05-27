Что же, отправляемся в Чегемское ущелье! Зачем? Чтобы за один день увидеть несколько совершенно разных водопадов, побывать в древнем балкарском ауле и добраться до Абай-су — самого высокого водопада республики.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 18 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Малый Чегемский водопад (Адай-су). Живописная лощина вдоль отвесной скалы. По ней мы прогуляемся к водопаду, который часто проезжают мимо большие экскурсионные группы.

Большие Чегемские водопады. Знаменитая Чегемская теснина, где потоки воды срываются прямо со скал, нависающих над дорогой.

Парадром «Флайчегем». Одна из самых известных площадок для полётов на параплане на Кавказе. По желанию можно полетать!

Древний аул Эль-Тюбю. Старинное балкарское поселение с родовыми башнями, средневековым некрополем и необычным арт-объектом «Книга в камне».

Водопад Абай-су. И наконец — самый высокий водопад Кабардино-Балкарии. Поток воды падает с высоты 72 м по тёмным базальтовым скалам — это одна из самых впечатляющих природных локаций региона.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Нальчика

10:00 — Малый Чегемский водопад

10:30 — Большие Чегемские водопады

11:30 — парадром «Флайчегем»

12:30 — аул Эль-Тюбю

13:30 — обед

15:00 — водопад Абай-су

16:00 — выезд в Нальчик

18:00 — возвращение

Организационные детали