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было 3 + гид (он же водитель и инструктор). Было комфортно. Всех было слышно, на все вопросы получили ответы. 2. Сама локация была великолепна. Эта высота, яркость, отдаленность, ветер, воздух. Замечательно. 3. Сам полет. Если вы раннее летали, пробовали что-то экстремальное (парашют, роуп-джампинг), то страшно НЕ БУДЕТ. Да и вообще решилась на полет только ради красоты. Ну а если вы только начинаете свой путь "полета", то старт хороший. Вам все расскажут, бояться не стоит, все элементарно, главное придерживаться инструкции. Ну и ещё - важно наслаждаться. Сама поездка будет насыщенной если вы решили именно полетать.