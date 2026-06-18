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и других чудес природы Кабардино-Балкарии, а также побывать в местах, куда многие экскурсоводы с группами не заезжают, выбирайте данную экскурсию без сомнений. Вы получите намного больше, чем можете себе представить. Эти места однозначно стоит посетить хотя бы раз (но уверен, после этого каждый захочет еще сюда вернуться). Евгений на всем пути рассказывал очень много интересного и познавательного, поэтому время в дороге проходило незаметно. В общем, за самыми увлекательными и невероятными экскурсиями однозначно рекомендую обращаться к Евгению.