Уникальный опыт – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Нальчике, цены от 13 515 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    14 мая 2024
    Ретрит в горах с гидом-психологом
    Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
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    то, чем занимается. Доступно и захватывающе рассказывала про историю и быт жителей КБР, а также знает секретные места, куда туристы не доезжают. Особенно запомнился пикник на Альпийской лужайке с шикарным видом. Ретрит превзошел все ожидания. Если хочется сбежать от суеты и немного заземлиться, то смело выбирайте данный тур!

  • Н
    Надя
    8 мая 2024
    Романтическая ночь в горах
    Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2021
    Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
    Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
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    аккуратно, особая благодарность за фотографии на профессиональную камеру. Немного не хватило рассказов про местные обычаи, легенды, и не было радужной форели:)

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
  2. Ретрит в горах с гидом-психологом
  3. Романтическая ночь в горах
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 13 515 до 22 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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