1 день

Прибытие в Минеральные Воды

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды* до 12:00-12:30.

12:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

Остановка на обед за дополнительную плату.

Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.

После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки (в часы работы канатной дороги за дополнительную плату: 300 руб. /чел.) открывается панорамный вид на столицу Республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко.

В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.

После экскурсии размещение в отеле Азимут 4*.

* При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.