Приглашаем вас на экскурсию-знакомство с Нальчиком.



Если вы в столице Кабардино-Балкарии впервые, то это идеальная экскурсия для вас.



С нами вы узнаете, как маленький аул Тогланов превратился в столицу Кабардино-Балкарии.



Вы прогуляетесь по Атажукинскому парку, попробуете целебную воду прямо из бювета и рассмотрите панораму города со смотровой площадки «Сосруко».