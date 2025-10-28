Мои заказы

Медитации – экскурсии в Нальчике

Найдено 4 экскурсии в категории «Медитации» в Нальчике, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: На Площади 400-летия
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Лысая поляна долины реки Нальчик
Огромное спасибо Виталию за чудесную экскурсию, получили массу впечатлений, узнали много нового. Рекомендуем однозначно, приедем ещё!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Лысая поляна долины реки Нальчик
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно только тесное соприкосновение с
читать дальшеуменьшить

природой меня могло удовлетворить, но Виталий своими рассказами добавлял ещё и ещё "соуса" к нашему путешествию. Природа края, жизнь местных и их быт раскрылись перед моим воображением. Сам пеший тур оказался не утомительным. Я насобирала шиповника, увидела вживую многие известные породы деревьев и побродила по лесу (предусмотрено маршрутом). Довольные и счастливые спустились с поляны, чтобы снова спланировать путь вверх.

Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно+3
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Лысая поляна долины реки Нальчик
Виталий провёл увлекательную пешую прогулку, за время которой, несмотря на сильный туман, удалось увидеть чудесные места, насладиться дарами природы (алыча, кизил, яблоки), надышаться чистейший воздухом. Замечательное времяпрепровождение для любителей природы и активного отдыха!
Виталий провёл увлекательную пешую прогулку, за время которой, несмотря на сильный туман, удалось увидеть чудесные места,
Виталий провёл увлекательную пешую прогулку, за время которой, несмотря на сильный туман, удалось увидеть чудесные места,
Виталий провёл увлекательную пешую прогулку, за время которой, несмотря на сильный туман, удалось увидеть чудесные места,
Вам был полезен этот отзыв?
К
Лысая поляна долины реки Нальчик
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели экскурсии с толпами туристов
читать дальшеуменьшить

на больших автобусах,рекомендуем его маршруты. Виталий - местный уроженец,влюбленный в свой край. Он водит по нестандартным маршрутам разной сложности и протяженности. Очень уравновешенный и спокойный,терпеливый человек,который сам будучи в отличной форме,спокойно сбавлял ради нас темп,делал остановки,изменил маршрут для более комфортного прохождения. Без местного проводника невозможно увидеть заповедные красоты,таящиеся в нескольких км от города. Мы увидели кабана (с безопасного расстояния),парящих охотящихся канюков,щурок, кучу благодушных лоснящиеся коров, овец. Виталий нас привел на поляну,заросшую дикими яблонями,шиповником,кизилом, алычой - просто какой-то рай. Виды на горы непередаваемые. В конце маршрута спустились к роднику с вкусной освежающей водой. И на маршрутке вернулись в Нальчик. Очень надеемся продолжить походы под руководством Виталия в следующем году. Трипстеру благодарны за информацию об этой экскурсии и советуем разместить информацию о других маршрутах с этим проводником

Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели+4
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Лысая поляна долины реки Нальчик
Если вы "ходок" и не любите сидеть на месте, то это пешая прогулка для вас. Проходит практически индивидуально. Этих троп нет на карте (проверяла). Прекрасное времяпровождение для любителей природы и активного отдыха!
Если вы "ходок" и не любите сидеть на месте, то это пешая прогулка для вас. Проходит
Если вы "ходок" и не любите сидеть на месте, то это пешая прогулка для вас. Проходит
Вам был полезен этот отзыв?
А
Лысая поляна долины реки Нальчик
Спасибо экскурсоводу Виталию за то, что мы увидили Нальчик у себя под ногами. На маршруте мы прошли: луга, леса, реку,
читать дальшеуменьшить

флору и фауну данной местности. Маршрут очень интересен для подготовленных физически людей (важно подобрать нужную обувь и экипировку). Можно взять палочки для скандинавской ходьбы для спуска.
До пяти звезд не хватило структурированного рассказа, связанности повествования между локациями. Не учитывается растягивание группы, в следствие чего не все могут услышать часть информации. У нас была компания из 10 человек, мы немного переборщили с запасами воды, поэтому стоит учитывать порции воды на человека. По окончании экскурсии Виталий отводит к чистому роднику, из которого можно набрать хорошей холодной питьевой воды. Из ОГРОМНОГО плюса можно выделить, что Виталий предоставил образцы минералов из собственной коллекции. Очевидно колоссальное познание экскурсовода данной местности, но, к сожалению, ввиду указанных выше причин, не удалось получить полную картину. Обязательно посетите данную экскурсию и активно задавайте вопросы.

Спасибо экскурсоводу Виталию за то, что мы увидили Нальчик у себя под ногами. На маршруте мы
Спасибо экскурсоводу Виталию за то, что мы увидили Нальчик у себя под ногами. На маршруте мы
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Лысая поляна долины реки Нальчик
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,+6
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 80 отзывов в Нальчике в категории "Медитации"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Медитации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии;
  2. Лысая поляна долины реки Нальчик;
  3. Экодень в окрестностях Нальчика;
  4. Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Гижгит;
  8. Приэльбрусье;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Медитации" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2026 год по теме «Медитации», 80 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь