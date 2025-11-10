Экскурсия к Уллу-Тау предлагает уникальную возможность провести день в окружении захватывающих пейзажей и древних легенд.
Путешественники посетят Поляну желаний, где можно загадать самое сокровенное, и увидят природную икону на скале. Маршрут
Путешественники посетят Поляну желаний, где можно загадать самое сокровенное, и увидят природную икону на скале. Маршрут
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Вдохновляющие пейзажи
- 🔮 Поляна желаний
- 🗿 Мужской и женский камни
- 🖼 Природная икона
- 📜 Балкарские легенды
Что можно увидеть
- Поляну желаний
- Мужской и женский камни
- Природную икону на скале
Описание экскурсии
Вы отправитесь к священной горе Уллу-Тау, где мечты становятся реальностью. Её называют Матерью-горой и приходят просить о здоровье, семье, исцелении и долгожданной беременности. Паломники и путешественники со всего света ищут здесь новых сил и внутреннего обновления.
Вы увидите:
- Поляну желаний. Здесь можно сложить пирамидки из камней и попросить у горы исполнения желаний
- Мужской и женский камни — места, где просят о здоровье близких и помощи для семьи
- Загадочные пейзажи, которые надолго останутся в памяти
В дороге вас будут сопровождать легенды. Вы узнаете, почему Уллу-Тау называют Мать-горой и какие необычные истории живут среди этих гор.
Примерное расписание поездки
- 8:00 — выезд из Нальчика
- 9:30 — первая остановка и начало подъёма на автомобильном лифте
- Подъём по 370 ступеням к следующей точке маршрута
- 40 минут пути на транспорте с фотостопами
- Пеший подъём к Поляне желаний — 1,5 часа в одну сторону неспешным шагом
- Спуск обратно и дорога домой
- 18:30 — прибытие в Нальчик
Организационные детали
- Едем на автомобилях повышенной проходимости
- Возьмите с собой паспорт. Позаботьтесь о тёплой одежде, удобной обуви и солнцезащитных очках
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Марии в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьяна — Организатор в Нальчике
Мы представляем бюро путешествий, которое специализируется на организации незабываемых путешествий по Кавказу. Предлагаем уникальные программы — от походов и треккинга до индивидуальных джип-туров и экскурсий-знакомств с традициями и культурой местных народов.Задать вопрос
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
10 500 ₽ за человека
-
35%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
9750 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.