Что вы знаете об Ингушетии? Скорее всего не так много.
Мы предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие по Военно-грузинской дороге и познакомиться с красотами Ингушетии.
Вы побываете в Джейрахском ущелье, посетите христианский храм Тхаба-Ерды, насладитесь видами на долину Армхи и узнаете историю башенного города Эрзи Эрзи.
Мы предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие по Военно-грузинской дороге и познакомиться с красотами Ингушетии.
Вы побываете в Джейрахском ущелье, посетите христианский храм Тхаба-Ерды, насладитесь видами на долину Армхи и узнаете историю башенного города Эрзи Эрзи.
Описание экскурсииДжейрахское ущелье Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников. Храм Тхаба-Ерды (VIII в.) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме. Долина Армхи Имеет направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом. Башенный город Эрзи Эрзи Один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала высокая каменная оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе. Важно знать: Джейрахское ущелье — это пограничная зона, поэтому въезд доступен только ДЛЯ ГРАЖДАН Российской Федерации. Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные
по воскресеньям в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Магас
- Владикавказ
- Храм Тхаба-Ерды
- Джейрахское ущелье
- Ассинское ущелье
- Эрзи
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Страховка пассажиров
Что не входит в цену
- Питание
- Вход в заповедную зону (150 рублей)
Место начала и завершения?
Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
U
Экскурсия понравилась. Много нового узнали. Места красивейшие. Цена очень приемлемая для экскурсии на целый день (когда мы ездили было 1650 с человека). Однозначно, не для детей и тех, кого может
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Е
Получили эстетическое удовольствие от природы горной Ингушетии. Таких красивых горных долин я нигде не видела. Природа первозданная, красивая Совет туристам, если запланировали эту поездку, не забудьте паспорта и оригиналы свидетельства
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Л
Была на экскурсии 23.10.2022. Погода изумительная, красоты потрясающие, осень раскрасила горы в разные цвета. Экскурсовод Гайяне очень интересно рассказывала про историю Ингушетии. Останавливались несколько раз на фотосессию в самых красивых
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В
Интересная экскурсия с потрясающими видами. Единственный момент, который нам показался немного нелогичным - была слишком долгая остановка в Эрзи, люди быстро погуляли и вернулись к автобусу. Это время лучше бы
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В
Интересная экскурсия с потрясающими видами. Единственный момент, который нам показался немного нелогичным - была слишком долгая остановка в Эрзи, люди быстро погуляли и вернулись к автобусу. Это время лучше бы
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Л
С погодой повезло, поэтому экскурсия прошла замечательно, очень насыщенно. Красивые места. В заповеднике башенный комплекс, город Магас. Шорты действительно пришлось переодеть. Что не понравилось: долгая остановка на "позавтракать" в комплексе,
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