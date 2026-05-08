К водопадам и ледникам! Из Нальчика - до Безенгийской стены
Доехать туда, куда многие не добираются, и увидеть самый высокий район Кавказа
Это путешествие в Хуламо-Безенгийское ущелье — одно из самых диких и мало посещаемых мест Кабардино-Балкарии.
Вы доедете до подножия Безенгийской стены, постоите на «Языке Тролля», увидите самый длинный ледник России и почувствуете настоящую мощь гор.
Описание экскурсии
Хуламо-Безенгийское ущелье — поедем по живописной дороге вдоль реки Черек, через лесистый серпантин и узкую теснину с отвесными скалами.
Водопад Тыжынты-су — остановимся у изящного водопада в Безенгийской теснине.
Замок Жабо-кала и «Язык Тролля» — проедем мимо средневековой башни и выйдем к одной из самых зрелищных смотровых площадок с видом на ущелье и горы.
Верховья ущелья — дальше по маршруту места, куда не добирается большинство туристов: альпийские луга, бурные реки, водопады и дикая природа.
Безенгийская стена — самый высокий участок Кавказа. Этот мощный горный массив называют «Кавказскими Гималаями».
Треккинг к леднику — совершим несложный пеший выход к Безенгийскому леднику, посмотрим, как рождаются горные реки, и попробуем ледниковую воду.
Вы узнаете:
как формировалось Хуламо-Безенгийское ущелье
какие народы населяли эти места и как складывалось балкарское общество
какие вершины входят в Безенгийскую стену
как развивался альпинизм на Кавказе
как образуются ледники и горные реки
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Нальчика 9:00 — водопад Тыжынты-су 10:00 — «Язык Тролля» 11:00 — лёгкий перекус 12:00 — башня Ак-кала 13:30 — подножие Безенгийской стены 16:00 — выезд обратно 18:30 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике
Дополнительно оплачивается вход в национальный парк — 200 ₽ с человека
Маршрут включает лёгкий треккинг
С вами будет гид-проводник из нашей команды
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 418 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!
