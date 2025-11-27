Вас ждёт однодневная прогулка по укромным тропам Кавказа. Мы поднимемся к истоку Белой речки — вода там выходит прямо из-под ваших ног на скале. Пройдём по каньонам и оврагам, заглянем в тоннель и окажемся у пещеры, которая в древности была началом реки.

Описание экскурсии

Наш путь пролегает по хребтам и глубоким оврагам с захватывающими видами предгорий и фантастическим спуском к Белой речке и её истоку. По древнему высохшему руслу реки пройдём к двум каньонам, тоннелю между ними и пещере с подземным озером.

Вы полюбуетесь окрестностями, вдохнёте свежий воздух, а в сезон соберёте дары природы — лесные ягоды, целебные травы, грибы. В конце маршрута вы почувствуете что-то вроде нирваны — настолько организм будет вам благодарен!

Организационные детали