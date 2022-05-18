1 день

Прибытие в Минеральные Воды

Город прибытия уточнять при бронировании. Поумолчанию мы встречаем туристов в Нальчике, если аэропорт открыт и есть рейсы.

12:30 групповой трансфер из а/п или ж/д г. Нальчик.

В случае, если аэропорт Нальчика закрыт, мы сообщаем эту информацию во время бронирования и рекомендуем брать билеты в Минеральные Воды, откуда доставим в Нальчик комфортным групповым трансфером.

14:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод — если аэропорт в Нальчике закрыт или рейсов нет, точную информацию сообщаем при бронировании.

Обзорная экскурсия по городу.

Крепость Нальчик была основана генералом Ермоловым в 1818 году.

Особый колорит городу придаёт живописная панорама хребтов Кавказа, окаймляющих Нальчик полукольцом с юго- запада.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками, а так же прокатитесь на канатной дороге (в зависимости от графика работы, доплата от 300 рублей), которая проходит прямо над городским озером и поднимает вас на смотровую площадку, откуда открывается панорама города и вид на легендарный советский ресторан Сосруко – выполненный в виде головы богатыря – нарта.

Так же у вас будет возможность посетить бювет и отведать минеральной воды, которая является главным лечебным фактором этих мест.

На территории Нальчика действую 18 минеральных источников, различных по составу воды.

21:00 Размещение в отелях на выбор.

Для заезда 03.11-06.11:

В первый день: Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.

12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города прибытия.