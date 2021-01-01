Добро пожаловать в столицу КБР

Приглашаем вас на экскурсию-знакомство с Нальчиком

4
2 отзыва
Приглашаем вас на экскурсию-знакомство с Нальчиком.

Если вы в столице Кабардино-Балкарии впервые, то это идеальная экскурсия для вас.

С нами вы узнаете, как маленький аул Тогланов превратился в столицу Кабардино-Балкарии.

Вы прогуляетесь по Атажукинскому парку, попробуете целебную воду прямо из бювета и рассмотрите панораму города со смотровой площадки «Сосруко».
Добро пожаловать в столицу КБР
Добро пожаловать в столицу КБР
Добро пожаловать в столицу КБР
Добро пожаловать в столицу КБР
Добро пожаловать в столицу КБР
Добро пожаловать в столицу КБР

Что вы увидите 🤩

  • Атажукинский парк
  • Нарзанная галерея «Нальчик»
  • Смотровая площадка — Сосруко
  • Мечеть города Нальчик
  • Храм Марии Магдалины
  • Арка в честь 450-летия присоединения Кабарды к России
  • Пешеходная улица города Нальчика
  • Основные памятники города

Что вас ждет:

  • Вы услышите древние сказания Северного Кавказа об ауле Тогланов, будущего Нальчика. Узнаете, как менялась жизнь города с его развитием, о несохранившейся крепости генерала Ермолова и многое другое. Увидите самое старое здание города — памятник архитектуры XIX века.

Вы увидите:

  • Атажукинский парк — один из самых больших парков на территории Северного Кавказа.
  • Нарзанная галерея «Нальчик», где вы отведаете целебной воды из бювета.
  • На смотровой площадке «Сосруко» вы откроете живописные панорамы окрестностей.
  • Мечеть города Нальчик. Ее купола видны со всех концов города.
  • Храм Марии Магдалины — самый крупный православный храм в Кабардино-Балкарии.
  • Арка в честь 450-летия присоединения Кабарды к России
  • Пешеходная улица города Нальчика
  • Основные памятники города
🚩 Начало и место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал "Кабардинка"
 Что входит
  • В стоимость экскурсии входит экскурсионное и транспортное обслуживание
Важная информация
  • Здравствуйте! Спасибо
  • что выбрали нашу компанию. В течении часа наш менеджер свяжется с вами
Время проведения: Понедельник в 14.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автоликон П.
Автоликон П.
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