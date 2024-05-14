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то, чем занимается. Доступно и захватывающе рассказывала про историю и быт жителей КБР, а также знает секретные места, куда туристы не доезжают. Особенно запомнился пикник на Альпийской лужайке с шикарным видом. Ретрит превзошел все ожидания. Если хочется сбежать от суеты и немного заземлиться, то смело выбирайте данный тур!