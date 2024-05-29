Активности – экскурсии в Нальчике

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Нальчике, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 2 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
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    😊 Фатима научила нас делать хычины, рассказала о всех тонкостях этого дела. Приехав домой, у нас самих получилось приготовить хычины. Теперь будем удивлять своих гостей этим вкусным и необычным для нашего региона блюдом. Спасибо! Прикладываю фото наших первых самостоятельно приготовленных хычинов.

  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Путешествие к сокрытому Сугану
    Если вы хотите получить незабываемые впечатления от индивидуальной экскурсии и увидеть неописуемой красоты горы, реки и ущелья - то Вам
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    к Анне 🏔️ Анна очень приятный в общении человек и замечательный гид! Знает самые укромные уголки Нальчика❤️ мы обязательно еще вернемся!

  • Х
    Хельга
    8 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
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    на славу. По присланному рецепту мы также смогли повторить их даже на выезде в лесу))) Всё красиво, аккуратно, доходчиво. Хозяйка угощала нас восхитительным травяным чаем со сладостями, сыром, солениями к хычинам. Что не съели, забрали с собой. Однозначно рекомендую к посещению, это вкусно, интересно, полезно и необычно

    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем
  • С
    Саша
    27 апреля 2024
    Путешествие к сокрытому Сугану
    Анна - приятная, энергичная девушка, отважная и позитивная. Рекомендую «Путешествие к сокрытому Сугану» всем, кто хочет насладиться захватывающими пейзажами, вкусно поесть и провести время в компании хорошего человека, заинтересованного в том, чтобы вам все понравилось. Спасибо за путешествие и душевность!
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2024
    Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
    Анна, наш гид, знающий своё дело, интересно подающий информацию и просто позитивный человек. Изначально задала лёгкий тон нашей экскурсии, поэтому
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    мы не устали при такой долгой дороге. Машину водит по горам как профи. Маршрут насыщенный, интересный, увлекательный и разноплановый. Молодец! Уже порекомендовала её своим друзьям.

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень душевный человек. Все рассказала и обучила,хычины получились вкусные.
    Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень
  • С
    Сергей
    13 января 2024
    Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
    Все было отлично, Аня просто молодец
  • А
    Алексей
    5 января 2024
    Путешествие к сокрытому Сугану
    Анна показала нам безумно красивые места. Красные камни на речке прекрасны. Метиген являет собой величественное зрелище. Анне огромное спасибо!
  • А
    Анастасия
    19 июля 2023
    Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
    Анна - великолепный гид! Очень много рассказывала,показывала! Такой интересной,познавательной,увлекательной и захватывающей экскурсии ещё не было в моей жизни! Спасибо огромное
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    за полученные впечатления!!! Всем рекомендую! Очень запоминающаяся информацию и то,как преподносит ее гид. Шутки,разные истории,увлекательные исторические факты. А так же много мест,в которые обычно не возят туристов - нам показали. Спасибо еще раз за тур!

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2021
    Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
    Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
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    аккуратно, особая благодарность за фотографии на профессиональную камеру. Немного не хватило рассказов про местные обычаи, легенды, и не было радужной форели:)

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мастер-класс по приготовлению хычинов
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  3. Путешествие к сокрытому Сугану
  4. Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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