На обзорной экскурсии вы оцените панорамы города и посетите знаковые места.
Узнаете, как формировалась столица Кабардино-Балкарии и почему именно Нальчик стал одним из главных курортных центров Кавказа.
В нашей программе: смотровая площадка Сосруко, Атажукинский парк, храм Марии Магдалины и многое другое.
Узнаете, как формировалась столица Кабардино-Балкарии и почему именно Нальчик стал одним из главных курортных центров Кавказа.
В нашей программе: смотровая площадка Сосруко, Атажукинский парк, храм Марии Магдалины и многое другое.
Описание экскурсии
- Смотровая площадка Сосруко. Вам откроется панорама горных хребтов и Нальчика, включая курортную часть.
- Атужинский парк. Один из крупнейших парков на Северном Кавказе. Мы пройдём по его нижней части, поговорим о курортной истории города, архитектуре советского периода и о современной жизни Нальчика.
- Храм Марии Магдалины. Вы услышите о местных христианских святынях и религиозной жизни региона.
- Фирменный магазин фабрики «Нальчик Сладость», где вы сможете купить кондитерские изделия.
- Центральная часть города. Остановитесь в наиболее интересных местах. Осмотрите ключевые достопримечательности и получите объёмное представление об облике Нальчика.
Организационные детали
- Транспорт зависит от количества участников. Это может быть большой автобус или микроавтобус.
- Посадочные места организатор распределяет заранее. Чем раньше вы забронируете экскурсию, тем выше вероятность занять место ближе к началу салона.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды.
в пятницу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 277 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
собственно, все сказано названием - первое знакомство. провезли, чуть прошлись, послушали.
p s на удивление наша "маршрутка" была битком за минусом одного сиденья. на будущие брони организаторам я бы сказала что надо всегда не брать полный букинг или убрать это откидное кресло тк оно абсолютно не комфортное
p s на удивление наша "маршрутка" была битком за минусом одного сиденья. на будущие брони организаторам я бы сказала что надо всегда не брать полный букинг или убрать это откидное кресло тк оно абсолютно не комфортное
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