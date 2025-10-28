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на больших автобусах,рекомендуем его маршруты. Виталий - местный уроженец,влюбленный в свой край. Он водит по нестандартным маршрутам разной сложности и протяженности. Очень уравновешенный и спокойный,терпеливый человек,который сам будучи в отличной форме,спокойно сбавлял ради нас темп,делал остановки,изменил маршрут для более комфортного прохождения. Без местного проводника невозможно увидеть заповедные красоты,таящиеся в нескольких км от города. Мы увидели кабана (с безопасного расстояния),парящих охотящихся канюков,щурок, кучу благодушных лоснящиеся коров, овец. Виталий нас привел на поляну,заросшую дикими яблонями,шиповником,кизилом, алычой - просто какой-то рай. Виды на горы непередаваемые. В конце маршрута спустились к роднику с вкусной освежающей водой. И на маршрутке вернулись в Нальчик. Очень надеемся продолжить походы под руководством Виталия в следующем году. Трипстеру благодарны за информацию об этой экскурсии и советуем разместить информацию о других маршрутах с этим проводником