Город прибытия уточнять при бронировании. Поумолчанию мы встречаем туристов в Нальчике, если аэропорт открыт и есть рейсы.
12:30 групповой трансфер из а/п или ж/д г. Нальчик.
В случае, если аэропорт Нальчика закрыт, мы сообщаем эту информацию во время бронирования и рекомендуем брать билеты в Минеральные Воды, откуда доставим в Нальчик комфортным групповым трансфером.
14:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод — если аэропорт в Нальчике закрыт или рейсов нет, точную информацию сообщаем при бронировании.
Обзорная экскурсия по городу.
Крепость Нальчик была основана генералом Ермоловым в 1818 году.
Особый колорит городу придаёт живописная панорама хребтов Кавказа, окаймляющих Нальчик полукольцом с юго- запада.
Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками, а так же прокатитесь на канатной дороге (в зависимости от графика работы, доплата от 300 рублей), которая проходит прямо над городским озером и поднимает вас на смотровую площадку, откуда открывается панорама города и вид на легендарный советский ресторан Сосруко – выполненный в виде головы богатыря – нарта.
Так же у вас будет возможность посетить бювет и отведать минеральной воды, которая является главным лечебным фактором этих мест.
На территории Нальчика действую 18 минеральных источников, различных по составу воды.
21:00 Размещение в отелях на выбор.
Для заезда 03.11-06.11:
В первый день: Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.
12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.
*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города прибытия.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Трансфер в Приэльбрусье.
Прибытие на поляну Азау.
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доплата).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).
Начиная с высоты 3500 м Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе до Приюта 11 на высоту 4200м (доплата).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
Посещение Долины Нарзанов.
По всему маршруту эко-тропы, которая пролегает по склону вдоль реки Баксан установлены беседки и устроены места отдыха.
На информационных щитах указано, какую флору и фауну можно встретить в Приэльбрусье.
Кроме того, с различных участков тропы видны вершины Эльбруса.
На Поляне Нарзанов из-под земли выходят на поверхность несколько источников углекислых нарзанов, окрашивая почву в желто-красный цвет.
Вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.
Разные виды нарзана можно продегустировать.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Возможна организация поездки в термальный комплекс «Гедуко», на территории которого есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры (доплата за транспорт и входные билеты).
Термальные воды “Гедуко”, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой, разной температурой, массажем и горками. Специально для самых маленьких была создана отдельная зона, позволяющая развлекаться детям по полной программе.
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам и совершите небольшую прогулку по Чегемской теснине.
Чегемская теснина считается одной из самых живописных на Северном Кавказе.
Река прорезала в толще Скалистого хребта узкий каньон, глубина которого местами достигает 800 метров, а ширина всего лишь 15 метров.
По дну теснины проложена автомобильная дорога, по которой вы прогуляетесь и полюбуетесь голубыми водами реки Чегем, отвесными скалами и хрустальными водопадами.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе самостоятельно.
Далее вас ждет переезд через перевал Актопрак (2200 м наду. м.).
Вас ждут километры живописной горной дороги, с которой открываются величественные виды Кавказских гор.
Спустившись с перевала, вы отправитесь в одно из самых красивых и загадочных мест Чегемского ущелья – древнее балкарское селение Эль-тюбю (XIII-XVIII вв.) – “Чудо России” 2009 г.
Самые впечатляющие сооружения Эль-тюбю — каменные наземные склепы различных форм и средневековые башни.
Эль-Тюбю – родина самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Выселение из номеров.
Сегодня вы отправитесь в сердце Балкарии в ущелье реки Черек, где ещё со времен средневековья располагалось 18 горских аулов.
Историки считают, что эти поселения существуют здесь с XII века.
Археолого-туристский комплекс «Верхняя Балкария» – это синтез первозданной природы и самобытной архитектуры.
На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников культурного наследия и представляющих огромный интерес для любителей истории.
Вас ждёт встреча с местным жителем, знатоком этих мест, который расскажет о горской жизни, обычаях и обрядах местных жителей.
Вы увидите средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор.
Эти места своей уникальностью привлекают кинематографистов и немало фильмов снято в этом ущелье, в том числе и фильм Балабанова «Война».
Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в кафе, позволит вам ближе познакомиться с жизнью горцев.
Остановка у Голубого озера, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.
Глубина озера 278 метров, только два озера в России превосходят его по глубине.
Вода в озере всегда окрашена в голубой цвет, что делает его прекрасным в любую погоду.
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00/трансфер в аэропорт г. Нальчик.
Для заезда 03.11-06.11:
В последний день тура: Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00.
*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города отправления.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место (ребенок или взрослый)
Отель Корона 3*
стандарт
34 000
36 000
нет
Отел Синдика 4*
Стандарт эконом, twin
|35 000
36 500
эконом
нет
Отел Синдика 4*
комфорт
|36 000
|41 000
|нет
|Отель «Азимут» 4*, супериор
|43 000
43 000 стандарт/
54 000 супериор
35 000
Для гостей отеля Азимут – пользование бассейном в течение дня;
Для гостей отеля Синдика – пользование бассейном 45 минут в течение дня;
Для заезда 03.11-06.11:
В первый день: Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.
12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.
*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города прибытия.
В последний день тура: Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00.
*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города отправления.
Стоимость тура для заезда 03.11-06.11:
|Отель/размещение
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Отель Корона 3*
Стандарт, только dbl
34000
нет
нет
Гранд Кавказ 4*
Стандарт, twin/dbl
36000
42000
29500
Отель «Азимут» 4*, супериор twin/dbl
|38000
|42000 стандарт/ 49000 супериор
29500
Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.
Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
По умолчанию мы встречаем туристов в Нальчике, если аэропорт открыт и есть рейсы. Также туда можно добраться на поезде.
Если аэропорт в Нальчике на ваши даты будет закрыт или рейсов не будет, мы предложим вам бронировать билеты в Минеральные Воды. В этом случае там вас будет ожидать комфортный групповой трансфер в Нальчик.
Для вашего комфорта рекомендуем не покупать билеты до подтверждения тура, актуальную информацию о месте встречи мы сможем сообщить только во время бронирования.
Для заезда 03.11-06.11:
В первый день: Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.
12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.
*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города прибытия.
В последний день тура: Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00.
*при наличии рейсов в г. Нальчик, просим уточнять при бронировании о возможности замены города отправления.