Активный отдых в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Нальчике, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
На машине
На параплане
7 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выбор
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
18 июля в 08:15
8 900 за человека
Лысая поляна долины реки Нальчик
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 10:00
18 июля в 10:00
от 3 200 за всё до 4 чел.
Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
Подняться к самому высокогорному озеру Кавказа и полюбоваться великолепными пейзажами
15 авг в 07:00
19 авг в 07:00
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элла
    27 июня 2024
    Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
    Не первый раз мне доводилась бывать в горах и летать на параплане. Но данная поездка оставила свой след. 1. В группе нас
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    было 3 + гид (он же водитель и инструктор). Было комфортно. Всех было слышно, на все вопросы получили ответы. 2. Сама локация была великолепна. Эта высота, яркость, отдаленность, ветер, воздух. Замечательно. 3. Сам полет. Если вы раннее летали, пробовали что-то экстремальное (парашют, роуп-джампинг), то страшно НЕ БУДЕТ. Да и вообще решилась на полет только ради красоты. Ну а если вы только начинаете свой путь "полета", то старт хороший. Вам все расскажут, бояться не стоит, все элементарно, главное придерживаться инструкции. Ну и ещё - важно наслаждаться. Сама поездка будет насыщенной если вы решили именно полетать.

    Не первый раз мне доводилась бывать в горах и летать на параплане
  • А
    Александр
    17 апреля 2024
    Лысая поляна долины реки Нальчик
    Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
  • а
    андрей
    29 сентября 2023
    Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
    Прекрасно полетали
  • О
    Олег
    29 июля 2023
    Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
    Поездку нельзя назвать успешной на 100%, потому что на параплане я так и не полетал (к организаторам нет претензий, они
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    предупреждали о потенциально нелетной погоде еще вечером накануне, в день поездки соблюдали все правила техники безопасности с одной стороны, но проявляли терпение (в отличие от других пилотов). Главный совет - перед бронированием смотреть прогноз погоды, чтобы не разочароваться, а лучше - связываться с организаторами заблаговременно, чтобы выбрать наиболее подходящий для полетов день

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
  2. Лысая поляна долины реки Нальчик
  3. Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Чегемское ущелье
  6. Эльбрус
  7. Черекское ущелье
  8. Долина Нарзанов
  9. Джилы-су
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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