Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор
Групповая экскурсия из Нальчика
Погрузитесь в горную сказку Кабардино-Балкарии! В программе — Верхняя Балкария, Черекская теснина, Голубое озеро, старинные башни. Природа, история, легенды и вкусные хычины сделают день ярким и запоминающимся.
Короткая прогулка и рассказ гида о происхождении озера. Свободное время для фото и отдыха.
Черекская теснина
Проезд по дороге, вырубленной в скале — с остановками на смотровых точках. По пути гид познакомит вас с геологией ущелья и историей строительства этой дороги.
Село Верхняя Балкария
Знакомство с историческим высокогорным селом, осмотр старых каменных домов и традиционной архитектуры, истории о быте и культуре балкарского народа.
Перерыв на хычины
Остановка в проверенном месте. Горячие лепёшки с сыром или картошкой + горный воздух = идеальный перекус.
Аул Кюмлюм и башня Абаевых
Изучение оборонительного сооружения, сохранившегося с древних времён. Самая атмосферная часть маршрута с настоящим духом старины.
Примерный тайминг
12:00 — выезд из Нальчика 13:10 — Голубое озеро 14:30 — Черекское ущелье 15:00 — Верхняя Балкария, обед, свободное время 17:00 — выезд из Верхней Балкарии 18:00 — прибытие в Нальчик
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса, страховка пассажиров
Места в транспорте распределяются заранее, чем раньше бронирование, тем ближе место в автобусе
Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной физической подготовки
С вами будет гид из нашей команды
в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1870 ₽
Дети до 12 лет
1770 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Верхняя Балкария - это завораживающая красота гор и ущелья. Это надо обязательно увидеть. А какой вкусный местный травяной горный чай подают вместе с хычинами в Верхней Балкарии… Такая экскурсия обязательна к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Доржима
все понравилось. рекомендую. отличный гид, удобный транспорт. спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
экскурсия прошла комфортно и интересно! спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор»