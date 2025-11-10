Экскурсия к Уллу-Тау предлагает уникальную возможность провести день в окружении захватывающих пейзажей и древних легенд.Путешественники посетят Поляну желаний, где можно загадать самое сокровенное, и увидят природную икону на скале. Маршрут

включает посещение мужского и женского камней, где просят о здоровье и благополучии. Весь путь сопровождается рассказами о том, почему Уллу-Тау называют мостом к богу. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и внутреннее обновление

Описание экскурсии

Вы отправитесь к священной горе Уллу-Тау, где мечты становятся реальностью. Её называют Матерью-горой и приходят просить о здоровье, семье, исцелении и долгожданной беременности. Паломники и путешественники со всего света ищут здесь новых сил и внутреннего обновления.

Вы увидите:

Поляну желаний . Здесь можно сложить пирамидки из камней и попросить у горы исполнения желаний

Мужской и женский камни — места, где просят о здоровье близких и помощи для семьи

— места, где просят о здоровье близких и помощи для семьи Загадочные пейзажи, которые надолго останутся в памяти

В дороге вас будут сопровождать легенды. Вы узнаете, почему Уллу-Тау называют Мать-горой и какие необычные истории живут среди этих гор.

Примерное расписание поездки

8:00 — выезд из Нальчика

9:30 — первая остановка и начало подъёма на автомобильном лифте

Подъём по 370 ступеням к следующей точке маршрута

40 минут пути на транспорте с фотостопами

Пеший подъём к Поляне желаний — 1,5 часа в одну сторону неспешным шагом

Спуск обратно и дорога домой

18:30 — прибытие в Нальчик

Организационные детали