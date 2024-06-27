1 чел.
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8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выборПолёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
18 июля в 08:15
8 900₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 10:00
18 июля в 10:00
от 3 200₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
Подняться к самому высокогорному озеру Кавказа и полюбоваться великолепными пейзажами
15 авг в 07:00
19 авг в 07:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла27 июня 2024Не первый раз мне доводилась бывать в горах и летать на параплане. Но данная поездка оставила свой след. 1. В группе нас
- ААлександр17 апреля 2024Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
- аандрей29 сентября 2023Прекрасно полетали
- ООлег29 июля 2023Поездку нельзя назвать успешной на 100%, потому что на параплане я так и не полетал (к организаторам нет претензий, они
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Активный отдых»
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