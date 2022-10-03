Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды* до 12:00-12:30.
12:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.
Остановка на обед за дополнительную плату.
Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году.
Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.
После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки (в часы работы канатной дороги за дополнительную плату: 300 руб. /чел.) открывается панорамный вид на столицу Республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко.
В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.
После экскурсии размещение в отеле Азимут 4*.
* При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.
Ущелье сформировалось под влиянием бегущей речной воды: она «прорезала» в массиве Скалистого хребта узкий и глубокий каньон.
Средняя ширина прохода в ущелье составляет всего лишь 20 метров; с обеих сторон над узкой тропинкой нависают древние горы, высота которых достигает 800 метров.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.
Переезд через перевал Актопрак (2 200 м. над у. м.) на джипах.
Во время поездки вы полюбуетесь величественными горами — с высоты птичьего полёта.
Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.).
Эльтюбю известны впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями.
Именно Эльтюбю является Родиной самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Завтрак в гостинице или сух. паек. Встреча с гидом.
Трансфер в Приэльбрусье. Прибытие на поляну Азау.
Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м. на канатной дороге (за доп. плату).
Начиная с высоты 3500 м., Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доп плату) до Приюта 11 (высота 4200 м.).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
Посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан».
Воды «Гедуко»обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.
Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.
Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.
Завтрак. Освобождение номеров.
Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.
Посещение Археолого-туристского комплекса «Верхняя Балкария».
На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников.
Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.
Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был свят в этой местности.
Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.
Остановка у Голубого озёра, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.
Глубина озера составляет 278 метров, что делает его третьим по глубине в России.
Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.
* При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
ребенок или взрослый
|Отель «Азимут» 4*, супериор twin/dbl
|45000
|47500 стандарт/ 54000 супериор
|37000
Гости отеля в течение дня могут пользоваться бассейном.
Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.
Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча. Групповой трансфер из аэропорта / железнодорожного вокзала рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту, на выходе из зала прилёта, туристов встречает гид. Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Проводы. Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на железнодорожный вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени. Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.