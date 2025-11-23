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страшно. Когда взлетаешь все страхи уходят и ты видишь необычайной красоты виды, которые открываются перед глазами, это нельзя описать никакими словами. Слетали к гнезду орла и мне повезло - увидела орла в гнезде. Моя мечта полетать сбылась, это был лучший день в моей жизни! Дочке тоже очень понравилось. Когда спустились она сказала, что хочет еще)

Всем рекомендую полетать вместе с Эльдаром!