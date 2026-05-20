Четыре ущелья Осетии за 1 день

Священные места, средневековые укрепления и горные некрополи - в путешествии из Нальчика
Мы покажем Осетию глазами местных. За один день вы увидите то, что обычно делят на несколько поездок. Наш маршрут охватывает сразу четыре ущелья — Алагирское, Куртатинское, Кобанское и Кармадонское.

Вы посетите известные и скрытые места и узнаете живые истории и легенды, которые не найти в интернете.
Описание экскурсии

Алагирское ущелье

Наше путешествие начнётся с одной из главных святынь Осетии. У подножия горы вы увидите статую Уастырджи и узнаете, почему это место считалось особым и какие легенды о нём передавались из поколения в поколение.

Куртатинское ущелье

  • Древняя крепость 8 века — остатки старинной оборонительной системы, защищавшей от набегов
  • Высокогорный мужской монастырь — остановка у одной из самых атмосферных святынь региона
  • «Тропа чудес» — прогулка по живописной тропе с панорамами гор

Кобанское ущелье

Здесь осмотрим город мёртвых Даргавс, окружённый высокими пиками. Вы услышите истории о местных жителях и узнаете, зачем древние осетины строили горные некрополи.

Кармадонское ущелье

Мы побываем на месте схода ледника Колка. Поговорим о трагедии 2002 года и о том, как природа может менять ландшафт за считанные минуты.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Нальчика
8:00 — санитарная остановка
9:00 — Алагирское ущелье
11:00 — Куртатинское ущелье
14:00 — Кобанское ущелье, обед
16:00 — Кармадонское ущелье
19:00 — прибытие в Нальчик

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Места в транспорте распределяются в порядке бронирования: чем раньше вы оформите бронь, тем ближе к началу будут места в автобусе
  • Пожалуйста, после бронирования отправьте ФИО и дату рождения каждого участника поездки. Мы выезжаем за пределы республики и обязаны заранее формировать список пассажиров
  • Отдельно оплачиваются: билеты в Даргавс — 200 ₽ за чел., «Тропа чудес» — 150 ₽ за чел., обед — по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ГААТ «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!

Отзывы и рейтинг

О
Отличная экскурсия с водителем-гидом Юрием по 4 ущельям Осетии запомнится нам точно на всю жизнь. Горные красоты, подкрепляемые его комментариями, прочно закрепились в нашей памяти.
Отдельно хотим отметить комфортные условия автомобиля, уверенное вождение и ответы на все наши вопросы.
Однозначно рекомендуем!!!
Е
Прекрасный, и красивый маршрут, все четко выстроено по времени. У нас был замечательный гид Гаянэ, гид высокого уровня, с прекрасной речью и эрудицией. У нее настолько четко выстроена подача экскурсионного материала с использованием исторических источников, воспоминаний современников, литературных произведений. Она умело вплетала в свой рассказ легенды и были, современный взгляд, стихи и прозу жизни
