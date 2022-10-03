Рождественский мультиактив на Эльбрусе

Приглашаем вас посетить Кабардино-Балкарию - самую высокогорную республику нашей страны

5
3 отзыва
Приглашаем вас посетить Кабардино-Балкарию – самую высокогорную республику нашей страны.

Начнется ваше яркое путешествие со знакомства со столицей региона, городом Нальчиком, и посещения термальных источников. Далее вас ждет море впечатлений – переезд на курорт Эльбрус с остановкой на Голубых озерах, подъем к высокогорному селению Верхняя Балкария с обедом у горцев, а также высокогорная экскурсия на Эльбрус на высоту почти 4000 м над у м. в царство бескрайних гор.

Джипинг через перевал Актопрак к склепам древнего балкарского селения Эльтюбю (XIII-XVIII вв.) с остановкой у Чегемских водопадов станут прекрасным завершением полного впечатлений путешествия.
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв

Что вас ожидает 🤩

Эльбрус
Эльбрус
Поднимемся на головокружительную высоту на самую высокую гору России и Европы
Чегемское ущелье
Чегемское ущелье
Прогуляемся по одному из самых живописных ущелий на Северном Кавказе
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Увидим средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды* до 12:00-12:30.

12:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

Остановка на обед за дополнительную плату.

Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.

После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки (в часы работы канатной дороги за дополнительную плату: 300 руб. /чел.) открывается панорамный вид на столицу Республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко.

В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.

После экскурсии размещение в отеле Азимут 4*.

* При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.

2 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.

Ущелье сформировалось под влиянием бегущей речной воды: она «прорезала» в массиве Скалистого хребта узкий и глубокий каньон.

Средняя ширина прохода в ущелье составляет всего лишь 20 метров; с обеих сторон над узкой тропинкой нависают древние горы, высота которых достигает 800 метров.

Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.

Переезд через перевал Актопрак (2 200 м. над у. м.) на джипах.

Во время поездки вы полюбуетесь величественными горами — с высоты птичьего полёта.

Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.).

Эльтюбю известны впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями.

Именно Эльтюбю является Родиной самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам
3 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус»

Завтрак в гостинице или сух. паек. Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье. Прибытие на поляну Азау.

Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м. на канатной дороге (за доп. плату).

Начиная с высоты 3500 м., Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доп плату) до Приюта 11 (высота 4200 м.).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе (самостоятельно).

Посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан».

Воды «Гедуко»обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.

Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.

Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»
4 день

Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Завтрак. Освобождение номеров.

Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.

Посещение Археолого-туристского комплекса «Верхняя Балкария».

На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников.

Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.

Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был свят в этой местности.

Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.

Остановка у Голубого озёра, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.

Глубина озера составляет 278 метров, что делает его третьим по глубине в России.

Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.

* При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.

Голубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/размещениеместо в двухместном номереОдноместное размещениеДополнительное место
ребенок или взрослый
Отель «Азимут» 4*, супериор twin/dbl4500047500 стандарт/ 54000 супериор37000

Гости отеля в течение дня могут пользоваться бассейном.

Варианты проживания

Отель «AZIMUT Нальчик»

3 ночи

Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы по программе
  • Транспортные услуги внедорожников
  • Проживание в отеле на выбор в номере выбранной категории
  • Услуги гидов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Экологические сборы
  • Питание, указанное в программе: завтраки в отеле (шведский стол, 1 обед национальной кухни)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины, обеды)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Спиртные напитки
  • Аренда ратрака или снегохода – от 5 000 рублей
  • Билеты на канатно-кресельную дорогу Азау – от 1 400 рублей
  • Билеты на канатную дорогу Нальчик – от 300 рублей
  • Страховка от н/с
  • Оплата за входной билет в термальный источник – от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная (мембранная) куртка;
  • трекинговые брюки из синтетической ткани;
  • горные трекинговые ботинки;
  • желательно иметь термобелье, флисовую кофту;
  • перчатки, шапка, кепка;
  • сменное белье, купальник, носки;
  • умывальные принадлежности;
  • накидка от дождя (дождевик);
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • обычная летняя одежда для экскурсионной части тура футболки, легкие брюки и шорты, легкая обувь (сандали), одежда для выхода в кафе и рестораны.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как осуществляются встреча и проводы туристов?

Встреча. Групповой трансфер из аэропорта / железнодорожного вокзала рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту, на выходе из зала прилёта, туристов встречает гид. Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Проводы. Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на железнодорожный вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени. Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
3 окт 2022
Хотелось отметить высокий профессионализм водителя Магомеда,"улетный" экскурсовод Алик по цитадели в Дербенте, изумительный экскурсовод в этно-доме Кубачи, интересные и душевные люди в дом-музее Р. Гамзатова и мастерской в Унцугуле. По организации вылетов были разночтения времени в разных точках покупок туров, не понравился гостевой дом(много неприятных нюансов). Не отказались бы от большего общения с природными красотами. Порекомендую ли тур и оператора? -да. Благодарим за замечательный отпуск. Юлия и Леонид
Е
20 сен 2022
Организаторы отвечали на все вопросы, все прошло хорошо. Единственное наш рейс задержали на взлёте и на посадке и группе пришлось нас ждать в микроавтобусе. Стоит корректировать время трансфера, оно было лишь на 10 минут больше ожидаемого времени прибытия самолета, а в этот день проходили учения мчс, что нерезкость в данном регионе как оказалось и мы переживали, что трансфер нас не дождётся.
И
29 авг 2022
Все супер, от начала и до конца) отвечали на все вопросы) все прошло гладко и без проблем)👌🏾😎

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