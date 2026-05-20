Мы покажем Осетию глазами местных. За один день вы увидите то, что обычно делят на несколько поездок. Наш маршрут охватывает сразу четыре ущелья — Алагирское, Куртатинское, Кобанское и Кармадонское. Вы посетите известные и скрытые места и узнаете живые истории и легенды, которые не найти в интернете.

Описание экскурсии

Алагирское ущелье

Наше путешествие начнётся с одной из главных святынь Осетии. У подножия горы вы увидите статую Уастырджи и узнаете, почему это место считалось особым и какие легенды о нём передавались из поколения в поколение.

Куртатинское ущелье

Древняя крепость 8 века — остатки старинной оборонительной системы, защищавшей от набегов

Высокогорный мужской монастырь — остановка у одной из самых атмосферных святынь региона

«Тропа чудес» — прогулка по живописной тропе с панорамами гор

Кобанское ущелье

Здесь осмотрим город мёртвых Даргавс, окружённый высокими пиками. Вы услышите истории о местных жителях и узнаете, зачем древние осетины строили горные некрополи.

Кармадонское ущелье

Мы побываем на месте схода ледника Колка. Поговорим о трагедии 2002 года и о том, как природа может менять ландшафт за считанные минуты.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Нальчика

8:00 — санитарная остановка

9:00 — Алагирское ущелье

11:00 — Куртатинское ущелье

14:00 — Кобанское ущелье, обед

16:00 — Кармадонское ущелье

19:00 — прибытие в Нальчик

