Отправляемся к месту силы — Джилы-Су! Здесь среди диких скал и альпийских лугов бьют нарзанные источники, а с обрывов падают мощные водопады. Вы наберёте целебной воды, подышите горным воздухом и сфотографируете главную вершину Кавказа. Всё это — за один день на комфортабельном внедорожнике с остановками в самых живописных точках по пути.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 23 000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз. Вы окажетесь в точке, с которой открывается кинематографичный вид на Эльбрус и величественный Кавказский хребет.

Скалы Аватары. Вас встретят причудливые исполины урочища Джилы-Су, выточенные ветром и водой за тысячелетия. Местные жители называют их каменными стражами.

Водопады. Посетите сразу три:

Кызылкол (25 м) — в окружении красных скал, в честь которых его назвали

Султан (40 м) — мощный поток, падающий с утёса в мрачное ущелье

Каракая-Су (30 м) — живописный каскадный водопад

Долина нарзанов. Здесь из-под земли бьют десятки источников — холодных и тёплых, углекислых и целебных. Вы попробуете воду, которую веками пили местные богатыри.

На каждой локации проведёте от 40 мин до 1 ч.

Вы узнаете:

как переводится «Джилы-су» и что скрывают древние предания об этом месте

где находятся врата в рай

какие факты из истории Второй мировой связаны с горами

где у путешественников часто сбиваются компасы, отказывают гаджеты и чудит электроника

Организационные детали