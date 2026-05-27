На экскурсии к заводу «Кавигрис» у подножия горы Бештау участники смогут погрузиться в мир виноделия.
Здесь, в окружении гор и плодородных почв, производится игристое вино, которое завоёвывает признание на конкурсах.
В программе:
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальная дегустация шести сортов вин
- 🏞 Живописные виды у подножия Бештау
- 📚 Интересные факты о виноделии
- 🚐 Комфортный транспорт
- 🛍 Возможность покупки вин по заводским ценам
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения винодельни - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться видами природы. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть, что погода может быть более прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия проходит в помещении, что позволяет избежать непогоды и насладиться уютной атмосферой.
Что можно увидеть
- Завод «Кавигрис»
Описание экскурсии
Завод «Кавигрис» — филиал Московского комбината шампанских вин. В современных цехах производится продукция, которая всё чаще завоёвывает признание на дегустационных конкурсах и выставках. И на экскурсии вы с ней познакомитесь.
В программе:
- рассказ об истории завода
- осмотр цехов
- знакомство с процессом производства вин
- дегустация лучших образцов
Понравившиеся вина можно приобрести по заводским ценам в фирменном магазине на территории.
Вы узнаете:
- из каких сортов винограда делают вино
- как создают сухие и игристые вина
- как правильно их хранить
- с какими блюдами сочетаются разные сорта
- и многое другое
Организационные детали
- Программа 18+
- В стоимость всё включено
- Поедем на комфортабельном минивэне или автобусе туристического класса в зависимости от размера группы
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьяна — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы представляем бюро путешествий, которое специализируется на организации незабываемых путешествий по Кавказу. Предлагаем уникальные программы — от походов и треккинга до индивидуальных джип-туров и экскурсий-знакомств с традициями и культурой местных народов.
