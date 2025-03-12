Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Нальчику
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5700 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей12 марта 2025Видно что человек любит свой город и дело
- ДДмитрий27 февраля 2025Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный в свой город! Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена22 февраля 2025Спасибо большое за экскурсию. Очень все понравилось. Обязательно будем рекомендовать.
- ООльга12 сентября 2023Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Атажукинский сад»
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