Отправляемся к месту силы — Джилы-Су! Здесь среди диких скал и альпийских лугов бьют нарзанные источники, а с обрывов падают мощные водопады. Вы наберёте целебной воды, подышите горным воздухом и сфотографируете главную вершину Кавказа.
Всё это — за один день на комфортабельном внедорожнике с остановками в самых живописных точках по пути.
Всё это — за один день на комфортабельном внедорожнике с остановками в самых живописных точках по пути.
Описание экскурсии
Плато Шаджатмаз. Вы окажетесь в точке, с которой открывается кинематографичный вид на Эльбрус и величественный Кавказский хребет.
Скалы Аватары. Вас встретят причудливые исполины урочища Джилы-Су, выточенные ветром и водой за тысячелетия. Местные жители называют их каменными стражами.
Водопады. Посетите сразу три:
- Кызылкол (25 м) — в окружении красных скал, в честь которых его назвали
- Султан (40 м) — мощный поток, падающий с утёса в мрачное ущелье
- Каракая-Су (30 м) — живописный каскадный водопад
Долина нарзанов. Здесь из-под земли бьют десятки источников — холодных и тёплых, углекислых и целебных. Вы попробуете воду, которую веками пили местные богатыри.
На каждой локации проведёте от 40 мин до 1 ч.
Вы узнаете:
- как переводится «Джилы-су» и что скрывают древние предания об этом месте
- где находятся врата в рай
- какие факты из истории Второй мировой связаны с горами
- где у путешественников часто сбиваются компасы, отказывают гаджеты и чудит электроника
Организационные детали
- Едем на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели
- Дорога в одну сторону — ~2,5 ч, между локациями — ~40 мин
- Дополнительно оплачиваются экосборы и входные билеты — 550 ₽ за чел., обед в кафе национальной кухни(по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2031 туриста
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
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