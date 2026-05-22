Погрузитесь в горную сказку Кабардино-Балкарии! В программе — Верхняя Балкария, Черекская теснина, Голубое озеро, старинные башни. Природа, история, легенды и вкусные хычины сделают день ярким и запоминающимся.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Голубое озеро

Короткая прогулка и рассказ гида о происхождении озера. Свободное время для фото и отдыха.

Черекская теснина

Проезд по дороге, вырубленной в скале — с остановками на смотровых точках. По пути гид познакомит вас с геологией ущелья и историей строительства этой дороги.

Село Верхняя Балкария

Знакомство с историческим высокогорным селом, осмотр старых каменных домов и традиционной архитектуры, истории о быте и культуре балкарского народа.

Перерыв на хычины

Остановка в проверенном месте. Горячие лепёшки с сыром или картошкой + горный воздух = идеальный перекус.

Аул Кюмлюм и башня Абаевых

Изучение оборонительного сооружения, сохранившегося с древних времён. Самая атмосферная часть маршрута с настоящим духом старины.

Примерный тайминг

12:00 — выезд из Нальчика

13:10 — Голубое озеро

14:30 — Черекское ущелье

15:00 — Верхняя Балкария, обед, свободное время

17:00 — выезд из Верхней Балкарии

18:00 — прибытие в Нальчик

Организационные детали