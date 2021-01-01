Арка в честь 450-летия присоединения Кабарды к России
Пешеходная улица города Нальчика
Основные памятники города
Что вас ждет:
Вы услышите древние сказания Северного Кавказа об ауле Тогланов, будущего Нальчика. Узнаете, как менялась жизнь города с его развитием, о несохранившейся крепости генерала Ермолова и многое другое. Увидите самое старое здание города — памятник архитектуры XIX века.
Вы увидите:
Атажукинский парк — один из самых больших парков на территории Северного Кавказа.
Нарзанная галерея «Нальчик», где вы отведаете целебной воды из бювета.
На смотровой площадке «Сосруко» вы откроете живописные панорамы окрестностей.
Мечеть города Нальчик. Ее купола видны со всех концов города.
Храм Марии Магдалины — самый крупный православный храм в Кабардино-Балкарии.
Арка в честь 450-летия присоединения Кабарды к России
Пешеходная улица города Нальчика
Основные памятники города
🚩 Начало и место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал "Кабардинка"
Что входит
В стоимость экскурсии входит экскурсионное и транспортное обслуживание
Важная информация
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Время проведения: Понедельник в 14.00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автоликон П.
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