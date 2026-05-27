На экскурсии к заводу «Кавигрис» у подножия горы Бештау участники смогут погрузиться в мир виноделия.Здесь, в окружении гор и плодородных почв, производится игристое вино, которое завоёвывает признание на конкурсах.В программе:

история завода, осмотр цехов, знакомство с процессом производства и дегустация шести сортов вин. Участники узнают о сортах винограда, методах создания сухих и игристых вин, правилах хранения и сочетания с блюдами. Завершает экскурсию возможность приобрести понравившиеся вина по заводским ценам

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения винодельни - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться видами природы. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть, что погода может быть более прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия проходит в помещении, что позволяет избежать непогоды и насладиться уютной атмосферой.

Сейчас май — это идеальное время.