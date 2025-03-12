А Андрей Любимый Нальчик Видно что человек любит свой город и дело

Д Дмитрий Любимый Нальчик Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный в свой город! Спасибо за экскурсию!

Е Елена Любимый Нальчик Спасибо большое за экскурсию. Очень все понравилось. Обязательно будем рекомендовать.