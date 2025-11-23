Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Нальчике

Найдено 8 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Нальчике, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
На машине
На параплане
8 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
10 500 ₽ за человека
Лысая поляна долины реки Нальчик
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Урочище Хумалан ждёт вас с потрясающими видами и лёгкими прогулками. Откройте для себя нетуристические уголки Кавказа и насладитесь природой
Начало: По вашему адресу в Нальчике
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Треккинг в верховьях Чегемских водопадов
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг в верховьях Чегемских водопадов
Из Нальчика - к секретным горным тропам и скальным каскадам
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Каменный гриб и тайны Белой речки
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменный гриб и тайны Белой речки
Треккинг для исследователей в самом сердце Кавказа - из Нальчика
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:30
4 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
Для любителей первозданной природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Несложный треккинг по джунглям лесистого хребта Северного Кавказа под Нальчиком
Начало: В с. Белая Речка
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Г
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере видела спящую летучую мышь.
читать дальшеуменьшить

Как и было указано на трипстере, за экскурсию прошли пешком около 6 км. Очень устали, но остались очень довольны! Экскурсия подходит тем, кто физически подготовлен и любит пешие прогулки. Посетили не туристические места, где мы были совсем одни, такое сейчас большая редкость. Спасибо, обратимся снова!

Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере+3
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Лысая поляна долины реки Нальчик
Огромное спасибо Виталию за чудесную экскурсию, получили массу впечатлений, узнали много нового. Рекомендуем однозначно, приедем ещё!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Если вы всегда мечтали покорять небеса - вам сюда. Передать все впечатления от полета просто невозможно, это надо пробовать и
читать дальшеуменьшить

чувствовать. Полет длился всего 20 минут, но для первого раза этого было достаточно. Сам пародром тоже выглядит хорошо, рядом есть кафешка, туалет, всё, что может пригодиться. В кафе готовят вкусно. А после полета нас отвезли на водопады, где мы смогли походить и пофотографироваться

Если вы всегда мечтали покорять небеса - вам сюда. Передать все впечатления от полета просто невозможно,
Если вы всегда мечтали покорять небеса - вам сюда. Передать все впечатления от полета просто невозможно,
Если вы всегда мечтали покорять небеса - вам сюда. Передать все впечатления от полета просто невозможно,
Вам был полезен этот отзыв?
Кира
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы
читать дальшеуменьшить

по реке и немного утомительные подьемы через бурелом к красивой поляне, возможно нужно оговаривать с гидом маршрут заранее и оценивать вашу физическую подготовку, это личное мнение. Для нас было тяжело

Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас
Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас
Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полет прошел прекрасно. Эльдар отличный пилот, веселый и юморной. Я очень боялась летать, но с ним летать было совсем не
читать дальшеуменьшить

страшно. Когда взлетаешь все страхи уходят и ты видишь необычайной красоты виды, которые открываются перед глазами, это нельзя описать никакими словами. Слетали к гнезду орла и мне повезло - увидела орла в гнезде. Моя мечта полетать сбылась, это был лучший день в моей жизни! Дочке тоже очень понравилось. Когда спустились она сказала, что хочет еще)
Всем рекомендую полетать вместе с Эльдаром!

Вам был полезен этот отзыв?
Я
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Треккинг был прекрасным. Прогулялись по тихим местам и насладились природой. Здесь нет толп людей - и в этом прелесть. Удалось даже посмотреть настоящую пещеру. Виды очень красивые. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Сходили в поход с Виталием, рекомендую вскм любителям пеших прогулок "с нагрузкой". По пути увидели шикарные виды гор, леса, посетили
читать дальшеуменьшить

старую печную трубу (в нее даже можно ввойти - дети были в восторге). По пути искали следы животных, какие-то интресные и необычные деревья. Небольшая часть маршрута проходит по руслу реки (лучше иметь запасную летеюю обувь), и даже была возможность даже окунуться в речке Белая. Учитывая, что мы любим походы, было очень увлекательно!

Сходили в поход с Виталием, рекомендую вскм любителям пеших прогулок "с нагрузкой". По пути увидели шикарные
Сходили в поход с Виталием, рекомендую вскм любителям пеших прогулок "с нагрузкой". По пути увидели шикарные
Сходили в поход с Виталием, рекомендую вскм любителям пеших прогулок "с нагрузкой". По пути увидели шикарные
Вам был полезен этот отзыв?
А
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Хорошо полетали, спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех оказался посильным. Первая часть
читать дальшеуменьшить

пролегала по лесистому склону горы, далее вышли на поляну и спускались по ней к горной реке. По дороге видели (и заходили внутрь) огромную печь, необычно. По времени у нас весь маршрут занял примерно 3,5 часа. Впечатлений масса, виды завораживающие, будет, что рассказать дома

Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех+3
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех
Вам был полезен этот отзыв?
Рашид
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Экскурсия была отличной! Оригинальная альтернатива стандартным экскурсиям,а полет на параплане вообще бомба! Пилот Эльдар-красасавчик,управляет крылом классно и вообще хороший человек,вежлив,эрудирован. Рекомендую.
Экскурсия была отличной! Оригинальная альтернатива стандартным экскурсиям,а полет на параплане вообще бомба! Пилот Эльдар-красасавчик,управляет крылом классно
Экскурсия была отличной! Оригинальная альтернатива стандартным экскурсиям,а полет на параплане вообще бомба! Пилот Эльдар-красасавчик,управляет крылом классно
Экскурсия была отличной! Оригинальная альтернатива стандартным экскурсиям,а полет на параплане вообще бомба! Пилот Эльдар-красасавчик,управляет крылом классно
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 30 отзывов в Нальчике в категории "Для иностранцев"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Полёт на параплане в окрестностях Нальчика;
  2. Лысая поляна долины реки Нальчик;
  3. Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика;
  4. Тропа приключений: треккинг в Нальчике;
  5. Треккинг в верховьях Чегемских водопадов.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Гижгит;
  8. Приэльбрусье;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Для иностранцев" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Нальчике на 2026 год для иностранцев, 30 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь