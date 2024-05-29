1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 мая 2024Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
- ВВиктория14 мая 2024Если вы хотите получить незабываемые впечатления от индивидуальной экскурсии и увидеть неописуемой красоты горы, реки и ущелья - то Вам
- ХХельга8 мая 2024Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
- ССаша27 апреля 2024Анна - приятная, энергичная девушка, отважная и позитивная. Рекомендую «Путешествие к сокрытому Сугану» всем, кто хочет насладиться захватывающими пейзажами, вкусно поесть и провести время в компании хорошего человека, заинтересованного в том, чтобы вам все понравилось. Спасибо за путешествие и душевность!
- ННаталья23 апреля 2024Анна, наш гид, знающий своё дело, интересно подающий информацию и просто позитивный человек. Изначально задала лёгкий тон нашей экскурсии, поэтому
- ООльга7 апреля 2024Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень душевный человек. Все рассказала и обучила,хычины получились вкусные.
- ССергей13 января 2024Все было отлично, Аня просто молодец
- ААлексей5 января 2024Анна показала нам безумно красивые места. Красные камни на речке прекрасны. Метиген являет собой величественное зрелище. Анне огромное спасибо!
- ААнастасия19 июля 2023Анна - великолепный гид! Очень много рассказывала,показывала! Такой интересной,познавательной,увлекательной и захватывающей экскурсии ещё не было в моей жизни! Спасибо огромное
- ЮЮлия27 июля 2021Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Активности»
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