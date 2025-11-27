Вас ждёт однодневная прогулка по укромным тропам Кавказа. Мы поднимемся к истоку Белой речки — вода там выходит прямо из-под ваших ног на скале.
Пройдём по каньонам и оврагам, заглянем в тоннель и окажемся у пещеры, которая в древности была началом реки.
Описание экскурсии
Наш путь пролегает по хребтам и глубоким оврагам с захватывающими видами предгорий и фантастическим спуском к Белой речке и её истоку. По древнему высохшему руслу реки пройдём к двум каньонам, тоннелю между ними и пещере с подземным озером.
Вы полюбуетесь окрестностями, вдохнёте свежий воздух, а в сезон соберёте дары природы — лесные ягоды, целебные травы, грибы. В конце маршрута вы почувствуете что-то вроде нирваны — настолько организм будет вам благодарен!
Организационные детали
- От точки встречи до старта пешего пути едем на внедорожнике
- Протяжённость пешего маршрута — 12 км, подъём — 200 м
- Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Выезжаем в 8:00–10:00, тайминг зависит от погоды и времени года
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 81 туриста
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.
