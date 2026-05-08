Это путешествие в Хуламо-Безенгийское ущелье — одно из самых диких и мало посещаемых мест Кабардино-Балкарии. Вы доедете до подножия Безенгийской стены, постоите на «Языке Тролля», увидите самый длинный ледник России и почувствуете настоящую мощь гор.

Хуламо-Безенгийское ущелье — поедем по живописной дороге вдоль реки Черек, через лесистый серпантин и узкую теснину с отвесными скалами.

Водопад Тыжынты-су — остановимся у изящного водопада в Безенгийской теснине.

Замок Жабо-кала и «Язык Тролля» — проедем мимо средневековой башни и выйдем к одной из самых зрелищных смотровых площадок с видом на ущелье и горы.

Верховья ущелья — дальше по маршруту места, куда не добирается большинство туристов: альпийские луга, бурные реки, водопады и дикая природа.

Безенгийская стена — самый высокий участок Кавказа. Этот мощный горный массив называют «Кавказскими Гималаями».

Треккинг к леднику — совершим несложный пеший выход к Безенгийскому леднику, посмотрим, как рождаются горные реки, и попробуем ледниковую воду.

Вы узнаете:

как формировалось Хуламо-Безенгийское ущелье

какие народы населяли эти места и как складывалось балкарское общество

какие вершины входят в Безенгийскую стену

как развивался альпинизм на Кавказе

как образуются ледники и горные реки

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Нальчика

9:00 — водопад Тыжынты-су

10:00 — «Язык Тролля»

11:00 — лёгкий перекус

12:00 — башня Ак-кала

13:30 — подножие Безенгийской стены

16:00 — выезд обратно

18:30 — возвращение в Нальчик

