читать дальше

на славу. По присланному рецепту мы также смогли повторить их даже на выезде в лесу))) Всё красиво, аккуратно, доходчиво. Хозяйка угощала нас восхитительным травяным чаем со сладостями, сыром, солениями к хычинам. Что не съели, забрали с собой. Однозначно рекомендую к посещению, это вкусно, интересно, полезно и необычно