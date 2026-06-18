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Водопад Абай-Су – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Абай-Су» в Нальчике, цены от 17 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Чегемское ущелье и водопад Абай-су - из Нальчика
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и водопад Абай-су - из Нальчика
Прикоснуться к природе Кабардино-Балкарии и побывать в древнем ауле
Начало: Г. Нальчик, от места вашего проживания
«9:00 — выезд из Нальчика10:00 — Малый Чегемский водопад10:30 — Большие Чегемские водопады11:30 — парадром «Флайчегем»12:30 — аул Эль-Тюбю13:30 — обед15:00 — водопад Абай-су16:00 — выезд в Нальчик18:00 — возвращение»
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водопад Абай-Су - жемчужина Кавказа
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Водопад Абай-Су - жемчужина Кавказа
Погрузитесь в мир Кавказа, где вас ждут величественные водопады, захватывающие виды и древние легенды. Незабываемое приключение гарантировано
Начало: У места вашего проживания
«Абай-Су — самый высокий водопад Кабардино-Балкарии»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген
Начало: Ваш адрес
«Водопад Абай-Су Далее ваша экскурсия в Чегемское ущелье и ледник Шаурту из Кисловодска плавно переместится в верховья Чегемского ущелья, где вас будет ждать водопад Абай-Су»
Расписание: ежедневно
19 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

К
Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту
Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию. Если вы хотите без суеты и спешки насладиться всей красотой и великолепием гор, водопадов
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и других чудес природы Кабардино-Балкарии, а также побывать в местах, куда многие экскурсоводы с группами не заезжают, выбирайте данную экскурсию без сомнений. Вы получите намного больше, чем можете себе представить. Эти места однозначно стоит посетить хотя бы раз (но уверен, после этого каждый захочет еще сюда вернуться). Евгений на всем пути рассказывал очень много интересного и познавательного, поэтому время в дороге проходило незаметно. В общем, за самыми увлекательными и невероятными экскурсиями однозначно рекомендую обращаться к Евгению.

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Н
Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту
Евгений, провез по тем местам, даже будучи жителем КБР, даже Я не видела, рекомендую.
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Водопад Абай-Су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чегемское ущелье и водопад Абай-су - из Нальчика;
  2. Водопад Абай-Су - жемчужина Кавказа;
  3. Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озера;
  2. Чегемские водопады;
  3. Эльбрус;
  4. Голубые озёра;
  5. Черекское ущелье;
  6. Чегемское ущелье;
  7. Приэльбрусье;
  8. Гижгит;
  9. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
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