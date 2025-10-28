Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: На Площади 400-летия
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Огромное спасибо Виталию за чудесную экскурсию, получили массу впечатлений, узнали много нового. Рекомендуем однозначно, приедем ещё!
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Н
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно только тесное соприкосновение с
+3
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Е
Виталий провёл увлекательную пешую прогулку, за время которой, несмотря на сильный туман, удалось увидеть чудесные места, насладиться дарами природы (алыча, кизил, яблоки), надышаться чистейший воздухом. Замечательное времяпрепровождение для любителей природы и активного отдыха!
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К
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели экскурсии с толпами туристов
+4
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Если вы "ходок" и не любите сидеть на месте, то это пешая прогулка для вас. Проходит практически индивидуально. Этих троп нет на карте (проверяла). Прекрасное времяпровождение для любителей природы и активного отдыха!
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А
Спасибо экскурсоводу Виталию за то, что мы увидили Нальчик у себя под ногами. На маршруте мы прошли: луга, леса, реку,
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Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
+6
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Всего 80 отзывов в Нальчике в категории "Медитации"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Медитации»
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