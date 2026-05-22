Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор

Групповая экскурсия из Нальчика
Погрузитесь в горную сказку Кабардино-Балкарии! В программе — Верхняя Балкария, Черекская теснина, Голубое озеро, старинные башни. Природа, история, легенды и вкусные хычины сделают день ярким и запоминающимся.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Голубое озеро

Короткая прогулка и рассказ гида о происхождении озера. Свободное время для фото и отдыха.

Черекская теснина

Проезд по дороге, вырубленной в скале — с остановками на смотровых точках. По пути гид познакомит вас с геологией ущелья и историей строительства этой дороги.

Село Верхняя Балкария

Знакомство с историческим высокогорным селом, осмотр старых каменных домов и традиционной архитектуры, истории о быте и культуре балкарского народа.

Перерыв на хычины

Остановка в проверенном месте. Горячие лепёшки с сыром или картошкой + горный воздух = идеальный перекус.

Аул Кюмлюм и башня Абаевых

Изучение оборонительного сооружения, сохранившегося с древних времён. Самая атмосферная часть маршрута с настоящим духом старины.

Примерный тайминг

12:00 — выезд из Нальчика
13:10 — Голубое озеро
14:30 — Черекское ущелье
15:00 — Верхняя Балкария, обед, свободное время
17:00 — выезд из Верхней Балкарии
18:00 — прибытие в Нальчик

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса, страховка пассажиров
  • Места в транспорте распределяются заранее, чем раньше бронирование, тем ближе место в автобусе
  • Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной физической подготовки
  • С вами будет гид из нашей команды

в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1870 ₽
Дети до 12 лет1770 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!

Отзывы и рейтинг

Елена
Верхняя Балкария - это завораживающая красота гор и ущелья. Это надо обязательно увидеть. А какой вкусный местный травяной горный чай подают вместе с хычинами в Верхней Балкарии… Такая экскурсия обязательна к посещению!
Д
все понравилось. рекомендую. отличный гид, удобный транспорт. спасибо
Е
экскурсия прошла комфортно и интересно! спасибо!
