Атажукинский сад – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Атажукинский сад» в Нальчике, цены от 5700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Любимый Нальчик
На машине
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Нальчику
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Нальчику
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5700 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    12 марта 2025
    Любимый Нальчик
    Видно что человек любит свой город и дело
  • Д
    Дмитрий
    27 февраля 2025
    Любимый Нальчик
    Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный в свой город! Спасибо за экскурсию!
    Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный
  • Е
    Елена
    22 февраля 2025
    Любимый Нальчик
    Спасибо большое за экскурсию. Очень все понравилось. Обязательно будем рекомендовать.
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
    Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Атажукинский сад»

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  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Атажукинский сад" можно забронировать 3 экскурсии от 5700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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