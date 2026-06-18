Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и водопад Абай-су - из Нальчика
Прикоснуться к природе Кабардино-Балкарии и побывать в древнем ауле
Начало: Г. Нальчик, от места вашего проживания
«9:00 — выезд из Нальчика10:00 — Малый Чегемский водопад10:30 — Большие Чегемские водопады11:30 — парадром «Флайчегем»12:30 — аул Эль-Тюбю13:30 — обед15:00 — водопад Абай-су16:00 — выезд в Нальчик18:00 — возвращение»
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Водопад Абай-Су - жемчужина Кавказа
Погрузитесь в мир Кавказа, где вас ждут величественные водопады, захватывающие виды и древние легенды. Незабываемое приключение гарантировано
Начало: У места вашего проживания
«Абай-Су — самый высокий водопад Кабардино-Балкарии»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген
Начало: Ваш адрес
«Водопад Абай-Су Далее ваша экскурсия в Чегемское ущелье и ледник Шаурту из Кисловодска плавно переместится в верховья Чегемского ущелья, где вас будет ждать водопад Абай-Су»
Расписание: ежедневно
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию. Если вы хотите без суеты и спешки насладиться всей красотой и великолепием гор, водопадов
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Н
Евгений, провез по тем местам, даже будучи жителем КБР, даже Я не видела, рекомендую.
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Водопад Абай-Су»
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