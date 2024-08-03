Гуляя по утопающим в зелени улицам, вы послушаете сказания нартского эпоса и узнаете, какой путь прошел скромный аул до города-курорта и центра республики. Погуляете по ухоженным аллеям Атажукинского парка и отведаете лечебной воды в Нарзанной галерее. Откроете дивные панорамы окрестностей и возьмете на заметку пару рецептов блюд национальной кухни.
Описание экскурсииИсторический экскурс Начнем с нартского эпоса — культовых сказаний Северного Кавказа, — связи современного Нальчика с древними легендами и отношения местных жителей к ним. Вы заглянете в старинную эпоху, когда здесь, в подкове отрогов Лесистого хребта, еще находился аул Тогланов. Узнаете о несохранившейся крепости генерала Ермолова, связанной с начальным этапом развития поселения, и увидите старейшее здание города — памятник архитектуры 19 века. Представите, как менялась жизнь Нальчика со времен слободы до обретения статуса города-курорта и столицы республики. Колоритный Нальчик Знакомясь с местными культурными реалиями, вы поймете, можно ли КБР расшифровать как дружбу кабардинцев, балкарцев и русских. Увидите Арку в честь 450-летия присоединения Кабарды к России, почти одноименную площадь и религиозные сооружения разных конфессий, включая нарядный храм Марии Магдалины. Побываете на местном Арбате — улице Кабардинской. Пройдете по кленовым, липовым и каштановым аллеям Атажукинского парка. Осмотрите Нарзанную галерею «Нальчик» и сможете отведать целебной воды из бювета. Запоминающиеся пейзажи На смотровой площадке «Сосруко», где снова вспомним эпического героя, вы откроете живописные панорамы окрестностей. А поднявшись на гору Малая Кизиловка, с высоты 615 м. над уровнем моря окинете взглядом городские просторы и виды снежной гряды Главного Кавказского хребта.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Атажукинский парк
- Нарзанная галерея «Нальчик»
- Смотровая площадка - Сосруко
- Мечеть города Нальчик
- Храм Марии Магдалины
- Арка в честь 450-летия присоединения Кабарды к России
- Пешеходная улица города Нальчика
- Основные памятники города
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Назначает путешественник
Завершение: Там, где пожелает путешественник
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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