3 ущелья Кабардино-Балкарии и Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июл в 10:00
20 авг в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
-
8%
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус осенью. Национальный маршрут
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 49 000 ₽
53 000 ₽ за человека
-
14%
Три ущелья Кабардино-Балкарии. Зимний национальный маршрут
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
17 дек в 10:00
от 49 000 ₽
57 000 ₽ за человека
Такая разная Кабардино-Балкария. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
13 июл в 10:00
27 июл в 10:00
47 000 ₽ за человека
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус на Рождество
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
1 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 54 500 ₽ за человека
Горы впечатлений. Экскурсионный тур по Кабардино-Балкарии и КМВ
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Новогодние огни Эльбруса
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
29 дек в 10:00
от 57 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Развлечения»
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- 3 ущелья Кабардино-Балкарии и Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето;
- Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус осенью. Национальный маршрут;
- Три ущелья Кабардино-Балкарии. Зимний национальный маршрут;
- Такая разная Кабардино-Балкария. Экскурсионный тур;
- Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус на Рождество.
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