Проведём день наедине с природой. Побываем у самого глубокого в Европе карстового озера и надышимся ароматом трав на альпийских лугах. Окажемся в Черекской теснине с отвесными стенами и поднимемся на высоту 2162 м — на перевал Куроят. А ещё исследуем загадочное село-призрак Кюнлюм, где время навсегда замерло в 1940-х.
Описание экскурсии
- Голубое озеро — самый глубокий карстовый водоём в Европе.
- Черекская теснина — с отвесными скалами, сквозь которые пробила путь бурная река.
- Древний аул Кюнлюм — село-призрак и сердце средневековой истории Верхней Балкарии.
- Перевал Куроят — вы окажетесь на высоте 2162 м. и полюбуетесь слиянием рек Псыгансу и Черек-Балкарский.
- Термальный источник Аушигер — желающие искупаются в целебных минеральных водах.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели.
- Оплачивается дополнительно: обед — от 400 ₽ за чел., посещение горячих источников — 500 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1995 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
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