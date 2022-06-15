Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Что вы знаете об Ингушетии? Скорее всего не так много.



Мы предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие по Военно-грузинской дороге и познакомиться с красотами Ингушетии.



Вы побываете в Джейрахском ущелье, посетите христианский храм Тхаба-Ерды, насладитесь видами на долину Армхи и узнаете историю башенного города Эрзи Эрзи. 4.6 86 отзывов

Автоликон Компания Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Групповая экскурсия 3450 ₽ за человека 4.6 86 отзывов 12 часов 1-19 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Джейрахское ущелье Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников. Храм Тхаба-Ерды (VIII в.) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме. Долина Армхи Имеет направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом. Башенный город Эрзи Эрзи Один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала высокая каменная оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе. Важно знать: Джейрахское ущелье — это пограничная зона, поэтому въезд доступен только ДЛЯ ГРАЖДАН Российской Федерации. Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные

по воскресеньям в 07:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Магас

Владикавказ

Храм Тхаба-Ерды

Джейрахское ущелье

Ассинское ущелье

Эрзи Что включено Экскурсионное и транспортное обслуживание

Страховка пассажиров Что не входит в цену Питание

Вход в заповедную зону (150 рублей) Место начала и завершения? Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Когда и сколько длится? Когда: по воскресеньям в 07:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.