Знакомство с центром Республики

Гуляя по утопающим в зелени улицам, вы послушаете сказания нартского эпоса и узнаете, какой путь...

4.8
5 отзывов
Гуляя по утопающим в зелени улицам, вы послушаете сказания нартского эпоса и узнаете, какой путь прошел скромный аул до города-курорта и центра республики.

Погуляете по ухоженным аллеям Атажукинского парка и отведаете лечебной воды в Нарзанной галерее.

Откроете дивные панорамы окрестностей и возьмете на заметку пару рецептов блюд национальной кухни.
Знакомство с центром Республики
Знакомство с центром Республики
Знакомство с центром Республики
Знакомство с центром Республики
Знакомство с центром Республики
Знакомство с центром Республики

Что вы увидите 🤩

  • Атажукинский парк
  • Нарзанная галерея «Нальчик»
  • Смотровая площадка — Сосруко
  • Мечеть города Нальчик
  • Храм Марии Магдалины
  • Арка в честь 450-летия присоединения Кабарды к России
  • Пешеходная улица города Нальчика
  • Основные памятники города
Исторический экскурс
Начнем с нартского эпоса — культовых сказаний Северного Кавказа, — связи современного Нальчика с древними легендами и отношения местных жителей к ним. Вы заглянете в старинную эпоху, когда здесь, в подкове отрогов Лесистого хребта, еще находился аул Тогланов. Узнаете о несохранившейся крепости генерала Ермолова, связанной с начальным этапом развития поселения, и увидите старейшее здание города — памятник архитектуры 19 века. Представите, как менялась жизнь Нальчика со времен слободы до обретения статуса города-курорта и столицы республики.
Колоритный Нальчик
Знакомясь с местными культурными реалиями, вы поймете, можно ли КБР расшифровать как дружбу кабардинцев, балкарцев и русских. Увидите Арку в честь 450-летия присоединения Кабарды к России, почти одноименную площадь и религиозные сооружения разных конфессий, включая нарядный храм Марии Магдалины. Побываете на местном Арбате — улице Кабардинской. Пройдете по кленовым, липовым и каштановым аллеям Атажукинского парка. Осмотрите Нарзанную галерею «Нальчик» и сможете отведать целебной воды из бювета.
Запоминающиеся пейзажи
На смотровой площадке «Сосруко», где снова вспомним эпического героя, вы откроете живописные панорамы окрестностей. А поднявшись на гору Малая Кизиловка, с высоты 615 м над уровнем моря окинете взглядом городские просторы и виды снежной гряды Главного Кавказского хребта.
🚩 Начало: Назначает путешественник
🏁 Место завершения: Там, где пожелает путешественник
 Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Важная информация
  • Здравствуйте! Спасибо
  • что выбрали нашу компанию. В течении часа наш менеджер свяжется с вами
Время проведения: В любой день
  • Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автоликон П.
Автоликон П.
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