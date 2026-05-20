Мы покажем Осетию глазами местных. За один день вы увидите то, что обычно делят на несколько поездок. Наш маршрут охватывает сразу четыре ущелья — Алагирское, Куртатинское, Кобанское и Кармадонское.
Вы посетите известные и скрытые места и узнаете живые истории и легенды, которые не найти в интернете.
Вы посетите известные и скрытые места и узнаете живые истории и легенды, которые не найти в интернете.
Описание экскурсии
Алагирское ущелье
Наше путешествие начнётся с одной из главных святынь Осетии. У подножия горы вы увидите статую Уастырджи и узнаете, почему это место считалось особым и какие легенды о нём передавались из поколения в поколение.
Куртатинское ущелье
- Древняя крепость 8 века — остатки старинной оборонительной системы, защищавшей от набегов
- Высокогорный мужской монастырь — остановка у одной из самых атмосферных святынь региона
- «Тропа чудес» — прогулка по живописной тропе с панорамами гор
Кобанское ущелье
Здесь осмотрим город мёртвых Даргавс, окружённый высокими пиками. Вы услышите истории о местных жителях и узнаете, зачем древние осетины строили горные некрополи.
Кармадонское ущелье
Мы побываем на месте схода ледника Колка. Поговорим о трагедии 2002 года и о том, как природа может менять ландшафт за считанные минуты.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Нальчика
8:00 — санитарная остановка
9:00 — Алагирское ущелье
11:00 — Куртатинское ущелье
14:00 — Кобанское ущелье, обед
16:00 — Кармадонское ущелье
19:00 — прибытие в Нальчик
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Места в транспорте распределяются в порядке бронирования: чем раньше вы оформите бронь, тем ближе к началу будут места в автобусе
- Пожалуйста, после бронирования отправьте ФИО и дату рождения каждого участника поездки. Мы выезжаем за пределы республики и обязаны заранее формировать список пассажиров
- Отдельно оплачиваются: билеты в Даргавс — 200 ₽ за чел., «Тропа чудес» — 150 ₽ за чел., обед — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ГААТ «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия с водителем-гидом Юрием по 4 ущельям Осетии запомнится нам точно на всю жизнь. Горные красоты, подкрепляемые его комментариями, прочно закрепились в нашей памяти.
Отдельно хотим отметить комфортные условия автомобиля, уверенное вождение и ответы на все наши вопросы.
Однозначно рекомендуем!!!
Отдельно хотим отметить комфортные условия автомобиля, уверенное вождение и ответы на все наши вопросы.
Однозначно рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасный, и красивый маршрут, все четко выстроено по времени. У нас был замечательный гид Гаянэ, гид высокого уровня, с прекрасной речью и эрудицией. У нее настолько четко выстроена подача экскурсионного материала с использованием исторических источников, воспоминаний современников, литературных произведений. Она умело вплетала в свой рассказ легенды и были, современный взгляд, стихи и прозу жизни
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Четыре ущелья Осетии за 1 день»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПутешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия - из Нальчика
Отправиться в путешествие по трём живописным ущельям горной республики
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Северную Осетию
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
3200 ₽ за человека