Мультиактив на Эльбрусе

Приглашаем вас посетить Кабардино-Балкарию - самую высокогорную республику нашей страны

5
3 отзыва
Приглашаем вас посетить Кабардино-Балкарию – самую высокогорную республику нашей страны.

Начнется ваше яркое путешествие со знакомства со столицей региона, городом Нальчиком, и посещения термальных источников. Далее вас ждет море впечатлений – переезд на курорт Эльбрус с остановкой на Голубых озерах, подъем к высокогорному селению Верхняя Балкария с обедом у горцев, а также высокогорная экскурсия на Эльбрус на высоту почти 4000 м над у м. в царство бескрайних гор.

Джипинг через перевал Актопрак к склепам древнего балкарского селения Эльтюбю (XIII-XVIII вв.) с остановкой у Чегемских водопадов станут прекрасным завершением полного впечатлений путешествия.
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Ближайшие даты:
29
сен
3
ноя
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Нальчик
Нальчик
Познакомимся с богатой историей города и отведаем лечебной минеральной воды
Эльбрус
Эльбрус
Поднимемся на головокружительную высоту на самую высокую гору России и Европы
Чегемское ущелье
Чегемское ущелье
Прогуляемся по одному из самых живописных ущелий на Северном Кавказе
Эль-тюбю
Эль-тюбю
Побываем в древнем балкарском селении – “Чудо России” 2009
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Увидим средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды

Город прибытия уточнять при бронировании. Поумолчанию мы встречаем туристов в Нальчике, если аэропорт открыт и есть рейсы.

12:30 групповой трансфер из а/п или ж/д г. Нальчик.

В случае, если аэропорт Нальчика закрыт, мы сообщаем эту информацию во время бронирования и рекомендуем брать билеты в Минеральные Воды, откуда доставим в Нальчик комфортным групповым трансфером.

14:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод — если аэропорт в Нальчике закрыт или рейсов нет, точную информацию сообщаем при бронировании.

Обзорная экскурсия по городу.

Крепость Нальчик была основана генералом Ермоловым в 1818 году.

Особый колорит городу придаёт живописная панорама хребтов Кавказа, окаймляющих Нальчик полукольцом с юго- запада.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками, а так же прокатитесь на канатной дороге (в зависимости от графика работы, доплата от 300 рублей), которая проходит прямо над городским озером и поднимает вас на смотровую площадку, откуда открывается панорама города и вид на легендарный советский ресторан Сосруко – выполненный в виде головы богатыря – нарта.

Так же у вас будет возможность посетить бювет и отведать минеральной воды, которая является главным лечебным фактором этих мест.

На территории Нальчика действую 18 минеральных источников, различных по составу воды.

21:00 Размещение в отелях на выбор.

Для заезда 03.11-06.11:

В первый день: Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.

12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города прибытия.

2 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье.

Прибытие на поляну Азау.

Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доплата).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).

Начиная с высоты 3500 м Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе до Приюта 11 на высоту 4200м (доплата).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе (самостоятельно).

Посещение Долины Нарзанов.

По всему маршруту эко-тропы, которая пролегает по склону вдоль реки Баксан установлены беседки и устроены места отдыха.

На информационных щитах указано, какую флору и фауну можно встретить в Приэльбрусье.

Кроме того, с различных участков тропы видны вершины Эльбруса.

На Поляне Нарзанов из-под земли выходят на поверхность несколько источников углекислых нарзанов, окрашивая почву в желто-красный цвет.

Вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.

Разные виды нарзана можно продегустировать.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Возможна организация поездки в термальный комплекс «Гедуко», на территории которого есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры (доплата за транспорт и входные билеты).

Термальные воды “Гедуко”, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой, разной температурой, массажем и горками. Специально для самых маленьких была создана отдельная зона, позволяющая развлекаться детям по полной программе.

3 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам и совершите небольшую прогулку по Чегемской теснине.

Чегемская теснина считается одной из самых живописных на Северном Кавказе.

Река прорезала в толще Скалистого хребта узкий каньон, глубина которого местами достигает 800 метров, а ширина всего лишь 15 метров.

По дну теснины проложена автомобильная дорога, по которой вы прогуляетесь и полюбуетесь голубыми водами реки Чегем, отвесными скалами и хрустальными водопадами.

Обед с блюдами национальной кухни в кафе самостоятельно.

Далее вас ждет переезд через перевал Актопрак (2200 м наду. м.).

Вас ждут километры живописной горной дороги, с которой открываются величественные виды Кавказских гор.

Спустившись с перевала, вы отправитесь в одно из самых красивых и загадочных мест Чегемского ущелья – древнее балкарское селение Эль-тюбю (XIII-XVIII вв.) – “Чудо России” 2009 г.

Самые впечатляющие сооружения Эль-тюбю — каменные наземные склепы различных форм и средневековые башни.

Эль-Тюбю – родина самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

4 день

Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Завтрак.

Выселение из номеров.

Сегодня вы отправитесь в сердце Балкарии в ущелье реки Черек, где ещё со времен средневековья располагалось 18 горских аулов.

Историки считают, что эти поселения существуют здесь с XII века.

Археолого-туристский комплекс «Верхняя Балкария» – это синтез первозданной природы и самобытной архитектуры.

На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников культурного наследия и представляющих огромный интерес для любителей истории.

Вас ждёт встреча с местным жителем, знатоком этих мест, который расскажет о горской жизни, обычаях и обрядах местных жителей.

Вы увидите средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор.

Эти места своей уникальностью привлекают кинематографистов и немало фильмов снято в этом ущелье, в том числе и фильм Балабанова «Война».

Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в кафе, позволит вам ближе познакомиться с жизнью горцев.

Остановка у Голубого озера, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.

Глубина озера 278 метров, только два озера в России превосходят его по глубине.

Вода в озере всегда окрашена в голубой цвет, что делает его прекрасным в любую погоду.

Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00/трансфер в аэропорт г. Нальчик.

Для заезда 03.11-06.11:

В последний день тура: Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00.

*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города отправления.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/размещениеместо в двухместном номереОдноместное размещениеДополнительное место (ребенок или взрослый)

Отель Корона 3*

стандарт

34 000

36 000

нет

Отел Синдика 4*

Стандарт эконом, twin

35 000

36 500

эконом

нет

Отел Синдика 4*

комфорт

36 00041 000нет
Отель «Азимут» 4*, супериор43 000

43 000 стандарт/

54 000 супериор

35 000

Для гостей отеля Азимут – пользование бассейном в течение дня;

Для гостей отеля Синдика – пользование бассейном 45 минут в течение дня;

Для заезда 03.11-06.11:

В первый день: Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.

12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города прибытия.

В последний день тура: Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00.

*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города отправления.

Стоимость тура для заезда 03.11-06.11:

Отель/размещениеместо в двухместном номереОдноместное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Отель Корона 3*

Стандарт, только dbl

34000

нет

нет

Гранд Кавказ 4*

Стандарт, twin/dbl

36000

42000

29500

Отель «Азимут» 4*, супериор twin/dbl

3800042000 стандарт/ 49000 супериор

29500

Варианты проживания

Отель «AZIMUT Нальчик»

3 ночи

Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы по программе
  • Транспортные услуги внедорожников
  • Проживание в отеле на выбор в номере выбранной категории
  • Услуги гидов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Экологические сборы
  • Питание, указанное в программе: завтраки в отеле шведский стол, обед национальной кухни в кафе в 4 день)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины, обеды)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Спиртные напитки
  • Аренда ратрака или снегохода – от 2 500 рублей
  • Билеты на канатно-кресельную дорогу Азау – от 1 400 рублей
  • Билеты на канатную дорогу Нальчик – от 300 рублей
  • Страховка от н/с
  • Транспортные услуги на термальный источник Гедуко
  • Оплата за входной билет в термальный источник – от 450 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная (мембранная) куртка;
  • трекинговые брюки из синтетической ткани;
  • горные трекинговые ботинки;
  • желательно иметь термобелье, флисовую кофту;
  • перчатки, шапка, кепка;
  • сменное белье, купальник, носки;
  • умывальные принадлежности;
  • накидка от дождя (дождевик);
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • обычная летняя одежда для экскурсионной части тура футболки, легкие брюки и шорты, легкая обувь (сандали), одежда для выхода в кафе и рестораны.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Куда точно я должен прилететь?

По умолчанию мы встречаем туристов в Нальчике, если аэропорт открыт и есть рейсы. Также туда можно добраться на поезде.

Если аэропорт в Нальчике на ваши даты будет закрыт или рейсов не будет, мы предложим вам бронировать билеты в Минеральные Воды. В этом случае там вас будет ожидать комфортный групповой трансфер в Нальчик.

Для вашего комфорта рекомендуем не покупать билеты до подтверждения тура, актуальную информацию о месте встречи мы сможем сообщить только во время бронирования.

Для заезда 03.11-06.11:

В первый день: Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.

12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города прибытия.

В последний день тура: Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00.

*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города отправления.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 мая 2022
Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по утра просто сказка!
Отдельная благодарность гидам Аскеру, Алле, чудесные, добрые люди, прекрасные экскурсии! Встретили, проводили, были с нами все это время. Ещё поедем обязательно на Кавказ через вашу компания!
Д
8 мая 2022
Тур «три ущелья». Очень понравилось, знакомит с Кабардино-Балкарией. Организовано хорошо, никакой спешки и гонки, все комфортно. Сопровождающие Алла, Танзиля и водитель Аслан, большое им спасибо! Рассказывали интересно, везли аккуратно:). Погода немного подкачала, но я ещё обязательно вернусь
A
17 фев 2021
Мультиактив на Эльбрусе: великолепный тур, потрясающие виды, отличная организация. Гиды выше всяких похвал! Гостиницы хорошие. Всем рекомендую! Большое спасибо!!!

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