Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Урочище Хумалан ждёт вас с потрясающими видами и лёгкими прогулками. Откройте для себя нетуристические уголки Кавказа и насладитесь природой
Начало: По вашему адресу в Нальчике
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг в верховьях Чегемских водопадов
Из Нальчика - к секретным горным тропам и скальным каскадам
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменный гриб и тайны Белой речки
Треккинг для исследователей в самом сердце Кавказа - из Нальчика
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:30
4 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
Для любителей первозданной природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Несложный треккинг по джунглям лесистого хребта Северного Кавказа под Нальчиком
Начало: В с. Белая Речка
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Г
Отличная экскурсия! Посетили 3 локации: пещера, глаз дьявола и ущелье. Увидели пастбище и лошадей. В пещере видела спящую летучую мышь.
+3
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Т
Огромное спасибо Виталию за чудесную экскурсию, получили массу впечатлений, узнали много нового. Рекомендуем однозначно, приедем ещё!
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М
Если вы всегда мечтали покорять небеса - вам сюда. Передать все впечатления от полета просто невозможно, это надо пробовать и
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Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы
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Я
Полет прошел прекрасно. Эльдар отличный пилот, веселый и юморной. Я очень боялась летать, но с ним летать было совсем не
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Я
Треккинг был прекрасным. Прогулялись по тихим местам и насладились природой. Здесь нет толп людей - и в этом прелесть. Удалось даже посмотреть настоящую пещеру. Виды очень красивые. Всем рекомендую!
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Д
Сходили в поход с Виталием, рекомендую вскм любителям пеших прогулок "с нагрузкой". По пути увидели шикарные виды гор, леса, посетили
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А
Хорошо полетали, спасибо.
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Е
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех оказался посильным. Первая часть
+3
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Экскурсия была отличной! Оригинальная альтернатива стандартным экскурсиям,а полет на параплане вообще бомба! Пилот Эльдар-красасавчик,управляет крылом классно и вообще хороший человек,вежлив,эрудирован. Рекомендую.
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Всего 30 отзывов в Нальчике в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Для иностранцев»
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