Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы

Что вы знаете об Ингушетии

4.8
5 отзывов
Что вы знаете об Ингушетии? Скорее всего не так много.

Мы предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие по Военно-грузинской дороге и познакомиться с красотами Ингушетии.

Вы побываете в Джейрахском ущелье, посетите христианский храм Тхаба-Ерды, насладитесь видами на долину Армхи и узнаете историю башенного города Эрзи Эрзи.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы

Что вы увидите 🤩

  • Магас
  • Владикавказ
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Джейрахское ущелье
  • Ассинское ущелье
  • Эрзи
Джейрахское ущелье
Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников.
Храм Тхаба-Ерды (VIII в. )
Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме.
Долина Армхи
Имеет направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом.
Башенный город Эрзи Эрзи
Один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала высокая каменная оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе.

Важно знать:

    Джейрахское ущелье — это пограничная зона, поэтому въезд доступен только ДЛЯ ГРАЖДАН Российской Федерации. Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные
    🚩 Начало и место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал «Кабардинка»
     Что входит
    • Экскурсионное и транспортное обслуживание
    • Страховка пассажиров
     Что не входит
    • Питание
    • вход в заповедную зону (150 рублей)
    Важная информация
    • Джейрахское ущелье -это пограничная зона
    • поэтому въезд доступен только ДЛЯ ГРАЖДАН Российской Федерации. Для оформления Вас в электронные списки
    • нам понадобятся ваши паспортные данные
    Время проведения: по субботам/воскресеньям в 07:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Автоликон П.
    Автоликон П.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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