1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий14 мая 2024Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
- ННадя8 мая 2024Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.
- ЮЮлия27 июля 2021Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Уникальный опыт»
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