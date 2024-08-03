Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Гуляя по утопающим в зелени улицам, вы послушаете сказания нартского эпоса и узнаете, какой путь прошел скромный аул до города-курорта и центра республики. Погуляете по ухоженным аллеям Атажукинского парка и отведаете лечебной воды в Нарзанной галерее. Откроете дивные панорамы окрестностей и возьмете на заметку пару рецептов блюд национальной кухни. 5 1 оценка

Автоликон Компания Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5600 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Исторический экскурс Начнем с нартского эпоса — культовых сказаний Северного Кавказа, — связи современного Нальчика с древними легендами и отношения местных жителей к ним. Вы заглянете в старинную эпоху, когда здесь, в подкове отрогов Лесистого хребта, еще находился аул Тогланов. Узнаете о несохранившейся крепости генерала Ермолова, связанной с начальным этапом развития поселения, и увидите старейшее здание города — памятник архитектуры 19 века. Представите, как менялась жизнь Нальчика со времен слободы до обретения статуса города-курорта и столицы республики. Колоритный Нальчик Знакомясь с местными культурными реалиями, вы поймете, можно ли КБР расшифровать как дружбу кабардинцев, балкарцев и русских. Увидите Арку в честь 450-летия присоединения Кабарды к России, почти одноименную площадь и религиозные сооружения разных конфессий, включая нарядный храм Марии Магдалины. Побываете на местном Арбате — улице Кабардинской. Пройдете по кленовым, липовым и каштановым аллеям Атажукинского парка. Осмотрите Нарзанную галерею «Нальчик» и сможете отведать целебной воды из бювета. Запоминающиеся пейзажи На смотровой площадке «Сосруко», где снова вспомним эпического героя, вы откроете живописные панорамы окрестностей. А поднявшись на гору Малая Кизиловка, с высоты 615 м. над уровнем моря окинете взглядом городские просторы и виды снежной гряды Главного Кавказского хребта.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Атажукинский парк

Нарзанная галерея «Нальчик»

Смотровая площадка - Сосруко

Мечеть города Нальчик

Храм Марии Магдалины

Арка в честь 450-летия присоединения Кабарды к России

Пешеходная улица города Нальчика

Основные памятники города Что включено Экскурсионное и транспортное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы туриста Где начинаем и завершаем? Начало: Назначает путешественник Завершение: Там, где пожелает путешественник Когда и сколько длится? Когда: В любой день Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.